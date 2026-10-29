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Citação histórica

A reflexão de Victor Hugo: "Todo o número é zero diante do infinito"

Publicado em 1866, o livro foi dedicado à Ilha de Guernsey.

João V. Valença

29/10/2026 - 11h58
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Victor Hugo usa um único verso para condensar o lugar do ser humano diante do universo: o céu seria exatamente onde aquilo que está fora do nosso alcance se mistura com aquilo que nossa razão não consegue explicar. É curioso encontrar essa reflexão dentro de Os Trabalhadores do Mar, livro que, numa leitura superficial, parece apenas uma história de naufrágio e sobrevivência.

A passagem aparece na segunda parte do romance, mais precisamente no capítulo "Sub Umbra", que integra o segundo livro, batizado de "O rochedo e o homem". Gilliatt, protagonista da história, trava uma batalha para resgatar a máquina de uma embarcação naufragada — mas, em determinado momento, Hugo pausa essa narrativa de esforço físico para erguer os olhos em direção ao firmamento.

Um romance que olha para as estrelas

Publicado em 1866, o livro foi dedicado à Ilha de Guernsey. O cenário marítimo serve de pano de fundo para questões que ultrapassam a trama, enquanto as descrições de tempestades, rochedos e criaturas do oceano colocam o protagonista diante de forças que escapam ao seu controle.

É nesse momento que o relato deixa de lado, ainda que brevemente, as disputas humanas e passa a contemplar o espaço que separa o observador da imensidão que se estende sobre ele. Os pontos de luz ganham novos significados à medida que a observação avança, numa escala sem paralelo na Terra.

Quando a escala humana desaparece

Um simples ponto luminoso se revela, ao se aproximar o olhar, uma estrela; essa estrela, por sua vez, é um sol; e esse sol compõe apenas uma fração de um universo inteiro — que, mesmo assim, se dissolve em insignificância perante o infinito. Essa progressão de descobertas conduz à conclusão do capítulo: nenhuma grandeza numérica resiste à comparação com aquilo que não tem fim.

Não se trata de uma lição sobre astronomia, mas sobre os limites daquilo que a mente humana consegue abarcar quando confrontada com algo sem medida.

A descrição amplia o objeto observado até que a soma de tudo perca sentido diante de uma escala maior. O recurso aproxima o leitor de uma sensação quase física diante do tamanho do céu.

O assombro como resposta possível

Depois de unir num só conceito o que está fora de alcance e o que escapa à razão, a obra aponta um efeito inesperado dessa constatação. Da contemplação dessa vastidão nasce algo que Hugo chama de fenômeno sublime: o crescimento da alma provocado justamente pelo assombro diante do que nenhuma explicação consegue cobrir.

Essa ideia dialoga com um impulso que atravessa diferentes épocas e culturas, a busca por sentido diante de fenômenos que a ciência descreve, mas nem sempre esgota em significado. Para muita gente, observar o céu estrelado segue sendo uma experiência que mistura curiosidade racional e inquietação difícil de nomear.

Por que a frase ainda ressoa hoje

A astronomia avançou enormemente desde o século 19, revelando detalhes sobre galáxias, distâncias e a origem do cosmos que Victor Hugo jamais poderia imaginar. Mesmo assim, a sensação registrada por ele no romance permanece reconhecível: quanto mais se descobre sobre o universo, maior parece o território que resta por entender.

Essa tensão entre conhecimento acumulado e mistério persistente é o que transforma uma passagem de ficção em reflexão que atravessa gerações. Reler esse trecho hoje significa admitir que o espanto diante do céu não perdeu força — ele só mudou de instrumentos, e continua provocando a mesma pergunta sobre os limites do que somos capazes de compreender.

Os Trabalhadores do Mar como reflexão sobre três formas de luta humana

O romance de Hugo não é apenas uma aventura de navio e salvação. Segundo a própria apresentação editoral da obra, o livro integra um projeto maior do escritor: em Notre-Dame de Paris, Hugo denunciou a luta do homem contra a superstição; em Os Miseráveis. Mostrou a luta contra as leis e preconceitos sociais; em Os Trabalhadores do Mar.

Ele indica a luta do ser humano contra os elementos naturais — aquilo que escapa ao controle religioso ou legal, a pura força bruta das coisas. É nesse contexto que o céu ganha espaço: não como cenário decorativo, mas como testemunho de uma fatalidade que não vem de Deus nem da sociedade, mas da natureza mesma.

A dedicatória da obra à Ilha de Guernsey, onde Hugo vivia exilado, também marca essa escolha: o autor retira o romance das grandes cidades e o situa num lugar onde a natureza é vizinha constante e o mar não é metáfora, mas ameaça cotidiana.

