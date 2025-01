Verstappen espera evolução da Red Bull em 2025 e diz: 'Não dá para vencer com a Sauber'

Futebol

O jornal uruguaio El País divulgou nesta terça-feira (31) os nomes escolhidos em sua tradicional premiação do futebol das Américas. O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foi eleito o Rei da América em 2024, e o título de Rainha da América da temporada ficou com a meia Gabi Zanotti, do Corinthians.

Participaram da votação 244 jornalistas do continente, que, em sua maioria, valorizaram os bons resultados do Botafogo, vencedor do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Luiz Henrique ficou em primeiro, com 128 votos (52%), seguido do companheiro venezuelano Jefferson Savarino, com 25 (10%).

"Oficialmente, sou o Rei da América. Quero agradecer a Deus por tudo o que vivi neste ano. Quero agradecer também ao Botafogo, aos torcedores e à minha família. Estou muito feliz com este prêmio, disputado com jogadores de alto nível. Tem grande significado para mim", afirmou o atacante, que já havia tatuado na perna a taça da Libertadores com a inscrição "Rei da América".

Comandante da agremiação carioca nas conquistas nacional e sul-americana, o português Artur Jorge foi apontado como o melhor treinador, com 118 votos (48%). Ficou bem à frente do argentino Gustavo Costas, responsável por ter levado o Racing ao título da Copa Sul-Americana, com 31 votos (13%).

Já a disputa feminina teve domínio do Corinthians, também campeão do Brasileiro e da Libertadores. Zanotti recebeu 52 votos (21%) e foi seguida de duas colegas no time preto e branco, Gabi Portilho, com 21 (9%), e Vic Albuquerque, com 18 (7%). Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, recebeu 10 votos (4%).