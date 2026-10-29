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Memória e responsabilidade

Vencedor do Nobel: "Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos"

Filosofia do vencedor do Nobel, José Saramago, fala sobre o entendimento da existência humana associada ao equilíbrio entre o que recordamos e nossas ações com essa lembrança

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 10h17
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José Saramago resumiu sua filosofia nesta frase: "Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir." Extraída dos Cadernos de Lanzarote, a reflexão atravessa sua obra e mostra que o escritor português entendia a existência humana não apenas como o fato de estar vivo, mas como o equilíbrio entre o que recordamos e o que fazemos com essa lembrança.

Saramago conquistou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e se tornou o primeiro autor de língua portuguesa a receber o prêmio. Sua visão de mundo, expressa nessa citação, nasceu de uma trajetória marcada pela observação do cotidiano e pelo trabalho manual, distante das torres de marfim literárias.

Memória e responsabilidade: o alicerce de uma existência

No pensamento de Saramago, a memória é a base da identidade pessoal e coletiva. Ela guarda não apenas fatos individuais, mas também o vínculo de cada pessoa com a história, o lugar de origem e a percepção de quem é.

Perder a memória significa perder a continuidade da consciência e deixar de existir como alguém capaz de reconhecer a si mesmo.

A responsabilidade, por outro lado, diz respeito ao presente e ao futuro. Envolve as escolhas cotidianas, as atitudes e o compromisso ético que cada pessoa assume com a sociedade e o mundo. Para o autor, recordar não basta se a lembrança não se transforma em ação moral e consciente.

A responsabilidade transforma a memória em algo vivo e capaz de mudar a realidade, e sem ela, a existência perde propósito e dignidade.

 

Do trabalho manual à literatura reconhecida

Saramago nasceu em uma família humilde de camponeses em Portugal e não teve formação universitária formal. Antes de se consagrar como escritor, exerceu profissões que o colocaram em contato direto com o trabalho e a luta diária. Trabalhou como serralheiro mecânico, desenhista e funcionário público, e essas experiências moldaram sua visão crítica da sociedade.

Na vida adulta, ingressou na Estúdios Cor, importante editora lisboeta, onde dirigiu a produção e exerceu funções de gerenciamento. Ali, teve contato direto com o mercado editorial e a circulação de obras, além de compreender como o conhecimento e a informação circulam — ou deixam de circular — na sociedade.

Paralelamente, trabalhou como tradutor e jornalista e foi diretor-adjunto do jornal Diário de Notícias. Foi demitido após a reviravolta política de 1975, o que o levou a se dedicar integralmente à escrita.

A mensagem do Nobel e seu legado

A citação continua relevante porque trata de um dilema permanente da condição humana: somos frutos do que esquecemos ou recordamos, e nossas vidas adquirem sentido quando assumimos a responsabilidade pelas consequências de nossas ações e memórias no mundo.

O reconhecimento de Saramago como o primeiro autor de língua portuguesa a vencer o Prêmio Nobel de Literatura reflete uma vida dedicada a entender a literatura como ferramenta de transformação social, nascida da experiência vivida e do compromisso com a justiça.

Sem a tensão entre passado e presente, entre identidade e ação, a existência se reduz à permanência biológica e perde o que a torna digna de ser vivida.

Sabedoria

A reflexão de Francis Bacon: "O homem sábio cria mais oportunidades do que encontra"

Iniciativa e discernimento são fundamentais em momentos decisivos, segundo ele

29/10/2026 09h28

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Imagem: autor desconhecido/Wikimedia Commons

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Esperar o cenário ideal para agir separa a intenção da ação concreta. Uma citação atribuída ao filósofo inglês Francis Bacon resume esse dilema: o homem sábio cria mais oportunidades do que encontra. A ideia convida a pensar sobre iniciativa e discernimento diante de decisões importantes.

Quando alguém adia um passo decisivo até ter garantias totais, corre o risco de nunca dar esse passo. Francis Bacon viveu entre 1561 e 1626 e defendia que a inteligência deveria guiar também as escolhas práticas do cotidiano.

Para ele, uma pessoa sábia não fica refém apenas das circunstâncias favoráveis, mas trabalha para reconhecer brechas e construir novas condições a partir delas.

A frase e seu contexto nos Ensaios

O trecho integra o ensaio Of Ceremonies and Respects, dentro da coletânea Ensaios de Francis Bacon, em que o autor questiona o excesso de formalidades nas relações humanas. Segundo essa reflexão, a preocupação exagerada com o momento perfeito pode travar quem precisa agir.

Na versão dos Ensaios disponível no Project Gutenberg, a frase surge logo depois de uma referência a alguém que fica observando o vento e as nuvens antes de plantar. Essa cena ilustra bem o risco de travar uma ação necessária só porque nenhuma condição parece perfeita o bastante.

