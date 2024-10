Três clubes disputam por duas vagas no estadual do MS de 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Faltando duas rodadas para o término do Campeonato Sul-Mato-Grossense da segunda divisão, as equipes Naviraiense, Águia Negra e Sete de Setembro brigam por duas vagas no estadual de 2025.

Nos casos do Esporte Clube Comercial e do Operário Caarapoense, não há mais chances de disputar o acesso, e eles cumprem a tabela com os jogos restantes.

Falando em ambas as equipes, Comercial e Operário Caarapoense se enfrentarão no sábado (26) no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Sem pressão e fora da disputa pelo título da Série B, o Colorado jogou tranquilamente e conseguiu uma excelente vitória por 4 a 2, deixando uma lanterna para o adversário.

O primeiro tempo foi movimentado e cheio de emoções. O Comercial saiu na frente aos 12 minutos, com o atacante Gustavo. Aos 29 minutos, o zagueiro Tiago igualou para o Operário Caarapoense, mas, no lance seguinte, João Pedro Puyol, garoto revelado na base, voltou a colocar o Colorado em vantagem Três minutos depois, Matheus, cobrando pênalti, igualou novamente o placar.

No segundo tempo, os gols foram do Colorado, definindo a vitória em casa, com destaque para Puyol, que marcou mais dois. Aos oito minutos, o camisa 7 colorado voltou a desempatar a partida e, aos 45, declarou a vitória por 4 um 2, placar final.

No domingo, no estádio do Virotão, em Naviraí, o time da casa recebeu o Águia Negra no empate de 1 a 1.

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos da etapa inicial: Vitão partiu para um jogo individual pela direita e cruzou para Thiago Carioca, que mandou para a rede e abriu o placar para o Naviraiense. No segundo tempo, o empate do Águia Negra ocorreu aos quatro minutos, em um jogo pela esquerda Robinho dirigiu para o meio, e Amarildo desviou para igualar e fechar o placar.

Com esse empate, Naviraiense e Águia Negra seguem iguais com 12 pontos, mas a vantagem é do CEN, que tem um saldo de gols melhor e um jogo a menos. O Sete de Setembro é o terceiro colocado, com dez pontos e dois jogos a realizar. O time de Rio Brilhante joga apenas mais uma vez, o Comercial tem seis pontos, enquanto o Operário Caarapoense possui três.



Classificação

Na próxima rodada, o Sete de Setembro recebe o Naviraiense no sábado (2), às 15h, no Estádio Chavinha, em Itaporã. No domingo (3), no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra enfrenta o Operário Caarapoense.

