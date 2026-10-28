Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Filosofia de Bruce Lee

A reflexão de Bruce Lee: "Absorva o que é útil, descarte o que não é e acrescente o que é seu"

Reflexão feita pelo ator segue repercutindo até nos dias atuais

Henrique Cesaretti

28/10/2026 - 10h38
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma máxima do lutador e ator Bruce Lee continua sendo repetida em redes sociais como conselho de autoajuda mais de 50 anos depois. O apelo está no convite direto: filtrar o que chega até a pessoa e abandonar tudo que não traz resultado real.

O pensamento completo propõe absorver o que tem utilidade, jogar fora o que não serve e, por fim, construir algo próprio com o que restou. É um método de seleção que funciona tanto para ideias quanto para hábitos do cotidiano.

A lógica segue simples: nem tudo que é popular merece ser adotado, e nem tudo que é antigo merece ser mantido. O que importa é o resultado prático na vida de quem escolhe seguir ou abandonar algo.

A origem da frase no Jeet Kune do

O raciocínio por trás dessa máxima não surgiu isolado. Ele está ligado ao Jeet Kune Do, estilo de combate que Bruce Lee idealizou para unir técnicas de boxe, esgrima e kung fu tradicional sem obedecer a uma linha única de ensino.

Avesso a regras engessadas, o lutador chegou a encerrar suas próprias academias ainda em vida, recusando a rigidez das escolas convencionais de luta. “A abordagem do Jeet Kune Do é frequentemente resumida como um ‘estilo sem estilo’, conceito que combina com a proposta de aproveitar técnicas eficazes sem ficar preso a regras rígidas ou a uma única escola de luta.”

 

Testando ideias antes de incorporá-las

Transportar essa lógica para a rotina significa experimentar antes de incorporar qualquer novidade à vida. Popularidade nas redes não é garantia de eficácia — cabe a cada um avaliar se aquilo realmente faz diferença no próprio contexto e no dia a dia.

A mesma lógica serve para costumes antigos, muitas vezes mantidos por pura inércia. Quando um jeito de trabalhar, estudar ou pensar já não traz resultado, a ideia defendida por Lee aponta para abandoná-lo sem peso na consciência. O teste é simples: o hábito ainda funciona ou já se tornou carga?

Sinais de que algo perdeu a utilidade

Abandonar velhos costumes costuma ser mais complicado do que parece à primeira vista, porque a mente tende a se apegar ao que já conhece. Mesmo quando o hábito não traz mais benefício prático, alguns indícios ajudam a identificar quando chegou a hora de deixá-lo para trás.

O desgaste causado pela mesma tarefa, métodos repetidos sem gerar progresso e rotinas que só trazem desconforto são sinais claros de perda de utilidade. Seguir um comportamento apenas porque todo mundo adota, sem checar se ele faz sentido para a própria realidade, também entra nessa lista de alertas. Notar esses padrões já representa boa parte do trabalho de mudança.

O que fica depois da seleção

O passo seguinte é arriscar algo novo no espaço deixado pelo que foi descartado, mesmo com receio de errar. Esse movimento transforma o reconhecimento em mudança concreta, e a coragem de experimentar é tão importante quanto a clareza para descartar.

A frase de Bruce Lee vai além do universo das lutas e das artes marciais. Ela sugere montar uma rotina sob medida, formada só pelo que realmente entrega resultado — e de tempos em tempos, vale revisar o que ainda merece permanecer nela.

Como a peneira funciona na prática: seleção ativa versus passividade

A máxima de Bruce Lee funciona como um filtro duplo: primeiro, a pessoa recebe informações de fora — ideias, hábitos e conselhos — e depois aplica um teste de utilidade. O que passa pela peneira é aquilo que gerou resultado na vida real, não o que apenas soa bonito ou é repetido por muitos.

Ao contrário de aceitar tudo ou rejeitar tudo, o método exige ação: a pessoa experimenta, observa o resultado e decide se aquilo fica ou sai.

Esse processo só funciona porque reconhece que cada pessoa é diferente. No Jeet Kune Do, Bruce Lee ensinava que um lutador eficaz precisa responder a qualquer situação, e isso só acontece quando ele não está preso a movimentos pré-estabelecidos. Do mesmo modo, uma rotina que funciona para alguém pode não funcionar para outra pessoa em contextos diferentes.

A peneira é pessoal porque a vida que cada um leva é única.

Liberdade

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"

Reflexão está presente na obra Dom Quixote

28/10/2026 09h05

Compartilhar

Imagem: Autor desconhecido/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Miguel de Cervantes resumiu em uma frase uma questão que filósofos gregos investigaram por séculos: a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que desejamos, mas ter a capacidade de escolher o caminho que consideramos justo. Presente em Dom Quixote, essa reflexão questiona se agimos por autenticidade ou cedemos aos impulsos cotidianos.

Ao contrastar liberdade e satisfação de desejos imediatos, o autor de Dom Quixote mostra como essa confusão nos afasta da autonomia. Ele nos convida a agir com consciência, responsabilidade e razão, não por obediência cega, mas pela escolha deliberada do que é correto.

A faculdade ética do livre arbítrio

Platão e Aristóteles, filósofos da Grécia Antiga, investigaram as motivações do comportamento humano. Cervantes condensou essa questão em uma lição que atravessa gerações e dialoga com as preocupações do presente, em um mundo acelerado, conectado e repleto de pressões sociais.

O escritor concebe o livre arbítrio não como um catálogo de opções, mas como uma faculdade ligada ao bem coletivo e à dignidade de cada pessoa. Quem se deixa levar por necessidades emocionais ou caprichos passageiros se torna escravo dos instintos e perde a lucidez necessária para construir o próprio destino com sentido.