Quem planta precisa, sim, avaliar o terreno e o clima, mas não pode adiar indefinidamente à espera da ausência total de obstáculos. Vale o mesmo raciocínio para qualquer decisão: ponderar riscos é saudável, transformar essa ponderação em paralisia não.

Preparação versus adiamento excessivo

Buscar segurança antes de uma escolha importante é um impulso natural e compreensível. O problema aparece quando alguém acumula tantas exigências para começar que o projeto nunca sai do papel: quer dominar todo o conhecimento. Ter todos os recursos à mão e a certeza plena de que nada vai dar errado.

Essa diferença separa preparação de adiamento: a primeira abre portas, o segundo trava o uso do que já foi aprendido.

Quem pensa em mudar de carreira, por exemplo, pode acreditar que precisa primeiro dominar por completo a nova área antes de sequer buscar uma oportunidade. Reconhecer quando as condições já são suficientes para um primeiro passo — ainda que imperfeito — é justamente o que a reflexão de Bacon valoriza.

 

Encontrar versus criar oportunidades

Encontrar uma oportunidade é reconhecer uma circunstância favorável que já está posta — uma vaga, um convite, uma chance inesperada de aprender algo novo. Já criar uma oportunidade exige construir as condições para que algo aconteça, mesmo sem nenhuma alternativa pronta à disposição.

Essa distinção separa quem depende do acaso de quem constrói o próprio caminho. Segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, para Bacon, o conhecimento só se justifica quando gera impacto prático e melhora a condição humana. Sua filosofia valorizava observação atenta, investigação constante e aplicação prática daquilo que se aprende.

Esse raciocínio explica por que a frase perdura séculos: distingue quem aguarda o cenário perfeito de quem age com o que tem.

Como o reconhecimento de possibilidades funciona na prática

Criar oportunidades não é um ato mágico, mas resultado de observação atenta. Segundo Bacon, uma pessoa sábia identifica brechas e recursos disponíveis no ambiente — conhecimentos e contatos que já possui, além de pequenas possibilidades que passam despercebidas.

Em vez de esperar que tudo se alinhe perfeitamente, ela percebe que muitos elementos já estão presentes e podem ser combinados de formas novas.

Essa observação constante funciona como o primeiro motor para a ação. Quando alguém começa a reconhecer o que já existe ao seu redor. Deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista: a partir do que vê, pode desenhar um primeiro passo concreto, mesmo que pequeno e imperfeito.

Mas não é irresponsável agir sem ter tudo planejado?

Não, e bacon distingue entre preparação saudável e adiamento excessivo. Avaliar riscos e reunir informações antes de começar é prudência e ajuda a criar oportunidades com discernimento. O problema é quando essa avaliação nunca termina, quando a pessoa exige certeza absoluta e conhecimento completo antes de dar qualquer passo.

A diferença está em reconhecer quando as condições já são suficientes para um início imperfeito, não em pular para a ação sem nenhuma reflexão.

Reflexão prussiana

Immanuel Kant: "O que está acima de todo preço tem dignidade"

Filósofo trouxe essa reflexão que segue atual

29/10/2026 09h00

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: Imagem: Johann Gottlieb Becker/Wikimedia Commons

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Immanuel Kant examinou o que guia uma escolha quando ninguém assiste, nenhuma recompensa se oferece e nenhuma consequência ameaça. Para o filósofo prussiano, é nesse vazio que a razão autêntica de uma escolha emerge sem máscara.

Ao escrever a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em 1785, Kant associou a liberdade de agir sem supervisão ao valor que transcende qualquer cifra monetária.

Para Kant, cada ser humano encerra em si algo que escapa a toda tabela de equivalências. Por isso, ninguém pode ser reduzido a mero instrumento dos desejos alheios. A pergunta central dessa reflexão permanece: o que guia nossas ações quando ninguém nos observa?

A separação entre preço e dignidade

Para Kant, a autonomia fundamenta a dignidade de toda natureza racional. Daí vem a divisão decisiva: o que tem preço pode ser trocado por um equivalente; o que transcende todo preço tem dignidade absoluta. Nas palavras do próprio filósofo, "no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade."

Essa dignidade não nasce de títulos, heranças ou fortuna, mas da capacidade racional de o ser humano se autogovernar moralmente. Um bem negociável pode ser comparado; uma pessoa, no pensamento kantiano, não se submete à lógica do mercado.

 

Da Prússia Oriental ao impacto duradouro

Kant nasceu em 1724 em Königsberg, então a principal cidade da Prússia Oriental e hoje Kaliningrado, na Rússia. Criado numa família de artesãos pietistas, dedicou toda a carreira ao ensino na Universidade de Königsberg, onde residiu até 1804.

