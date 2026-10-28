A reflexão de Bruce Lee: "Absorva o que é útil, descarte o que não é e acrescente o que é seu" - Imagem: National General Pictures/Wikimedia Commons

Uma máxima do lutador e ator Bruce Lee continua sendo repetida em redes sociais como conselho de autoajuda mais de 50 anos depois. O apelo está no convite direto: filtrar o que chega até a pessoa e abandonar tudo que não traz resultado real.

O pensamento completo propõe absorver o que tem utilidade, jogar fora o que não serve e, por fim, construir algo próprio com o que restou. É um método de seleção que funciona tanto para ideias quanto para hábitos do cotidiano.

A lógica segue simples: nem tudo que é popular merece ser adotado, e nem tudo que é antigo merece ser mantido. O que importa é o resultado prático na vida de quem escolhe seguir ou abandonar algo.

A origem da frase no Jeet Kune do

O raciocínio por trás dessa máxima não surgiu isolado. Ele está ligado ao Jeet Kune Do, estilo de combate que Bruce Lee idealizou para unir técnicas de boxe, esgrima e kung fu tradicional sem obedecer a uma linha única de ensino.

Avesso a regras engessadas, o lutador chegou a encerrar suas próprias academias ainda em vida, recusando a rigidez das escolas convencionais de luta. “A abordagem do Jeet Kune Do é frequentemente resumida como um ‘estilo sem estilo’, conceito que combina com a proposta de aproveitar técnicas eficazes sem ficar preso a regras rígidas ou a uma única escola de luta.”

Testando ideias antes de incorporá-las

Transportar essa lógica para a rotina significa experimentar antes de incorporar qualquer novidade à vida. Popularidade nas redes não é garantia de eficácia — cabe a cada um avaliar se aquilo realmente faz diferença no próprio contexto e no dia a dia.

A mesma lógica serve para costumes antigos, muitas vezes mantidos por pura inércia. Quando um jeito de trabalhar, estudar ou pensar já não traz resultado, a ideia defendida por Lee aponta para abandoná-lo sem peso na consciência. O teste é simples: o hábito ainda funciona ou já se tornou carga?

Sinais de que algo perdeu a utilidade

Abandonar velhos costumes costuma ser mais complicado do que parece à primeira vista, porque a mente tende a se apegar ao que já conhece. Mesmo quando o hábito não traz mais benefício prático, alguns indícios ajudam a identificar quando chegou a hora de deixá-lo para trás.

O desgaste causado pela mesma tarefa, métodos repetidos sem gerar progresso e rotinas que só trazem desconforto são sinais claros de perda de utilidade. Seguir um comportamento apenas porque todo mundo adota, sem checar se ele faz sentido para a própria realidade, também entra nessa lista de alertas. Notar esses padrões já representa boa parte do trabalho de mudança.

O que fica depois da seleção

O passo seguinte é arriscar algo novo no espaço deixado pelo que foi descartado, mesmo com receio de errar. Esse movimento transforma o reconhecimento em mudança concreta, e a coragem de experimentar é tão importante quanto a clareza para descartar.

A frase de Bruce Lee vai além do universo das lutas e das artes marciais. Ela sugere montar uma rotina sob medida, formada só pelo que realmente entrega resultado — e de tempos em tempos, vale revisar o que ainda merece permanecer nela.

Como a peneira funciona na prática: seleção ativa versus passividade

A máxima de Bruce Lee funciona como um filtro duplo: primeiro, a pessoa recebe informações de fora — ideias, hábitos e conselhos — e depois aplica um teste de utilidade. O que passa pela peneira é aquilo que gerou resultado na vida real, não o que apenas soa bonito ou é repetido por muitos.

Ao contrário de aceitar tudo ou rejeitar tudo, o método exige ação: a pessoa experimenta, observa o resultado e decide se aquilo fica ou sai.

Esse processo só funciona porque reconhece que cada pessoa é diferente. No Jeet Kune Do, Bruce Lee ensinava que um lutador eficaz precisa responder a qualquer situação, e isso só acontece quando ele não está preso a movimentos pré-estabelecidos. Do mesmo modo, uma rotina que funciona para alguém pode não funcionar para outra pessoa em contextos diferentes.

A peneira é pessoal porque a vida que cada um leva é única.