A reflexão de Cícero, filósofo: Os homens são como vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons - Foto: Reprodução

A frase atribuída a Marco Túlio Cícero — "Os homens são como os vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons" — relaciona envelhecimento, caráter e passagem do tempo. O pensador romano viveu entre 106 e 43 a.C, e a reflexão convida a repensar como se envelhece e o que define a verdadeira maturidade.

A frase resume ideias que Cícero desenvolveu sobre a importância de cultivar virtudes ao longo da vida. Para o filósofo romano, uma velhice bem vivida resultava de como cada pessoa moldava o caráter, não do simples acúmulo de experiências.

Cícero desenvolveu essas reflexões em "De Senectute", obra conhecida como "Acerca da Velhice".

Vinho e caráter: a metáfora da maturidade

A comparação com o vinho depende de uma ideia simples: um vinho de qualidade exige cuidados desde o cultivo até a elaboração e a conservação. Deixá-lo envelhecer, no entanto, não garante que melhore, e do mesmo modo, as pessoas revelam quem realmente são ao envelhecer.

O tempo não cria a qualidade, e apenas a amplifica e torna visível o que já existia.

Cícero considerava que o caráter construído durante a juventude e a vida adulta se manifesta plenamente na velhice. Os hábitos e as decisões tomadas ao longo da vida podem acentuar tanto as virtudes quanto os defeitos. Quem investiu em virtudes, sabedoria e bom convívio colhe uma maturidade rica e respeitada.

Quem negligenciou essas qualidades vê seus defeitos amplificados com o tempo — não porque o envelhecimento seja cruel, mas porque ele expõe as escolhas feitas.

A lição sobre como envelhecer bem

Para o orador romano, a velhice não era um fim triste, mas uma etapa que revelava o que a pessoa tinha construído de verdade durante toda a vida. Essa perspectiva contrasta com a ideia moderna de que o envelhecimento é um declínio inevitável, ideia que Cícero rejeitava.

O que importava não era apenas viver mais, mas viver bem, mantendo a integridade, o respeito e a sabedoria cultivados ao longo dos anos.

A qualidade do envelhecimento dependia, portanto, das escolhas feitas na juventude e no auge da vida. Quem se dedicava ao desenvolvimento moral e intelectual durante as décadas anteriores teria uma velhice digna; quem desperdiçava esse tempo colheria apenas remorso.

A obra "De Senectute" transformava a velhice de um período a ser temido em uma oportunidade de testemunhar a própria construção de caráter — o legado invisível que cada um deixa.