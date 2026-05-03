Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal

Time de Dourados bate o Fidas, de Brasília (DF), por 2 a 1 fora de casa e joga pelo empate na volta, no Ginásio Ulysses Guimarães

Welyson Lucas

03/05/2026 - 13h57
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Juventude AG deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Pela partida de ida das oitavas, disputada neste sábado (2), a equipe de Dourados venceu o Fidas Futsal, em Brasília (DF), por 2 a 1, de virada.

Os gols do time sul-mato-grossense foram marcados por Magrelo e Acre, enquanto o goleiro Jackson teve atuação decisiva com grandes defesas ao longo da partida. Katóia abriu o placar para os donos da casa no fim do primeiro tempo.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (10), às 10h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados. O Juventude AG tem a vantagem do empate, enquanto o Fidas precisa vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação.

Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Minas Tênis Clube.

Virada construída no segundo tempo

No Ginásio Espelho D’Água, em Brazlândia (DF), o Juventude AG começou melhor e criou as principais chances da etapa inicial, obrigando o goleiro Hugo a trabalhar em diversas oportunidades.

Apesar da superioridade visitante, o Fidas saiu na frente nos segundos finais do primeiro tempo. Em cobrança de tiro livre, Katóia finalizou, Jackson defendeu parcialmente e, no rebote, o próprio jogador mandou para o fundo das redes.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Magrelo tabelou com Nathan, que fez o pivô, e finalizou com precisão para deixar tudo igual. A virada saiu aos cinco minutos, após erro na saída de bola do Fidas. Kennedy falhou no passe, e Acre aproveitou para marcar o segundo gol do Juventude AG. 

A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do empate, mas pararam em uma atuação segura de Jackson, que fez pelo menos cinco grandes defesas e garantiu a vitória da equipe de Dourados.

Outros resultados

Pela rodada de ida das oitavas de final, outros dois jogos foram disputados. Em Teresina (PI), o Atlético Piauiense foi derrotado pelo Apodi Futsal-RN por 4 a 2. Já em São José dos Pinhais (PR), Paraná Clube Futsal e Pouso Futsal-SC empataram em 2 a 2.

Para disputar a LNF Silver, a Copa LNF e a Copa do Brasil, o Juventude AG conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e da Fundesporte; do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); da Prefeitura de Dourados, por meio da Funed; além de Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

 

ESPORTE

Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico, morre aos 59 anos

Morte do italiano foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa

02/05/2026 15h50

Compartilhar
Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016. Foto: Getty Images

Continue Lendo...

O ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico, o italiano Alessandro Zanardi morreu nesta sexta-feira (01) aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa. Ele era casado e tinha um filho.

“É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e dos amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento. E pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante esse período de luto”.

No automobilismo, o italiano teve início no kart e conseguiu grande destaque na F3000, em 1991, quando terminou na segunda colocação, atrás apenas do brasileiro Christian Fittipaldi. Com o bom desempenho, ganhou uma oportunidade na Fórmula 1, pilotando um Jordan.

Após algumas temporadas sem muito sucesso na principal categoria do automobilismo, Alex Zanardi mudou para a Fórmula Indy e conseguiu os títulos de 1997 e 1998. Em 66 corridas disputadas, o ex-piloto conseguiu 15 vitórias e 28 pódios.

Em 2001, tudo mudou na vida do italiano após um grave acidente no Grande Prêmio de Lausitz. Zanardi brigava pela vitória na prova, mas acabou rodando após um pit stop e ficou atravessado na pista. Ele foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani, que não teve tempo para desviar. Em estado grave, Alex teve as duas pernas amputadas.

Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo. Na modalidade acabou tendo grande destaque e ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais e prestou condolências aos famíliares.

“A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida em uma lição de coragem, força e dignidade. Alex Zanardi soube se reinventar a cada vez, enfrentando também os desafios mais duros, com determinação, lucidez e um ânimo fora do comum”.

“Com seus resultados esportivos, seu exemplo e humanidade, deu a todos nós muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força de nunca se render. Em meu nome e do governo, dirijo um pensamento emocionado e a mais sincera proximidade à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem. Obrigado por tudo, Alex”.

Anote na agenda

Times de MS tem jogos decisivos neste final de semana

Pantanal feminino vai em busca da classificação no Brasileirão Feminino A3, o Ivinhema busca se consolidar no G4, enquanto o Operário busca a recuperação na Série D

02/05/2026 10h30

Compartilhar
Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado

Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

Continue Lendo...

Para o amante do futebol a tarde deste sábado (2) será recheado de jogos e o destaque vai para os time de Mato Grosso do Sul, que buscam se firmar em suas competições. 

As equipes de MS, entram em fase decisiva neste final de semana na Série D, Ivinhema e Operário entram em campo para o encerramento do primeiro turno e buscam se afirmar na competição. 

Já no futebol feminino, o time do Pantanal entra em campo pela última rodada da fase de grupos e mantém vivo o sonho da classificação. 

IVINHEMA 

O Azulão do Vale vive bom momento na competição. Em sua primeira participação o Ivinhema vem surpreendendo e após quatro rodadas se encontra na segunda colocação do Grupo 11. 

Neste sábado a equipe enfrenta a ABECAT Ouvidorense e vai em busca de mais uma vitória. O adversário do Azulão ocupa a última colocação do grupo e ainda não venceu na competição. 

A bola rola às 15h (horário de MS), no Estádio Municipal Luiz Benedito, na cidade de Ouvidor, em Goiás. A partida contará com transmissão da CBF TV. 

OPERÁRIO 

Diferente do Ivinhema a equipe do Operário está em situação completamente oposta à do conterrâneo, em quatro jogos disputados até aqui na competição o Galo da Capital soma três empates e uma derrota. 

Com três pontos conquistados, o time da Capital ocupa atualmente a quinta colocação e está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um alto investimento no elenco, a equipe não vem correspondendo às expectativas dentro de campo. 

Nesta rodada, para fechar o primeiro turno, o time comandado por Diego Souza, vai até Minas Gerais para enfrentar a equipe do Uberlândia que é líder do grupo com nove pontos. 

A partida acontece neste sábado às 16h (horário de MS), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. 

PANTANAL 

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal vive a expectativa de conquistar a classificação para a próxima fase. Ocupando atualmente a segunda colocação do Grupo A2, as pantaneiras podem avançar mesmo se não vencer. 

Caso isso aconteça o Pantanal terá que contar com um tropeço do Várzea Grande, que recebe em casa o já classificado Planalto. 

Caso as duas partidas terminem empatadas, classificação garantida das pantaneiras, se o Várzea vencer e o Pantanal empatar ou perder, classificação do time mato-grossense. 

O adversário do Pantanal será a equipe do Cresspom do Distrito Federal, que é o lanterna do grupo e não tem mais chances de classificação. 

O jogo acontece fora de casa e a bola rola às 14h, horário de Mato Grosso do Sul. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7015, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7015, sábado (02/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 5 dias

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 24/04/2026

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê