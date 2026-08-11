Ônibus que levaria São Paulo a jogo com Bolívar é apreendido com 86 kg de maconha na Bolívia

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O ônibus terceirizado que levaria a delegação do São Paulo a La Paz foi apreendido com 86,5 kg de maconha entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O clube não teve sua logística prejudicada e já está na capital boliviana, onde enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O veículo já estava adesivado com escudo do time e foi abordado em uma operação de rotina da polícia boliviana, segundo informou a Red Uno, emissora de TV local. Durante inspeção, os agentes encontraram quatro sacos contendo pacotes em formato de tijolo escondidos na cabine do ônibus.

A empresa responsável disponibilizou outro veículo para o deslocamento do São Paulo. Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus.

A apreensão aconteceu ainda antes do desembarque da delegação na Bolívia. O time chegou ao país por volta das 20h (de Brasília) de segunda-feira, véspera da partida. A equipe desembarcou em Santa Cruz de la Sierra, cidade próxima do nível do mar, e iria para La Paz, a 3,6 mil metros de altitude, apenas horas antes do jogo.

A logística não foi prejudicada. No começo da tarde desta terça-feira, a delegação já estava em La Paz, conforme o planejado.

O São Paulo entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será no dia 18, no MorumBis, em São Paulo. Quem passar enfrentará, nas quartas, o vencedor de Boca Juniors e Recoleta.