É desse lugar que a reflexão sobre o céu emerge — não de uma torre de biblioteca, mas de Gilliatt, um homem que luta corpo a corpo com a vastidão.

Reflexão e Poesia

João Guimarães Rosa: "Quem passa três rios grandes esquece o seu bem-querer"

A cena pertence ao conto "Duelo", que integra Sagarana.

29/10/2026 12h29

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Foto: Reprodução

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Um fugitivo atravessa dois rios para aliviar o remorso, e antes de entrar em um terceiro, repete consigo mesmo um antigo ditado sobre distância e esquecimento. A cena pertence ao conto "Duelo", que integra Sagarana, livro de estreia de João Guimarães Rosa, publicado em 1946.

O ditado — "quem passa Três Rios grandes esquece o seu bem-querer" — expressa uma crença popular elementar: o sacrifício da viagem e a separação geográfica conseguem apagar os afetos. O conto, porém, desmente essa sabedoria logo depois.

Quem pronuncia a frase não consegue se libertar do amor, por mais que a distância e a água o separem do que deixou para trás.

Quem é Turíbio todo e por que foge

Turíbio Todo é o nome do fugitivo, e durante a fuga, após atravessar dois rios e hesitar diante de um terceiro, ele pronuncia o ditado consigo mesmo. Acredita ter se vingado matando Cassiano Gomes, o homem que mantinha um relacionamento com sua esposa, Dona Silivana. O erro é fatal — literal e narrativo: Turíbio matou a pessoa errada.

Diante dessa culpa dupla, Turíbio busca nas travessias algo além da fuga física. Na estrutura simbólica do conto, cada margem que deixa para trás representa um passo em direção ao recomeço, uma tentativa de se purificar do passado como quem se banha em águas sagradas.

A ironia do ditado que o personagem enuncia

A sabedoria que Turíbio repete para si mesmo promete alívio. Sugere que atravessar rios grandes — enfrentar a correnteza e chegar a uma margem nova — equivale a deixar o bem-querer, a pessoa amada, dissolver-se na memória. A distância se transforma em cura.

A vida de Turíbio contradiz essa máxima, e mesmo depois de passar pelas águas, o peso afetivo persiste. O amor não desaparece como sugere o ditado; permanece pesado e presente durante a fuga. Rosa constrói a força do trecho justamente nessa contradição: uma sabedoria popular enunciada com convicção, mas desmontada pela experiência real de quem a pronuncia.

Rios como símbolos literários

Na literatura ocidental, rios funcionam frequentemente como marcadores de transformação. Eles separam dois momentos da vida — um antes e um depois, um estado e outro. Atravessar uma correnteza costuma encerrar uma fase e abrir caminho para a seguinte, como se as águas dissolvessem o que era e preparassem o que será.

Em Sagarana, porém, Guimarães Rosa coloca essa função simbólica sob pressão. A geografia do sertão mineiro, tão essencial em sua obra, funciona como cenário e personagem, mas não resolve o conflito interno do fugitivo, e a natureza não cura; apenas acompanha.

Sagarana e o lugar do conto na obra de Rosa

Sagarana reúne nove contos, entre eles "O Burrinho Pedrês", "Sarapalha", "Minha Gente" e "A Hora e Vez de Augusto Matraga". O livro nasceu de uma versão anterior, inscrita por Rosa sob pseudônimo em um concurso literário em 1938, quando conquistou segundo lugar. Essa coletânea é também a primeira publicação que o autor nunca renegou, diferente de trabalhos anteriores.

Rosa recebeu prêmios pela obra, entre eles o Prêmio Filipe d'Oliveira e o Prêmio Humberto de Campos. Em Sagarana já despontam a linguagem inventiva e os temas atrelados à vida rural de Minas Gerais que definiriam toda a trajetória literária do escritor.

"Duelo" exemplifica bem esses traços: um enredo que parece simples — fuga, arrependimento, travessias — mas que revela camadas de significado quando se examina a relação entre o que o personagem diz e o que ele vive.

A distância percorrida não cura o que ficou para trás, por mais rios que se atravessem no caminho. Essa é a lição que o conto sussurra ao leitor, desmentindo em silêncio o ditado que Turíbio repete enquanto busca uma absolvição que as águas nunca lhe darão.

O espaço sertanejo como personagem vivo em Sagarana

Rosa compunha suas histórias a partir do mundo que conheceu na infância e na juventude no interior de Minas Gerais, uma paisagem de fazendas e vaqueiros. Em Sagarana, esse espaço não é pano de fundo mudo: ele "confunde lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o lendário".

Os rios que Turíbio atravessa pertencem a uma geografia do sertão que existe tanto no mapa quanto na lenda popular. O livro é "regionalista universalista" porque trata de uma questão local — um homem fugindo pelo sertão mineiro — dentro de conflitos existenciais universais: a impossibilidade de escapar do remorso e o fracasso da distância para curar feridas afetivas.

