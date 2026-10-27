A frase profética de Lula de 1988 que viralizou após vitória na Eleição de 2026

Uma reflexão de Lula da Silva, proferida em 1988, ganhou novo impulso após sua vitória nas eleições de 2026 contra Bolsonaro. Na época, o dirigente sindical e deputado da Assembleia Nacional Constituinte afirmou que, no Brasil, quando um pobre rouba, vai preso, enquanto, quando um rico rouba, vira ministro.
Dita no contexto de efervescência política após o fim do regime militar, a frase denunciava os pactos de impunidade e a proteção institucional da oligarquia dominante. Inicialmente um argumento em defesa da justiça social, essas palavras adquiriram significado dramático décadas depois, quando eventos políticos e judiciais as transformaram em arma de debate eleitoral.
O bumerangue de 2016
Em março de 2016, durante a crise política que cercava a presidente Dilma Rousseff, Lula recebeu a nomeação formal para o cargo de ministro da Casa Civil, responsável pela chefia do gabinete ministerial. A oposição interpretou a decisão como uma estratégia para obter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, o que tiraria as investigações dos juízes de Curitiba.
Horas depois, redes sociais e redações resgataram a frase de 1988. A ironia era contundente: o próprio líder que denunciara a impunidade dos poderosos aceitava uma pasta ministerial sob suspeitas de corrupção. A Justiça suspendeu a nomeação antes de a crise precipitar a queda de Rousseff e, posteriormente, o encarceramento de Lula em 2018.
Prisão, anulação e retorno político
Lula permaneceu 580 dias na sede policial de Curitiba, período que consolidou o relato lulista de perseguição jurídica. O Supremo Tribunal Federal anulou posteriormente todas as condenações, sob o argumento de falta de imparcialidade processual na condução dos casos.
Nas disputas eleitorais de 2022 e 2026, a frase ressurgiu como combustível discursivo. Para o lulismo, o retorno ao Palácio do Planalto representou a validação daquele postulado inicial: a comprovação de que elites judiciais, econômicas e corporativas tentaram excluir a esquerda da disputa política por meio da manipulação seletiva do sistema punitivo.
Ecos da sentença nas eleições de 2026
A vitória de Lula reacendeu o debate sobre os limites entre Justiça e poder político no Brasil. Para seus apoiadores, a frase de 1988, retomada durante a campanha eleitoral, confirmou a existência de um sistema de dois pesos e duas medidas. Para seus críticos, porém, ela sustentava uma narrativa que simplificava complexidades institucionais.
O senador Flávio Bolsonaro afirmou que pedirá a anulação da eleição após ser derrotado e acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de interferência, segundo o jornal O Globo, em 26 de outubro.
Durante a campanha, adversários também retomaram os mesmos argumentos sobre seletividade judicial, mas chegaram a conclusões opostas sobre quem era vítima ou beneficiário desse sistema.