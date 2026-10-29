Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O fim do Noel?

Reinado do Papai Noel no Natal chegou ao fim: tendência em 2026 será outra

Decoração natalina pode perder espaço com uma nova tendência surgindo

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 10h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Durante décadas, o Papai Noel vermelho ocupou cada galho da árvore de Natal, mas perdeu o lugar de destaque. Em 2026, a decoração festiva abandona as grandes figuras de plástico e as guirlandas reluzentes para abrir espaço a uma estética mais contida, natural e sofisticada, influenciada pelo design nórdico.

A mudança marca uma transição de valores nas celebrações domésticas: de um lado, o excesso visual característico das gerações anteriores; do outro, o equilíbrio entre a decoração e o espaço disponível. Essa releitura do Natal não representa o desaparecimento do espírito festivo, mas sua reinterpretação por meio de materiais e tonalidades associados ao design contemporâneo.

Inspiração nórdica transforma a árvore em peça de design

A influência escandinava nas decorações natalinas prioriza a leveza visual e o aconchego. Laços de veludo substituem as figuras vermelhas tradicionais, em tons como terracota, verde-musgo, tostado e creme, e eles dão volume aos galhos sem sobrecarregar o ambiente.

Materiais com raízes naturais ganham protagonismo: madeira, bambu, arpilhera e cordão de algodão transmitem durabilidade e aquela sensação de calor caseiro tão buscada nas festividades. No lugar do plástico, vidro soprado e cerâmica chegam com luminosidade suave, enquanto detalhes botânicos secos — como canela e laranja — adicionam aroma estacional ao espaço.

O branco perolado reflete as luzes sem deixar a composição fria demais e oferece uma alternativa moderna às cores saturadas do passado.

Sofisticação sem abrir mão da celebração

Trocar ornamentos infantis por peças refinadas transforma a árvore no ponto focal da sala de estar, sem comprometer a harmonia visual do ambiente. A distribuição de fios de pérolas, simétrica ou assimétrica, substitui os festões tradicionais e permite uma composição mais elegante e contemplativa.

O vermelho e o verde continuam presentes nas tendências para 2026, porém em tons mais fechados: bordô, marsala e musgo profundo oferecem profundidade e requinte onde antes havia saturação de cores.

Quem deseja renovar o ambiente encontra nesta proposta um caminho que responde tanto à memória afetiva do Natal quanto à demanda contemporânea por espaços visualmente equilibrados, transformando a celebração em expressão pessoal de bom gosto e cuidado com o ambiente.

Como apresentar novidades na decoração sem perder a tradição?

O desafio é oferecer novas possibilidades sem perder a memória afetiva. Segundo profissionais do setor, inovações como flores permanentes e peças menos convencionais devem entrar gradualmente nos projetos, respeitando o que o público já conhece e ama.

A decoração natalina pode acompanhar o estilo da residência sem perder o clima de celebração e integrar a casa, em vez de funcionar apenas como enfeite isolado.

Como a árvore de Natal evoluiu de símbolo pagão para ícone de design

As árvores de Natal têm raízes em celebrações pagãs do solstício de inverno, quando os pinheiros simbolizavam a vitória da vida e da luz sobre a morte e as trevas. Ao longo dos séculos, essa simbologia foi ressignificada, especialmente na Alemanha dos anos 1500, onde a árvore foi criada para ser religiosamente neutra dentro do cristianismo.

Quando germânicos migraram para outros países, levaram consigo a tradição, que se popularizou em toda a Europa até o século 18. O que começou como um objeto de profundo significado espiritual evoluiu para uma expressão de status e modernidade. A popularização da árvore de Natal entre a realeza britânica no século 19 a transformou em símbolo aspiracional.

Essa história ajuda a explicar por que a árvore continua tão significativa nas celebrações domésticas: ela carrega séculos de transformações culturais e permanece como espaço para a reinterpretação dos valores festivos.

