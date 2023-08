Time do estado vizinho, Cuiabá perde para o Bragantino e deixa rival no G4

O RB Bragantino venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (27), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e assumiu provisoriamente a quarta colocação. Thiago Borgas e Talisson marcaram.



O primeiro tempo do jogo foi morno, sem grandes emoções, mas a etapa complementar foi mais intensa.



O Braga abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com um gol marcado por Thiago Borbas. Aos 37 minutos, Talisson ampliou o placar e sacramentou a vitória da equipe paulista.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino momentaneamente assumiu a quarta posição na tabela do Brasileirão, enquanto o Cuiabá estacionou na parte intermediária e é o nono.



Agora, o time paulista aguarda os jogos entre Fluminense x Athletico-PR e Grêmio x Cruzeiro para saber se permanecerá na quarta posição ou se será ultrapassado por algum dos seus concorrentes diretos na briga pelo G4 do Brasileirão.



O JOGO



O jogo foi marcado pela postura ofensiva do Bragantino no segundo tempo, que conseguiu envolver a defesa do Cuiabá e criar boas oportunidades de gol.

Por outro lado, o Cuiabá pouco incomodou o seu adversário e não conseguiu criar chances claras de gol ao longo da partida.

A vitória do Red Bull Bragantino foi merecida, resultado de uma atuação consistente e eficiente da equipe em campo.