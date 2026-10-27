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De olho nas galáxias

Telescópio construído para fotografar galáxias distantes encontra cometa que a ciência desconhecia

Telescópio não foi feito para caçar cometas, mas encontrou um deles

Henrique Cesaretti

27/10/2026 - 07h22
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O Telescópio Euclid, da Agência Espacial Europeia, descobriu em setembro o cometa C/2026 S1, que nenhum astrônomo conhecia. Projetado para fotografar galáxias distantes, o telescópio não foi feito para caçar cometas, mas encontrou um deles. Mikko Pöntinen, estudante de doutorado da Universidade de Helsinque, criou o software que detectou o objeto.

O programa identifica pequenos corpos do Sistema Solar nas imagens capturadas pelo Euclid e detectou o cometa ao flagrar um borrão que cruzava várias fotos.

Como a descoberta aconteceu

Entre 16 e 24 de setembro de 2026, o Euclid fotografou o cometa em diferentes regiões do céu. Um desses registros durou mais de nove minutos — tempo suficiente para o objeto rápido aparecer como um traço de luz em vez de um ponto fixo. Pöntinen comparou o objeto com listas de cometas e asteroides conhecidos e não encontrou correspondência.

Após confirmar a presença de uma nuvem difusa ao seu redor — assinatura de um cometa ativo que libera poeira e gás — Pöntinen informou a descoberta ao Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional. O centro confirmou o cometa em 8 de outubro, oficializando o nome C/2026 S1 (Euclid).

Astrônomos em terra também adicionaram suas próprias observações ao registro.

Onde o cometa orbita

O C/2026 S1 está a aproximadamente 1,3 bilhão de quilômetros da Terra — uma distância que o coloca entre as órbitas de Júpiter e Saturno. Diferentemente dos planetas, que orbitam o Sol aproximadamente no mesmo plano, esse cometa segue um caminho que sobe acima do Sistema Solar e leva milhares de anos para se completar.

A região por onde os planetas passam contém muitos cometas e asteroides, mas o Euclid evita essa zona de propósito. A poeira ali produz um clarão que prejudicaria as imagens nítidas de galáxias distantes que o telescópio busca capturar.

Além disso, o Euclid normalmente fotografa cada área do céu uma única vez. Por isso, não há um segundo registro para localizar um objeto em movimento.

Um achado improvável

Bruno Altieri, cientista do arquivo do Euclid, integrou a equipe de descoberta e disse que pouquíssimos cometas deveriam ser descobertos pelo telescópio. A órbita do cometa e a varredura do Euclid naqueles dias permitiram capturá-lo em várias imagens, e essa coincidência reforçou a importância da vigilância automática.

Nos próximos seis anos, o Euclid mapeará bilhões de galáxias a até 10 bilhões de anos-luz de distância, para estudar como matéria escura e energia escura moldam o universo. Um lote inicial de dados já registrou mais de 26 milhões de galáxias.

Antes de medir as galáxias, a equipe identifica tudo em cada imagem e remove rastros de cometas e luz parasita — uma tarefa que agora inclui o registro do C/2026 S1.

Por que o software conseguiu identificar um objeto invisível à primeira vista

O programa de Pöntinen procura padrões que escapam aos telescópios comuns: traços de luz que atravessam várias imagens. Quando um objeto se move rápido o suficiente durante um registro longo, como o do cometa, que durou nove minutos. Ele não aparece como um ponto brilhante fixo, mas como um borrão ou uma linha.

O software reconhece esse padrão, que objetos parados no céu, como galáxias, não produzem.

Depois de flagrar o traço, o programa aplica cálculos orbitais para prever onde o objeto deveria estar nas imagens capturadas nos dias seguintes e o procura nelas. Quando encontra o mesmo padrão em cinco conjuntos de imagens diferentes, fica menos provável que seja coincidência. A nuvem difusa ao redor confirmou que era um cometa, não apenas um asteroide.

Se o Euclid não procura por cometas, como o software sabia que estava procurando por um?

O software não "sabia" que era um cometa: ele apenas reconheceu o padrão físico de um traço de luz que atravessa várias imagens. Esse padrão indica um objeto em movimento rápido, que pode ser um asteroide ou um cometa. Depois, Pöntinen comparou o objeto com listas de corpos conhecidos e examinou a nuvem difusa ao redor dele.

A nuvem de poeira e gás — algo que asteroides não têm — provou que se tratava de um cometa ativo.

Nova vitória

A frase profética de Lula de 1988 que viralizou após vitória na Eleição de 2026

Na época, seu cargo era de dirigente sindical e deputado da Assembleia Nacional Constituinte

27/10/2026 08h16

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Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil

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Uma reflexão de Lula da Silva, proferida em 1988, ganhou novo impulso após sua vitória nas eleições de 2026 contra Bolsonaro. Na época, o dirigente sindical e deputado da Assembleia Nacional Constituinte afirmou que, no Brasil, quando um pobre rouba, vai preso, enquanto, quando um rico rouba, vira ministro.

Dita no contexto de efervescência política após o fim do regime militar, a frase denunciava os pactos de impunidade e a proteção institucional da oligarquia dominante. Inicialmente um argumento em defesa da justiça social, essas palavras adquiriram significado dramático décadas depois, quando eventos políticos e judiciais as transformaram em arma de debate eleitoral.

O bumerangue de 2016

Em março de 2016, durante a crise política que cercava a presidente Dilma Rousseff, Lula recebeu a nomeação formal para o cargo de ministro da Casa Civil, responsável pela chefia do gabinete ministerial. A oposição interpretou a decisão como uma estratégia para obter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, o que tiraria as investigações dos juízes de Curitiba.

