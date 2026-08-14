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Vôlei brasileiro passa a exigir teste genético para atletas mulheres

CBV diz que se alinha a parâmetros do COI e da Federação Internacional

agência brasil

14/08/2026 - 19h30
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A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta sexta-feira (14) que somente atletas do sexo biológico feminino poderão participar de competições organizadas pela entidade. A nova política de elegibilidade de atletas da categoria feminina foi publicada no final da tarde de hoje no site da CBV. Segundo a entidade, o novo critério tem como objetivo estar em conformidade com as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

A verificação será feita por testagem e triagem do gene SRY. Normalmente o exame é realizado por meio de exame de sangue ou esfregaço bucal.

“Com a mudança dos parâmetros internacionais e da responsabilidade institucional, a CBV buscou manter o alinhamento entre as regras que regem as competições nacionais com as hoje vigentes para as competições internacionais. A decisão da CBV se adequa ao COI e deixa nossos campeonatos equiparados com as competições internacionais.”, afirmou Radamés Lattari, presidente da CBV, no site da entidade.

A nova política de elegibilidade entra em vigor nas competições da Superliga A e B (A e B (temporada 26/27), Supercopa 2026, Copa Brasil 2027, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027 (adulto), CBVP Challenger 2027 e nas respectivas edições seguintes durante a vigência da política.

Entre as atletas que podem ser afetadas pela nova diretriz está a jogadora Tiffany, mulher trans que atua no Osasco São Cristóvão Saúde. Em fevereiro, a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia decidiu pela participação de Tiffany em partida contra o SESC RJ Flamengo na cidade de Osasco.

Na ocasião, a CBV recorreu ao STF, pedindo a suspensão da lei municipal de Osasco que proibia a participação de atletas transgêneros em eventos esportivos na cidade. Na ocasião, a ministra entendeu que a norma não estava de acordo com a Constituição e representava retrocesso nas políticas de igualdade de gênero e de promoção da dignidade humana.

Oferta

Barcelona abre o cofre por Rodri e aumenta proposta para tirar jogador do Manchester City

Na primeira rodada de conversas entre as duas diretorias, que ocorreu na semana passada

12/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Rodri se tornou uma obsessão para os dirigentes do Barcelona.

De acordo com informações do jornal The Times, após ter a primeira oferta recusada pelo Manchester City, o clube catalão intensificou suas ações para ter o atleta e aumentou a oferta oferecendo pouco mais de 51 milhões de libras (pouco mais de R$ 355 milhões) para tirar o craque do Manchester City.

Na primeira rodada de conversas entre as duas diretorias, que ocorreu na semana passada, a equipe inglesa recusou a oferta inicial, que estava em torno de 38,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 266 milhões).

Na proposta atual, além do valor oferecido, o City ainda teria direito a um bônus. Aos 30 anos, e recuperado de uma grave lesão no joelho, o meio-campista ficou ainda mais valorizado no mercado por suas atuações na campanha vitoriosa da Espanha no mundial de seleções realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A diretoria estuda oferecer um contrato de quatro anos para o jogador, que tem vínculo com o Manchester City até junho de 2027 Se a transação for confirmada, Rodri vai se juntar a Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e Cubarsi, seus companheiros na seleção espanhola que brilhou na Copa do Mundo.

Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona tem pressa em fechar a transação para que Rodri possa se integrar o mais rápido possível ao elenco já visando o início da temporada europeia. O elenco do clube catalão treinará em dois turnos hoje e amanhã. No domingo, o time comandado pelo treinador alemão Hansi Flick disputará mais um amistoso de pré-temporada: enfrentará o Basel na Suíça .

terceirizado

Ônibus que levaria São Paulo a jogo com Bolívar é apreendido com 86 kg de maconha na Bolívia

Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus fretado

11/08/2026 18h00

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ônibus fretado foi adesivado com escudos do time

ônibus fretado foi adesivado com escudos do time Foto: Reprodução

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O ônibus terceirizado que levaria a delegação do São Paulo a La Paz foi apreendido com 86,5 kg de maconha entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O clube não teve sua logística prejudicada e já está na capital boliviana, onde enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O veículo já estava adesivado com escudo do time e foi abordado em uma operação de rotina da polícia boliviana, segundo informou a Red Uno, emissora de TV local. Durante inspeção, os agentes encontraram quatro sacos contendo pacotes em formato de tijolo escondidos na cabine do ônibus.

A empresa responsável disponibilizou outro veículo para o deslocamento do São Paulo. Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus.

A apreensão aconteceu ainda antes do desembarque da delegação na Bolívia. O time chegou ao país por volta das 20h (de Brasília) de segunda-feira, véspera da partida. A equipe desembarcou em Santa Cruz de la Sierra, cidade próxima do nível do mar, e iria para La Paz, a 3,6 mil metros de altitude, apenas horas antes do jogo.

A logística não foi prejudicada. No começo da tarde desta terça-feira, a delegação já estava em La Paz, conforme o planejado.

O São Paulo entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será no dia 18, no MorumBis, em São Paulo. Quem passar enfrentará, nas quartas, o vencedor de Boca Juniors e Recoleta.

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