Esportes

Esportes

Victoria Barros elimina favorita na Turquia e chega à primeira final profissional aos 15 anos

Resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

15/11/2025 - 23h00
Victoria Barros segue evoluindo no circuito profissional. Aos 15 anos, a brasileira avançou neste sábado à final do ITF W15 de Antália, na Turquia, ao vencer a principal cabeça de chave do torneio, a georgiana Sofia Shapatava, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/5).

Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko, cabeça de chave 4 e número 668 do ranking, que venceu Dorofeeva-Rybas por 6/0 e 6/1. A WTA ainda não confirmou o horário da final.

O resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais. Até então, seu melhor desempenho havia sido a semifinal no W15 de Monastir, na Tunísia, em agosto do ano passado.

A classificação de Victoria tem um simbolismo extra: foi justamente em Antália, pouco mais de um ano atrás, que ela entrou no ranking da WTA aos 14 anos, após conquistar os primeiros pontos da carreira. No mesmo torneio que marcou sua estreia na lista, ela agora disputa seu primeiro título.

O desempenho coloca Victoria ao lado de Naná Silva como destaques da nova geração do tênis brasileiro. No mês passado, Naná conquistou seu primeiro título profissional no W15 de São João da Boa Vista, também aos 15 anos.

Esportes

Brasil vence com facilidade, derruba invencibilidade de Senegal e acha formação ideal

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

15/11/2025 14h00

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira fez uma de suas melhores apresentações sob o comando de Carlo Ancelotti e não encontrou dificuldades para superar Senegal neste sábado. Em Londres, o Brasil venceu por 2 a 0 e derrubou a invencibilidade de 26 partidas oficiais dos senegaleses e mais de dois anos, até então a maior entre seleções.

Na ausência de Neymar, que é incapaz de jogar em um nível competitivo, Estêvão assumiu a responsabilidade de ser o jogador com maior repertório técnico da equipe. Ágil e habilidoso, o ex-jogador do Palmeiras irritou os zagueiros africanos e abriu o caminho para a vitória com um bonito gol.

Casemiro, um dos poucos remanescentes da última Copa e maior liderança do grupo ao lado de Marquinhos, definiu o resultado. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que esteve irretocável a seleção brasileiro.

A apresentação indica que Ancelotti encontrou uma formação titular. Ou ao menos está perto disso. É bastante provável que os 11 que começaram a partida na capital inglesa estarão na Copa do Mundo. E que parte deles será titular no Mundial sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Haverá uma ou outra mudança. Talvez nas laterais. Talvez a entrada de Raphinha, astro do Barcelona imprescindível para a seleção.

Contra um rival importante, o Brasil não cometeu falhas graves como cometera diante do Japão, se impôs, sobretudo na etapa inicial, e construiu o placar graças ao talento de seus meio-campistas e, principalmente, do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Foram poucos os espaços para os senegaleses, que se enervaram ao não conseguirem jogar e também por não terem sido capazes de parar Estêvão. O ponta canhoto abriu o placar com bonita finalização aos 27 minutos. Casemiro fez o segundo aos 36, em um lance de camisa 9, dentro da área.

Com o veterano e Bruno Guimarães, o meio de campo funcionou e o jogo fluiu no estádio do Arsenal, o Emirates, completamente lotado. Mais de 58 mil assistiram à vitória da equipe pentacampeã, com apoio maciço de brasileiros nas arquibancadas.

A comissão técnica brasileira escolheu encarar seleções africanas para encerrar o ano. Depois de Senegal, o Brasil enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18, desta vez em Lille, na França. Na próxima Data Fifa, em março, os adversários serão França e Croácia.
 

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 SENEGAL

BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Vini Jr (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.

SENEGAL: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Jakobs; Pape Sarr, Pape Gueye (Ciss), Gana Gueye e Ndiaye (Sabaly); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye) e Sadio Mané (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

GOLS: Estêvão, aos 27, e Casemiro, aos 36 do 1º tempo.

ÁRBITRO: Jarred Gillett (Inglaterra).

CARTÕES AMARELOS: Antoine Mendy, Koulibaly, Pape Gueye, Casemiro, Gana Gueye.

PÚBLICO: 58.657 torcedores.

RENDA: não disponível.

LOCAL: Emirates Stadium, em Londres.

Esportes

Ancelotti quer seleção brasileira forte na defesa para mirar hexa: 'Defender bem é fundamental'

Na conversa com os jornalistas, ele traçou um paralelo com o esquema usado pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na campanha do tetra

14/11/2025 16h21

Carlo Ancelotti, técnico italiano multicampeão, treinador da seleção brasileira

Carlo Ancelotti, técnico italiano multicampeão, treinador da seleção brasileira Foto: Reprodução

Na véspera de enfrentar o Senegal no primeiro amistoso agendado para esta Data Fifa, o técnico Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, em Londres, que o caminho para a conquista do hexa passa pela defesa.

Na conversa com os jornalistas, ele traçou um paralelo com o esquema usado pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na campanha do tetra, em 94, nos Estados Unidos. Em seu discurso, uma defesa organizada será fundamental para cumprir o objetivo do título no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa. Não gostava muito do jogo, mas lembro que em 1994 a equipe era muito sólida: duas linhas de quatro e Romário e Bebeto na frente. É um aspecto muito importante para o próximo Mundial. Uma boa defesa ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença", afirmou o treinador italiano.

O discurso do chefe italiano vem após uma derrota do Brasil para o Japão, de virada, que provocou reflexões no treinador. Após abrir vantagem de dois gols, o time nacional foi surpreendido pelos rivais no segundo tempo e acabou derrotado por 3 a 2.

Ancelotti comanda o Brasil pela sétima vez neste sábado, às 13h (horário de Brasília) contra a seleção de Senegal. Sobre o esquema a ser utilizado, ele disse que vai manter a mesma estratégia de jogo utilizada contra a Coreia (em partida que o time nacional venceu por 5 a 0).

"O que posso dizer é que vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, as coisas saíram bem. É o melhor sistema na minha opinião, com jogadores muito fortes na frente, mas não vamos descartar um esquema mais sólido atrás", declarou.

Ancelotti foi questionado ainda sobre a lista definitiva para o Mundial. Restando pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo do ano que vem, ele afirmou que muitas coisas podem acontecer até a convocação final.

"Faltam algumas posições (para definir os escolhidos) e a disputa entre os candidatos é grande. A comissão técnica vai ter de observar até o último dia com dúvidas. A qualidade do jogador brasileiro é muito grande. Mas a ideia que eu tenho de convocação final é muito clara", comentou.

