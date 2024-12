Tricampeonato brasileiro mobiliza políticos botafoguenses em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Conquistado no último domingo (8), o tricampeonato brasileiro vencido pelo Botafogo mobilizou políticos do Senado, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados em Mato Grosso do Sul. A conquista que não acontecia há 29 anos, selada com uma vitória por 2 a 1 diante do São Paulo, fez com que o deputado estadual Zeca do PT, o senador Nelsinho Trad, seu irmão Fábio Trad, além do deputado federal Vander Loubet (PT), fossem às redes sociais e expressassem o amor pelo Fogão.

Em viagem, o senador Nelsinho Trad (PSD) aproveitou uma escala na Argentina para comentar a conquista botafoguense. Ele seguia para o Uruguai para tratar de um acordo entre Mercosul e União Europeia nesta segunda-feira (9).

“Acompanhei pelo celular o título do Botafogo, muita coisa me passou pela cabeça. Primeiro eu lembrei ouvindo com meu pai pelo rádio, o título do campeonato carioca de 1968 com Jairzinho, com Gerson, com Roberto Miranda, e depois me veio à cabeça o título (carioca) de 1989, gol do Maurício. Eu morava ali na Rua Arthur Jorge e quem chegou para comemorar, chorar e abraçar junto foi o Paulo Siufi, meu primo, que além de Botafoguense é São Paulino, mas que torceu para o Botafogo”, destacou o senador.

Na sequência, Nelsinho aproveitou para relembrar a última conquista do Brasileirão de seu clube do coração, o que não acontecia desde 1995. “O título de 1995, título de campeão brasileiro. Meu pai estava internado na UTI, após uma cirurgia cardíaca, e quando eu disse que o Botafogo tinha sido campeão, disparou o coração dele para provar que a cirurgia estava boa”, falou o senador. Protagonizado por Túlio Maravilha, o título da ocasião foi conquistado diante do Santos.

Supersticioso, ele disse saber que o Botafogo seria campeão brasileiro, pois estava na Argentina, mesmo palco em que o clube alvinegro conquistou o título da Libertadores na última semana, diante do Atlético Mineiro.

“Quando eu vi que a conexão (do voo até o Uruguai) seria aqui, falei ‘vai dar sorte’, botafoguense é supersticioso, aqui eu vivi (...) a maior emoção da minha vida, o título da Libertadores, e veio mais um. Campeão brasileiro merecidamente, estou emocionado, vamos agora atrás desse Mundial, vamos lá Fogão, viva o Botafogo.”, finalizou o senador.

Sem aparecer, irmão de Nelsinho, Fábio Trad (PSD) postou um vídeo em que sua filha Maísa aparece em frente a televisão e comemora o título do Glorioso. “Botafogo. Vai Maisinhaaaaaaa”, disse.

Com uma cerveja na mão e camisa do Botafogo, o deputado federal Vander Loubet (PT), celebrou de forma suscinta em seu perfil do Instagram.

“Bora celebrar! Mais um caneco na conta do Botafogo. Depois do Brasileiro e da Libertadores, o foco agora vai ser faturar o Intercontinental e o Super Mundial. Vai, Fogão!”

Da mesma forma, Zeca do PT, aproveitou a conquista para celebrar o título e projetar o Intercontinental de clubes que será disputado pelo Botafogo já no próximo dia 11, duelo contra o Pachuca, do México.

“Depois dos títulos do Brasileirão e da Libertadores da América, agora é hora de trazer o Intercontinental e o Super Mundial. Viva o Botafogo”, complementou.

Além do Intercontinental de Clubes, que inicia já nesta quarta, a conquista da Libertadores fez com que o Botafogo confirmasse vaga no Super Mundial de Clubes que será disputado nos Estados Unidos entre 15 junho e 13 de julho de 2025. O clube carioca está no Grupo B ao lado de Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e o anfitrião Seattle Sounders.

Assine o Correio do Estado