Sabedoria

A reflexão de Francis Bacon: "O homem sábio cria mais oportunidades do que encontra"

Iniciativa e discernimento são fundamentais em momentos decisivos, segundo ele

29/10/2026 09h28

Compartilhar

Imagem: autor desconhecido/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Esperar o cenário ideal para agir separa a intenção da ação concreta. Uma citação atribuída ao filósofo inglês Francis Bacon resume esse dilema: o homem sábio cria mais oportunidades do que encontra. A ideia convida a pensar sobre iniciativa e discernimento diante de decisões importantes.

Quando alguém adia um passo decisivo até ter garantias totais, corre o risco de nunca dar esse passo. Francis Bacon viveu entre 1561 e 1626 e defendia que a inteligência deveria guiar também as escolhas práticas do cotidiano.

Para ele, uma pessoa sábia não fica refém apenas das circunstâncias favoráveis, mas trabalha para reconhecer brechas e construir novas condições a partir delas.

A frase e seu contexto nos Ensaios

O trecho integra o ensaio Of Ceremonies and Respects, dentro da coletânea Ensaios de Francis Bacon, em que o autor questiona o excesso de formalidades nas relações humanas. Segundo essa reflexão, a preocupação exagerada com o momento perfeito pode travar quem precisa agir.

Na versão dos Ensaios disponível no Project Gutenberg, a frase surge logo depois de uma referência a alguém que fica observando o vento e as nuvens antes de plantar. Essa cena ilustra bem o risco de travar uma ação necessária só porque nenhuma condição parece perfeita o bastante.

Quem planta precisa, sim, avaliar o terreno e o clima, mas não pode adiar indefinidamente à espera da ausência total de obstáculos. Vale o mesmo raciocínio para qualquer decisão: ponderar riscos é saudável, transformar essa ponderação em paralisia não.

Preparação versus adiamento excessivo

Buscar segurança antes de uma escolha importante é um impulso natural e compreensível. O problema aparece quando alguém acumula tantas exigências para começar que o projeto nunca sai do papel: quer dominar todo o conhecimento. Ter todos os recursos à mão e a certeza plena de que nada vai dar errado.

Essa diferença separa preparação de adiamento: a primeira abre portas, o segundo trava o uso do que já foi aprendido.

Quem pensa em mudar de carreira, por exemplo, pode acreditar que precisa primeiro dominar por completo a nova área antes de sequer buscar uma oportunidade. Reconhecer quando as condições já são suficientes para um primeiro passo — ainda que imperfeito — é justamente o que a reflexão de Bacon valoriza.

 

Encontrar versus criar oportunidades

Encontrar uma oportunidade é reconhecer uma circunstância favorável que já está posta — uma vaga, um convite, uma chance inesperada de aprender algo novo. Já criar uma oportunidade exige construir as condições para que algo aconteça, mesmo sem nenhuma alternativa pronta à disposição.

Essa distinção separa quem depende do acaso de quem constrói o próprio caminho. Segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, para Bacon, o conhecimento só se justifica quando gera impacto prático e melhora a condição humana. Sua filosofia valorizava observação atenta, investigação constante e aplicação prática daquilo que se aprende.

Esse raciocínio explica por que a frase perdura séculos: distingue quem aguarda o cenário perfeito de quem age com o que tem.

Como o reconhecimento de possibilidades funciona na prática

Criar oportunidades não é um ato mágico, mas resultado de observação atenta. Segundo Bacon, uma pessoa sábia identifica brechas e recursos disponíveis no ambiente — conhecimentos e contatos que já possui, além de pequenas possibilidades que passam despercebidas.

Em vez de esperar que tudo se alinhe perfeitamente, ela percebe que muitos elementos já estão presentes e podem ser combinados de formas novas.

Essa observação constante funciona como o primeiro motor para a ação. Quando alguém começa a reconhecer o que já existe ao seu redor. Deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista: a partir do que vê, pode desenhar um primeiro passo concreto, mesmo que pequeno e imperfeito.