O espaço não resolve o conflito; apenas serve de palco para seu desenrolar.

Filosofia

Diógenes, filósofo grego: "Quem precisa de pouco é livre; quem precisa de muito vive escravo"

Segundo o filósofo, acúmulo material e prestígio eram apenas obstáculos

29/10/2026 11h25

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Imagem: Tony f/Wikimedia Commons

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Um pensador que dormia em um barril e caminhava descalço pelas ruas de Atenas fez uma das críticas mais diretas ao consumo excessivo na Antiguidade. Diógenes de Sinope, filósofo cínico, defendia que a liberdade diminui à medida que aumentam as necessidades artificiais acumuladas por uma pessoa.

Associado ao cinismo filosófico, ele transformou a própria vida em argumento: viveu com o mínimo para demonstrar que riqueza, status e aprovação social não são requisitos para uma existência plena e digna. Para Diógenes, quanto menos uma pessoa precisa, menos depende das amarras que prendem quem acumula.

O significado de precisar de pouco

Na visão de Diógenes, reduzir necessidades não significava aceitar pobreza ou abrir mão da dignidade. Tratava-se de cortar dependências que sequestravam a vontade e transformavam desejos criados pela sociedade em exigências diárias difíceis de abandonar. Isso também significava separar o desejo genuíno daquilo que a sociedade ensinou a considerar indispensável.

Organizar a vida em torno de status, consumo e reconhecimento externo cria uma dependência: o valor pessoal passa a depender de fatores fora do próprio controle. Diógenes enxergava nisso uma forma disfarçada de escravidão, mesmo quando a pessoa acreditava estar progredindo. Quem depende de elogio, luxo ou reconhecimento entrega sua estabilidade a coisas instáveis e, assim, perde autonomia genuína.

Uma vida construída como provocação

Em vez de limitar a crítica a discursos teóricos, Diógenes transformou o próprio comportamento em instrumento de contestação. Viver com austeridade extrema, de forma pública e deliberadamente incômoda, era seu método para expor a vaidade escondida atrás das convenções sociais que todos aceitavam sem questionar.

As histórias sobre sua trajetória mostram um filósofo mais interessado em escandalizar do que em acomodar-se às expectativas da época.

Para Diógenes, prestígio, conforto e acúmulo material eram obstáculos, nunca conquistas. Ao viver com quase nada, ele atacava diretamente a ideia amplamente aceita de que riqueza e conforto eram condições indispensáveis para uma vida boa. Essa provocação permanente levava a questionar o que realmente importava, uma questão que ainda incomoda hoje.

A crítica cínica ao acúmulo

O cinismo filosófico sustentava que boa parte das necessidades humanas é construída pela sociedade, não pela sobrevivência. Ao copiar os desejos alheios, a pessoa troca tranquilidade por comparação constante, endividamento e uma corrida sem linha de chegada visível. Essa leitura tinha peso moral, não apenas econômico: quem depende de fatores externos para se sentir completo entrega sua liberdade a instabilidades.

A diferença entre necessidade legítima e excesso aprendido marca o centro da crítica. Alguém que reduz suas exigências recupera força interior e retoma o controle sobre decisões que afetam sua vida cotidiana — isso era, para Diógenes, o caminho para a verdadeira liberdade.

Como essa lição aparece no dia a dia

A provocação de Diógenes aparece quando alguém compra para impressionar terceiros, mesmo sem necessidade real daquilo. Também surge quando dívidas são assumidas apenas para sustentar uma imagem social ou quando conforto legítimo se confunde com dependência de um excesso que ninguém pediu para manter.

No cotidiano, essa ideia aparece de formas simples: aceitar padrões de consumo que ninguém escolheu conscientemente consome tempo e energia que poderiam ser direcionados a prioridades reais. O questionamento proposto pelo filósofo grego permanece: o que sobra quando o supérfluo deixa de ocupar espaço mental e financeiro?

A conexão com o minimalismo contemporâneo

O minimalismo atual não reproduz a vida radical de Diógenes, mas herda sua pergunta incômoda: o que realmente importa? Reduzir objetos, compromissos e expectativas costuma abrir espaço para mais clareza nas decisões cotidianas e nas prioridades pessoais. Rever compras por impulso e usar o dinheiro com intenção são formas modernas de aplicar uma ideia que atravessou séculos sem perder relevância.

A diferença está no tom: enquanto Diógenes buscava o escândalo público como forma de despertar consciência, o minimalismo de hoje tende a mirar o equilíbrio pessoal e o bem-estar. Ambas as abordagens, porém, compartilham a mesma pergunta: o que possuímos também nos possui?

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