Essa capacidade de viver com autonomia, que exige pausa, avaliação e coragem, também marcou a trajetória de Cervantes, que enfrentou períodos de cativeiro e duras contiendas bélicas.

Justiça e sacrifício na construção da autonomia

A consciência se expressa quando as decisões se orientam pela retidão. Abandonar a ilusão de fazer tudo o que nos apetece coloca a vontade e a justiça no centro da condição humana. Escolher o caminho justo pode exigir renúncias e sacrifícios, mas guiar-se pela integridade fortalece a autonomia pessoal diante do interesse próprio.

Na sociedade contemporânea, temos muitas possibilidades cotidianas, desde escolher os estudos e a carreira até definir as relações que estabelecemos. Ainda assim, a autonomia não está em acumular alternativas, mas em saber se nossas escolhas respondem a valores genuínos ou apenas à busca de validação nas redes digitais e nas expectativas alheias.

A consciência moral ajuda a orientar as escolhas. O ensinamento de Cervantes lembra que o valor da vontade está em assumir a responsabilidade pelos próprios atos e reconhecer que liberdade e dever não são opostos, mas faces da mesma moeda.

Como o livre arbítrio se torna escravo sem a reflexão

Quando emoções e desejos imediatos nos guiam sem que os avaliemos, perdemos a lucidez necessária para construir nosso destino com sentido, e a diferença está no filtro da consciência.

Quem cede aos impulsos do momento sem questionar se aquilo é justo se torna um escravo disfarçado: acredita estar livre porque faz o que quer, mas é comandado por necessidades emocionais e caprichos passageiros.

Decisões automáticas, tomadas sem reflexão, nos afastam de nossa vontade autêntica. A autonomia verdadeira surge quando interrompemos esse ciclo e perguntamos: "Isso que estou escolhendo vem de meus valores genuínos ou apenas da pressão do momento, da validação social ou de expectativas alheias?" Essa pausa é o exercício da liberdade real.

Filosofia

Foucault: "Estou perdidamente apaixonado por uma lembrança. Um eco de outro planeta"

Filósofo trouxe essa reflexão sobre como uma lembrança marcante pode moldar quem uma pessoa se torna ao longo da vida

28/10/2026 08h43

Compartilhar

Imagem: Autor desconhecido/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Uma lembrança marcante pode moldar quem uma pessoa se torna ao longo da vida, influenciando desde pequenas escolhas até a própria identidade. O filósofo Michel Foucault resumiu essa força de um jeito direto, ao afirmar estar perdidamente apaixonado por uma lembrança, um eco de outro planeta, de outro lugar.

Com essa frase, ele descreveu o apego que qualquer pessoa pode nutrir por certos momentos únicos da própria trajetória — guardados como se fossem joias raras demais para se perder.

O poder da nostalgia na mente

Diante de experiências boas, surge a nostalgia: o desejo de recuperar um instante que se distancia a cada dia que passa. Esse tipo de pensamento, porém, pode ficar preso na mente sem encontrar saída real.

A vontade de voltar repetidamente à mesma lembrança se parece com outros sentimentos intensos, como o amor genuíno ou a tristeza mais profunda — e esse impacto emocional já inspirou obras de autores centrais da cultura, caso de Foucault na filosofia.

 

Como as lembranças constroem a identidade

A memória está entre as capacidades cognitivas mais valiosas da espécie humana. Manter experiências vivas na mente permite revisitá-las depois e extrair delas algo de proveitoso.

Uma lição aprendida ou uma decepção vivida — tudo isso entra na construção da personalidade de cada pessoa, fator que pesa diretamente na definição de sua identidade. Relembrar esses episódios é um traço plenamente humano, capaz de ajudar alguém a se entender melhor e também a ser compreendido por quem está ao redor.

Outros pensadores também já refletiram sobre temas próximos da experiência humana e do conhecimento. John Locke defendeu que o papel de um professor não é ensinar tudo o que pode ser aprendido, mas despertar no aluno o gosto pelo saber.

Já a filósofa Victoria Camps alertou para a tendência de transformar todo desejo em direito, lembrando que nem todo desejo carrega esse status. Miguel de Unamuno, por sua vez, definiu o ceticismo não como dúvida pura, mas como exploração e investigação — um contraponto a quem apenas afirma acreditar ter encontrado a resposta.

O que significa guardar lembranças como joias raras para quem você é

Quando você trata certas memórias como tesouro intocável, você está realmente dizendo que aqueles momentos definiram parte essencial de quem você é. Isso significa que sua personalidade não é algo fixo desde o nascimento, mas algo que se constrói a partir de cada lição aprendida e de cada decepção vivida. Essas experiências entram em você como peças de um quebra-cabeça, e rememorar esses episódios permite que você compreenda melhor os motivos pelos quais age, pensa e sente de certas formas.

Na prática, isso afeta também como os outros o entendem. Quando você consegue recontar suas próprias histórias e explicar o que elas significaram, você se torna mais compreensível para quem está ao seu redor. É um traço plenamente humano que transforma memória em autoconhecimento e, consequentemente, em relacionamento mais genuíno com o mundo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"
Reflexão

/ 1 dia

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"

2

Reflexão de Oscar Wilde: Velhos acreditam em tudo, adultos suspeitam de tudo e jovens sabem de tudo
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Reflexão de Oscar Wilde: Velhos acreditam em tudo, adultos suspeitam de tudo e jovens sabem de tudo

3

Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"
Reflexão

/ 2 dias

Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"

4

Tiago Vargas é lotado em Pedro Gomes após retornar à Polícia Civil
Diário oficial

/ 1 dia

Tiago Vargas é lotado em Pedro Gomes após retornar à Polícia Civil

5

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"
Reflexão

/ 1 dia

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)