Em Königsberg, Kant formulou o que chamou de revolução copernicana: a mente não copia passivamente o mundo exterior, mas estrutura o pensamento que organiza a experiência do sujeito.

Essa mudança na concepção do conhecimento abriu caminho para a ética que ele construiria décadas depois, baseada na ideia de que a razão prática governa as escolhas morais de forma independente.

Como o imperativo categórico orienta a moralidade

Segundo Kant, uma ação só tem valor moral quando nasce exclusivamente do dever, e não do medo, da vantagem pessoal ou da compaixão. O que determina se um gesto é correto não é seu resultado, mas o princípio que o motiva desde o início, e três formulações complementares estruturam esse julgamento moral.

A primeira exige universalidade: agir segundo uma máxima que toda pessoa pudesse aceitar como lei válida para todos, sem ressalva. A segunda trata a humanidade como fim: jamais reduzir a si mesmo ou a outra pessoa a simples meio. A terceira aborda a autolegislação: comportar-se como membro de uma legislação universal, sendo ao mesmo tempo seu autor e seu destinatário.

Autonomia como raiz do valor humano

O elo entre o imperativo categórico e a dignidade está na autonomia da vontade: a capacidade de todo ser racional criar sua própria lei moral sem depender de força externa, religião ou pressão do grupo. Nesse poder de se autogovernar eticamente está o valor que nenhuma riqueza pode igualar.

Segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, é nessa capacidade de autolegislação que está o valor absoluto e incomparável do ser humano para Immanuel Kant. Um bem com preço sempre encontra um substituto no mercado; aquilo que tem dignidade escapa a toda tabela comparativa.

Aplicações práticas da dignidade absoluta

A distinção entre preço e dignidade não ficou confinada aos textos filosóficos. Ela ainda sustenta restrições concretas ao que se pode fazer com um ser humano, independentemente do contexto ou da justificativa alegada. A proibição da escravidão e da servidão em todas as suas formas decorre diretamente dessa ideia.

O direito ao consentimento informado em pesquisas médicas e científicas também remonta a esse conceito kantiano. A proibição da comercialização de órgãos humanos segue a mesma lógica: alguns elementos da pessoa não podem entrar no mercado em nenhuma circunstância.

Kant transformou a noção de dignidade ao deslocá-la do campo teológico para o racional. O ser humano não precisa ser criado à imagem divina para merecer respeito absoluto: a razão pura justifica esse respeito sem necessidade de revelação religiosa. Desse deslocamento surge um argumento aplicável a toda pessoa, independentemente de sua crença ou fé.

A Constituição Federal Brasileira incorpora essa filosofia ao colocar a dignidade da pessoa humana como base do Estado Democrático de Direito em seu primeiro artigo. Adotada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também reflete essa herança kantiana ao afirmar que direitos fundamentais não podem ser comercializados nem renunciados pela própria pessoa.

Mais de dois séculos após sua formulação em Königsberg. A tese da dignidade absoluta continua a ser um argumento filosófico contra a tortura, a escravidão e qualquer forma de coisificação do ser humano. Ela permanece uma base teórica dos direitos humanos contemporâneos.

Como a razão pura prática distingue o dever moral da simples obediência

A razão pura prática permite ao ser humano decidir o que é moral sem depender de experiências externas, imposições religiosas ou leis impostas de fora. Diferentemente de um imperativo hipotético, que diz "se você quer X, faça Y", o imperativo categórico nasce dessa razão e funciona como uma lei que o próprio indivíduo reconhece e estabelece para si.

A distinção crucial é que ninguém impõe essa obediência: ela nasce do reconhecimento racional de que a ação é correta.

Esse mecanismo permite que uma pessoa aja moralmente mesmo quando ninguém a observa. A motivação não vem de vigilância externa ou recompensa, mas da capacidade de a razão julgar por si mesma o que é certo. A autonomia moral funciona como uma orientação interior que não depende de aval externo.

O que significa a dignidade universal para as relações cotidianas entre pessoas

Se a dignidade é um valor absoluto que transcende qualquer preço ou equivalência, nenhuma pessoa pode ser tratada como ferramenta descartável dos objetivos alheios nas relações de trabalho, familiares ou comerciais. Um chefe não pode explorar um funcionário como simples meio para obter lucro. Um vendedor não pode enganar um cliente e reduzi-lo a vítima manipulável.

Nenhum contrato pode violar a condição humana da outra parte, por mais vantajoso que seja financeiramente.

Essa implicação prática transforma a dignidade de uma ideia abstrata em critério concreto: uma relação viola esse princípio quando trata alguém como descartável, substituível ou inferior em valor. A universalidade significa que a regra vale para ricos e pobres, poderosos e vulneráveis, porque a capacidade de razão e autonomia existe igualmente em toda pessoa humana.

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