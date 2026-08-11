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Ônibus que levaria São Paulo a jogo com Bolívar é apreendido com 86 kg de maconha na Bolívia

Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus fretado

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11/08/2026 - 18h00
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O ônibus terceirizado que levaria a delegação do São Paulo a La Paz foi apreendido com 86,5 kg de maconha entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O clube não teve sua logística prejudicada e já está na capital boliviana, onde enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O veículo já estava adesivado com escudo do time e foi abordado em uma operação de rotina da polícia boliviana, segundo informou a Red Uno, emissora de TV local. Durante inspeção, os agentes encontraram quatro sacos contendo pacotes em formato de tijolo escondidos na cabine do ônibus.

A empresa responsável disponibilizou outro veículo para o deslocamento do São Paulo. Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus.

A apreensão aconteceu ainda antes do desembarque da delegação na Bolívia. O time chegou ao país por volta das 20h (de Brasília) de segunda-feira, véspera da partida. A equipe desembarcou em Santa Cruz de la Sierra, cidade próxima do nível do mar, e iria para La Paz, a 3,6 mil metros de altitude, apenas horas antes do jogo.

A logística não foi prejudicada. No começo da tarde desta terça-feira, a delegação já estava em La Paz, conforme o planejado.

O São Paulo entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será no dia 18, no MorumBis, em São Paulo. Quem passar enfrentará, nas quartas, o vencedor de Boca Juniors e Recoleta.

Medalhistas

Lorrane Oliveira e Caio Souza são ouro no Brasileiro de Ginástica

Ela foi campeã nas barras assimétricas e ele brilhou nas argolas

09/08/2026 23h00

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Foto: CB Ginástica

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Os primeiros vencedores do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística foram conhecidos neste sábado (8), diante do lotado Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). A carioca Lorrane Oliveira (Flamengo) faturou a medalha de ouro nas barras assimétricas ao somar 13.700 pontos.

A companheira de clube Flávia Saraiva (13.466) foi prata e a paulista Sophia Weisberg (13.400 ), do Pinheiros, completou o pódio com o bronze. A competição termina neste domingo (9), com as últimas finais masculinas (salto, paralelas e barra) e femininas (trave e solo).

"Estou muito feliz, estava parada com uma lesão no ombro. Só tenho a agradecer à minha equipe, meu trabalho foi feito, a cada dia fui melhorando e a medalha veio", disse Lorrane em depoimento à emissora Sportv.

No salto feminino, quem brilhou com a medalha de ouro foi Nicole Bello (Flamengo), que logo na primeira tentativa chegou a 13.300 pontos. Em seguida, executou um salto ainda mais complexo e conseguiu 13.200. Duas ginastas do Grêmio Náutico União também subiram ao pódio: Francine Oliveira (12.799) conquistou a prata e Clara Stecca (12.783 o bronze.

Pódios masculinos

Quem também comemorou neste sábado (8) foi o ginasta Caio Souza (Minas Tênis Clube - MTC) que arrebatou o público ao executar uma difícil série nas argolas. Nascido em Volta Redonda (RJ), Caio fez valer seu favoritismo e faturou o ouro ao totalizar 13.600 pontos. Também subiram ao pódio Juliano Oliva (13.200), atleta do Grêmio Náutico União, com a prata, e Gustavo Pereira (12.733), do MTC, com o bronze.

Na final do solo,Yuri Guimarães, atleta da Associação de Ginástica Di Thiene de Pais (Agith), foi campeão brasileiro pela terceira vez na carreira. Ele somou 13.700 pontos, 200 a mais que João Perdigão (Pinheiros), que ficou como a prata. O ginasta Tomas Florencio (13.300), do AGITH, levou o bronze.

Na disputa do cavalo, o campeão foi Johnny Oshiro (Agith). Último a competir entre os finalistas, Oshiro faturou ouro com soma total de 13.600 pontos, após uma apresentação com alto grau de dificuldade dos movimentos. Já os ginastas Diogo Rodrigos (Pinheiros) e Vitaliy Guimarães (MTC) empataram com 13.330 pontos e ambos ficaram com a prata.
 

Esportes

Giovanni Vianna é ultrapassado por canadense no final e fica com o vice do SLS Rio Takeover

Líder do evento até a última tentativa, Giovanni finalizou com o somatório de 26.9 e acabou atrás do canadense Cordano Russell

09/08/2026 14h00

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Foto: Instagram

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O brasileiro Giovanni Vianna terminou neste domingo na segunda colocação do SLS Rio Takeover, etapa do Circuito Mundial de Skate Street que foi realizada no Ginásio do Maracanãzinho.

Líder do evento até a última tentativa, Giovanni finalizou com o somatório de 26.9 e acabou atrás do canadense Cordano Russell, que anotou a nota de 9.3 na manobra decisiva e terminou com 27.5

Wallace Gabriel, também skatista do Brasil, cravou um 9.0 no fim e completou o pódio com 24.5. Abner Pietro (22.6), Lucas Rabelo (15.9) e Ivan Monteiro (7.8) foram os outros atletas do país presentes na decisão.

Entre as mulheres, Rayssa Leal assegurou o título no Maracanãzinho, superando a japonesa Momiji Nishiya e a espanhola Daniela Terol.

Final masculina 

Depois da primeira rodada de tentativas, Toa Sasaki, do Japão, começou na primeira posição com uma ótima nota de 8.2. O melhor brasileiro foi Ivan Monteiro, que se colocou sem segundo graças a marca de 7.8.

Com os erros dos primeiros colocados, o peruano Angelo Caro cravou 8.0 e assumiu a liderança com o somatório de 14.9. Já na terceira rodada, Wallace Gabriel acertou sua terceira manobra consecutiva e pulou para primeiro com 22.1.

Wallace trocou sua pior marca por um 7.8 e se manteve na primeira colocação da final ao término da quarta rodada. O canadense Cordano Russell, que havia conseguido um 9.0 na tentativa anterior, fez 8.3 e subiu para o segundo lugar.

Cordano se tornou líder do evento ao emplacar um incrível 9.2 e ampliar seu somatório para 26.5. Caro subiu para segundo após uma manobra 8.8, enquanto Wallace Gabriel caiu para terceiro.

Depois de um início ruim, o brasileiro Giovanni Vianna conseguiu duas tentativas acima de 9.0 e um 8.6, desempenho que o levou a posição de líder com a soma de 26.9.

Na última e decisiva chance, Cordano Russell acertou uma grande manobra, anotou 9.3 e saltou momentaneamente para o primeiro lugar. Giovanni, por sua vez, sofreu uma queda e acabou com o vice-campeonato. Wallace Gabriel fechou em terceiro.

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