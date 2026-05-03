Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal - Foto: lucassimoesfotografo

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O Juventude AG deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Pela partida de ida das oitavas, disputada neste sábado (2), a equipe de Dourados venceu o Fidas Futsal, em Brasília (DF), por 2 a 1, de virada.

Os gols do time sul-mato-grossense foram marcados por Magrelo e Acre, enquanto o goleiro Jackson teve atuação decisiva com grandes defesas ao longo da partida. Katóia abriu o placar para os donos da casa no fim do primeiro tempo.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (10), às 10h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados. O Juventude AG tem a vantagem do empate, enquanto o Fidas precisa vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação.

Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Minas Tênis Clube.

Virada construída no segundo tempo

No Ginásio Espelho D’Água, em Brazlândia (DF), o Juventude AG começou melhor e criou as principais chances da etapa inicial, obrigando o goleiro Hugo a trabalhar em diversas oportunidades.

Apesar da superioridade visitante, o Fidas saiu na frente nos segundos finais do primeiro tempo. Em cobrança de tiro livre, Katóia finalizou, Jackson defendeu parcialmente e, no rebote, o próprio jogador mandou para o fundo das redes.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Magrelo tabelou com Nathan, que fez o pivô, e finalizou com precisão para deixar tudo igual. A virada saiu aos cinco minutos, após erro na saída de bola do Fidas. Kennedy falhou no passe, e Acre aproveitou para marcar o segundo gol do Juventude AG.

A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do empate, mas pararam em uma atuação segura de Jackson, que fez pelo menos cinco grandes defesas e garantiu a vitória da equipe de Dourados.

Outros resultados

Pela rodada de ida das oitavas de final, outros dois jogos foram disputados. Em Teresina (PI), o Atlético Piauiense foi derrotado pelo Apodi Futsal-RN por 4 a 2. Já em São José dos Pinhais (PR), Paraná Clube Futsal e Pouso Futsal-SC empataram em 2 a 2.



Para disputar a LNF Silver, a Copa LNF e a Copa do Brasil, o Juventude AG conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e da Fundesporte; do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); da Prefeitura de Dourados, por meio da Funed; além de Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.



