"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo" é uma frase muito popularmente atribuída a Abraham Lincoln, embora muito se fale também que tenha sido dita inicialmente pelo físico e inventor húngaro-britânico Dennis Gabore, ainda sendo citada em discursos sobre liderança e mudança. O enunciado resume uma postura baseada em agir, não em esperar que as coisas aconteçam por conta própria. A fonte Citação do Dia menciona a frase, que atravessa gerações por dialogar com uma questão universal.
Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e conduziu o país durante a Guerra Civil Americana, um dos períodos mais difíceis de sua história. Sua atuação foi decisiva para preservar a união nacional e avançar na abolição da escravidão. Com o tempo, Lincoln tornou-se uma referência global em liderança, governança e defesa da democracia.
Historiadores, cientistas políticos e especialistas em gestão pública continuam a estudar sua trajetória, marcada pela ideia de que liderar é enfrentar o presente para abrir caminho a um cenário diferente.
Por trás da frase, uma trajetória de enfrentamento
A gestão de Lincoln ficou associada à Proclamação de Emancipação, documento que acelerou o fim da escravidão no país. Foi um ato concreto, não uma intenção declarada — exatamente o tipo de iniciativa defendida pela Citação.
Naquele período, os Estados Unidos atravessavam divisões profundas, e para quem estava à frente do governo, esperar que elas se resolvessem sozinhas não era uma opção. A frase nasce desse contexto: diante de um país rachado, Lincoln apostou em decidir e agir, não em aguardar.
O que a mensagem propõe para quem lê hoje
Em vez de tratar o amanhã como algo fora de alcance, a Citação defende que pessoas, empresas e governos podem influenciar os próprios resultados. Agir, portanto, é preferível a esperar circunstâncias favoráveis, e em tempos de mudanças tecnológicas, desafios econômicos e transformações sociais, a mensagem continua presente em discursos sobre liderança, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal.
Para Lincoln, mudanças de peso não brotam só do acaso — elas dependem de quem decide se mover primeiro. Essa leitura ajuda a explicar por que a frase continua repetida em contextos tão diferentes entre si, da política ao ambiente corporativo.
Um legado que atravessa gerações
O legado de Lincoln não se resume às decisões tomadas durante seu governo. Sua visão sobre responsabilidade e planejamento continua associada à ideia de enfrentar a incerteza com ação concreta, em vez de esperar por uma previsão.
A ideia de criar o próprio futuro, mais do que prevê-lo, resume o espírito da Citação: assumir a responsabilidade pelo rumo dos acontecimentos e decidir agir primeiro.