Mas não é irresponsável agir sem ter tudo planejado?

Não, e bacon distingue entre preparação saudável e adiamento excessivo. Avaliar riscos e reunir informações antes de começar é prudência e ajuda a criar oportunidades com discernimento. O problema é quando essa avaliação nunca termina, quando a pessoa exige certeza absoluta e conhecimento completo antes de dar qualquer passo.

A diferença está em reconhecer quando as condições já são suficientes para um início imperfeito, não em pular para a ação sem nenhuma reflexão.

Reflexão prussiana

Immanuel Kant: "O que está acima de todo preço tem dignidade"

Filósofo trouxe essa reflexão que segue atual

29/10/2026 09h00

Compartilhar

: Imagem: Johann Gottlieb Becker/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Immanuel Kant examinou o que guia uma escolha quando ninguém assiste, nenhuma recompensa se oferece e nenhuma consequência ameaça. Para o filósofo prussiano, é nesse vazio que a razão autêntica de uma escolha emerge sem máscara.

Ao escrever a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em 1785, Kant associou a liberdade de agir sem supervisão ao valor que transcende qualquer cifra monetária.

Para Kant, cada ser humano encerra em si algo que escapa a toda tabela de equivalências. Por isso, ninguém pode ser reduzido a mero instrumento dos desejos alheios. A pergunta central dessa reflexão permanece: o que guia nossas ações quando ninguém nos observa?

A separação entre preço e dignidade

Para Kant, a autonomia fundamenta a dignidade de toda natureza racional. Daí vem a divisão decisiva: o que tem preço pode ser trocado por um equivalente; o que transcende todo preço tem dignidade absoluta. Nas palavras do próprio filósofo, "no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade."

Essa dignidade não nasce de títulos, heranças ou fortuna, mas da capacidade racional de o ser humano se autogovernar moralmente. Um bem negociável pode ser comparado; uma pessoa, no pensamento kantiano, não se submete à lógica do mercado.

 

Da Prússia Oriental ao impacto duradouro

Kant nasceu em 1724 em Königsberg, então a principal cidade da Prússia Oriental e hoje Kaliningrado, na Rússia. Criado numa família de artesãos pietistas, dedicou toda a carreira ao ensino na Universidade de Königsberg, onde residiu até 1804.

Em Königsberg, Kant formulou o que chamou de revolução copernicana: a mente não copia passivamente o mundo exterior, mas estrutura o pensamento que organiza a experiência do sujeito.

Essa mudança na concepção do conhecimento abriu caminho para a ética que ele construiria décadas depois, baseada na ideia de que a razão prática governa as escolhas morais de forma independente.

Como o imperativo categórico orienta a moralidade

Segundo Kant, uma ação só tem valor moral quando nasce exclusivamente do dever, e não do medo, da vantagem pessoal ou da compaixão. O que determina se um gesto é correto não é seu resultado, mas o princípio que o motiva desde o início, e três formulações complementares estruturam esse julgamento moral.

A primeira exige universalidade: agir segundo uma máxima que toda pessoa pudesse aceitar como lei válida para todos, sem ressalva. A segunda trata a humanidade como fim: jamais reduzir a si mesmo ou a outra pessoa a simples meio. A terceira aborda a autolegislação: comportar-se como membro de uma legislação universal, sendo ao mesmo tempo seu autor e seu destinatário.

Autonomia como raiz do valor humano

O elo entre o imperativo categórico e a dignidade está na autonomia da vontade: a capacidade de todo ser racional criar sua própria lei moral sem depender de força externa, religião ou pressão do grupo. Nesse poder de se autogovernar eticamente está o valor que nenhuma riqueza pode igualar.

Segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, é nessa capacidade de autolegislação que está o valor absoluto e incomparável do ser humano para Immanuel Kant. Um bem com preço sempre encontra um substituto no mercado; aquilo que tem dignidade escapa a toda tabela comparativa.

