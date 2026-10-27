A frase profética de Lula de 1988 que viralizou após vitória na Eleição de 2026

Reflexão

Pensamento trata de uma questão central sobre maturidade

Bertrand Russell, filósofo e prêmio Nobel de Literatura, deixou uma reflexão sobre um dilema da existência: saber qual ponte atravessar e qual queimar. Escolher não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades, aceitar os riscos e não esperar uma certeza absoluta.

Todos os dias, as pessoas enfrentam escolhas que podem transformar o futuro: aceitar um novo trabalho, encerrar um relacionamento, abandonar um sonho ou investir em uma oportunidade incerta. A metáfora das pontes convida a distinguir as oportunidades que merecem ser aproveitadas das situações que é melhor deixar para trás.

A metáfora dos caminhos impossíveis

Atravessar uma ponte significa avançar rumo ao desconhecido, em direção a um futuro diferente do presente. Queimar uma ponte significa encerrar uma etapa sem intenção de voltar, aceitando que certos caminhos já não estão abertos. Russell reconhecia que nenhuma decisão pode ser tomada com garantias absolutas — a incerteza faz parte da existência humana.

O pensador britânico defendia a importância do conhecimento crítico, mas compreendia que esperar por uma certeza impossível pode paralisar a ação. Escolher bem não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades reais, aceitar os riscos e compreender que a paralisia também é uma escolha — apenas uma com consequências próprias.

O aprendizado da renúncia

A reflexão de Russell toca em uma questão central da maturidade emocional: aprender a renunciar. Muitas pessoas se agarram a determinadas opções por medo de errar, mesmo quando mantê-las abertas impede o progresso.

A verdadeira dificuldade talvez não esteja em descobrir qual caminho promete melhores resultados, mas em reconhecer quando vale a pena insistir e quando é hora de se despedir.

Decidir também significa aceitar que não se podem percorrer todos os caminhos simultaneamente. Essa dificuldade de escolher relaciona-se ao que disse o escritor espanhol Antonio Machado: ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos. Só há uma coisa que se perde se não se dá — o amor.

Russell convidava à reflexão não para paralisar, mas para agir com clareza sobre o que realmente importa — compreendendo que o custo da indecisão frequentemente supera o risco de errar.

Por que queimar pontes pode, paradoxalmente, proteger sua carreira

Quando um profissional se cala diante de um ambiente tóxico por medo de prejudicar sua reputação, ele acaba permitindo que más práticas continuem sem consequências. A lógica tradicional de "nunca queimar pontes" funciona como uma barreira que impede mudanças estruturais no local de trabalho.

Ao silenciar-se, o profissional não apenas protege um mau empregador — ele também deixa de agir contra discriminação, bullying ou outras injustiças que afetam sua própria vida.

À medida que as prioridades mudam, profissionais passam a expor problemas no ambiente de trabalho, e essas discussões deixam de ser tabu. Em alguns casos, ações antes vistas como o fim de uma carreira se tornaram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e proteger quem denuncia esses problemas.

Quando manter a ponte intacta pode prejudicar você mais que queimá-la

A regra tradicional de "nunca queimar pontes" assume que todos os relacionamentos profissionais valem a pena ser mantidos. Mas isso não se aplica quando o ambiente é discriminatório, quando há bullying ou quando a empresa viola direitos do trabalhador. Nestes casos, tentar preservar o relacionamento pode significar suportar abuso continuado.

O exemplo de Kristen, profissional de relações públicas, ilustra essa exceção. Ela aguardou o seguro-saúde do empregador enquanto sofria bullying relacionado à sua deficiência e se recusou a confrontar o gerente para "não queimar pontes". Hoje, lamenta a decisão: proteger uma relação injusta custou mais à sua dignidade do que teria custado agir.