Horas depois, redes sociais e redações resgataram a frase de 1988. A ironia era contundente: o próprio líder que denunciara a impunidade dos poderosos aceitava uma pasta ministerial sob suspeitas de corrupção. A Justiça suspendeu a nomeação antes de a crise precipitar a queda de Rousseff e, posteriormente, o encarceramento de Lula em 2018.

 

Prisão, anulação e retorno político

Lula permaneceu 580 dias na sede policial de Curitiba, período que consolidou o relato lulista de perseguição jurídica. O Supremo Tribunal Federal anulou posteriormente todas as condenações, sob o argumento de falta de imparcialidade processual na condução dos casos.

Nas disputas eleitorais de 2022 e 2026, a frase ressurgiu como combustível discursivo. Para o lulismo, o retorno ao Palácio do Planalto representou a validação daquele postulado inicial: a comprovação de que elites judiciais, econômicas e corporativas tentaram excluir a esquerda da disputa política por meio da manipulação seletiva do sistema punitivo.

Ecos da sentença nas eleições de 2026

A vitória de Lula reacendeu o debate sobre os limites entre Justiça e poder político no Brasil. Para seus apoiadores, a frase de 1988, retomada durante a campanha eleitoral, confirmou a existência de um sistema de dois pesos e duas medidas. Para seus críticos, porém, ela sustentava uma narrativa que simplificava complexidades institucionais.

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que pedirá a anulação da eleição após ser derrotado e acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de interferência, segundo o jornal O Globo, em 26 de outubro.

Durante a campanha, adversários também retomaram os mesmos argumentos sobre seletividade judicial, mas chegaram a conclusões opostas sobre quem era vítima ou beneficiário desse sistema.

Reflexão

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"

Pensamento trata de uma questão central sobre maturidade

27/10/2026 07h48

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Imagem: Wikimedia Commons

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Bertrand Russell, filósofo e prêmio Nobel de Literatura, deixou uma reflexão sobre um dilema da existência: saber qual ponte atravessar e qual queimar. Escolher não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades, aceitar os riscos e não esperar uma certeza absoluta.

Todos os dias, as pessoas enfrentam escolhas que podem transformar o futuro: aceitar um novo trabalho, encerrar um relacionamento, abandonar um sonho ou investir em uma oportunidade incerta. A metáfora das pontes convida a distinguir as oportunidades que merecem ser aproveitadas das situações que é melhor deixar para trás.

A metáfora dos caminhos impossíveis

Atravessar uma ponte significa avançar rumo ao desconhecido, em direção a um futuro diferente do presente. Queimar uma ponte significa encerrar uma etapa sem intenção de voltar, aceitando que certos caminhos já não estão abertos. Russell reconhecia que nenhuma decisão pode ser tomada com garantias absolutas — a incerteza faz parte da existência humana.

O pensador britânico defendia a importância do conhecimento crítico, mas compreendia que esperar por uma certeza impossível pode paralisar a ação. Escolher bem não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades reais, aceitar os riscos e compreender que a paralisia também é uma escolha — apenas uma com consequências próprias.

 

O aprendizado da renúncia

A reflexão de Russell toca em uma questão central da maturidade emocional: aprender a renunciar. Muitas pessoas se agarram a determinadas opções por medo de errar, mesmo quando mantê-las abertas impede o progresso.

A verdadeira dificuldade talvez não esteja em descobrir qual caminho promete melhores resultados, mas em reconhecer quando vale a pena insistir e quando é hora de se despedir.

Decidir também significa aceitar que não se podem percorrer todos os caminhos simultaneamente. Essa dificuldade de escolher relaciona-se ao que disse o escritor espanhol Antonio Machado: ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos. Só há uma coisa que se perde se não se dá — o amor.

Russell convidava à reflexão não para paralisar, mas para agir com clareza sobre o que realmente importa — compreendendo que o custo da indecisão frequentemente supera o risco de errar.

Por que queimar pontes pode, paradoxalmente, proteger sua carreira

Quando um profissional se cala diante de um ambiente tóxico por medo de prejudicar sua reputação, ele acaba permitindo que más práticas continuem sem consequências. A lógica tradicional de "nunca queimar pontes" funciona como uma barreira que impede mudanças estruturais no local de trabalho.

Ao silenciar-se, o profissional não apenas protege um mau empregador — ele também deixa de agir contra discriminação, bullying ou outras injustiças que afetam sua própria vida.

À medida que as prioridades mudam, profissionais passam a expor problemas no ambiente de trabalho, e essas discussões deixam de ser tabu. Em alguns casos, ações antes vistas como o fim de uma carreira se tornaram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e proteger quem denuncia esses problemas.

Quando manter a ponte intacta pode prejudicar você mais que queimá-la

A regra tradicional de "nunca queimar pontes" assume que todos os relacionamentos profissionais valem a pena ser mantidos. Mas isso não se aplica quando o ambiente é discriminatório, quando há bullying ou quando a empresa viola direitos do trabalhador. Nestes casos, tentar preservar o relacionamento pode significar suportar abuso continuado.

O exemplo de Kristen, profissional de relações públicas, ilustra essa exceção. Ela aguardou o seguro-saúde do empregador enquanto sofria bullying relacionado à sua deficiência e se recusou a confrontar o gerente para "não queimar pontes". Hoje, lamenta a decisão: proteger uma relação injusta custou mais à sua dignidade do que teria custado agir.

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