Aplicações práticas da dignidade absoluta

A distinção entre preço e dignidade não ficou confinada aos textos filosóficos. Ela ainda sustenta restrições concretas ao que se pode fazer com um ser humano, independentemente do contexto ou da justificativa alegada. A proibição da escravidão e da servidão em todas as suas formas decorre diretamente dessa ideia.

O direito ao consentimento informado em pesquisas médicas e científicas também remonta a esse conceito kantiano. A proibição da comercialização de órgãos humanos segue a mesma lógica: alguns elementos da pessoa não podem entrar no mercado em nenhuma circunstância.

Kant transformou a noção de dignidade ao deslocá-la do campo teológico para o racional. O ser humano não precisa ser criado à imagem divina para merecer respeito absoluto: a razão pura justifica esse respeito sem necessidade de revelação religiosa. Desse deslocamento surge um argumento aplicável a toda pessoa, independentemente de sua crença ou fé.

A Constituição Federal Brasileira incorpora essa filosofia ao colocar a dignidade da pessoa humana como base do Estado Democrático de Direito em seu primeiro artigo. Adotada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também reflete essa herança kantiana ao afirmar que direitos fundamentais não podem ser comercializados nem renunciados pela própria pessoa.

Mais de dois séculos após sua formulação em Königsberg. A tese da dignidade absoluta continua a ser um argumento filosófico contra a tortura, a escravidão e qualquer forma de coisificação do ser humano. Ela permanece uma base teórica dos direitos humanos contemporâneos.

Como a razão pura prática distingue o dever moral da simples obediência

A razão pura prática permite ao ser humano decidir o que é moral sem depender de experiências externas, imposições religiosas ou leis impostas de fora. Diferentemente de um imperativo hipotético, que diz "se você quer X, faça Y", o imperativo categórico nasce dessa razão e funciona como uma lei que o próprio indivíduo reconhece e estabelece para si.

A distinção crucial é que ninguém impõe essa obediência: ela nasce do reconhecimento racional de que a ação é correta.

Esse mecanismo permite que uma pessoa aja moralmente mesmo quando ninguém a observa. A motivação não vem de vigilância externa ou recompensa, mas da capacidade de a razão julgar por si mesma o que é certo. A autonomia moral funciona como uma orientação interior que não depende de aval externo.

O que significa a dignidade universal para as relações cotidianas entre pessoas

Se a dignidade é um valor absoluto que transcende qualquer preço ou equivalência, nenhuma pessoa pode ser tratada como ferramenta descartável dos objetivos alheios nas relações de trabalho, familiares ou comerciais. Um chefe não pode explorar um funcionário como simples meio para obter lucro. Um vendedor não pode enganar um cliente e reduzi-lo a vítima manipulável.

Nenhum contrato pode violar a condição humana da outra parte, por mais vantajoso que seja financeiramente.

Essa implicação prática transforma a dignidade de uma ideia abstrata em critério concreto: uma relação viola esse princípio quando trata alguém como descartável, substituível ou inferior em valor. A universalidade significa que a regra vale para ricos e pobres, poderosos e vulneráveis, porque a capacidade de razão e autonomia existe igualmente em toda pessoa humana.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7154, quarta-feira (28/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7154, quarta-feira (28/10)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3076, terça-feira (27/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3076, terça-feira (27/10): veja o rateio

4

Virginia Woolf: "Não há necessidade de correr, brilhar ou ser ninguém além de você mesmo"
Valorize a si próprio

/ 2 dias

Virginia Woolf: "Não há necessidade de correr, brilhar ou ser ninguém além de você mesmo"

5

ArcelorMittal é a principal compradora de siderúrgica suspeita de poluir o Pantanal
Meio ambiente

/ 1 dia

ArcelorMittal é a principal compradora de siderúrgica suspeita de poluir o Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)