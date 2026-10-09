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Tendência natalina

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: nova tendência em 2026 é mais elegante e original

Nova tendência chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 09h12
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O laço de terciopelo em tamanho XL chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal. A mudança simples, mas marcante, transforma o visual festivo sem exigir uma reforma completa na decoração — apenas um detalhe bem escolhido faz toda a diferença.

Esse tipo de laço traz elegância e sofisticação ao ambiente, especialmente quando você opta por cores profundas ou tons neutros. A textura macia do terciopelo cria um efeito visual aquecido e refinado, tornando-se o centro das atenções sem necessidade de adornos adicionais.

Como escolher e posicionar o laço

O segredo para o sucesso está no tamanho proporcional à árvore. Exemplares grandes ganham peso com um laço volumoso na ponta, enquanto árvores menores pedem uma versão mais contida. Coloque o laço deixando seus extremos caírem suavemente pelos ramos, criando um efeito visual cuidado e contemporâneo.

O restante da decoração deve permanecer simples, permitindo que o laço brilhe como protagonista sem competir com outros elementos. Esse equilíbrio garante uma composição elegante e sem exageros, ideal para ambientes que buscam estilo minimalista e sofisticado.

 

Paleta de cores para 2026

Cores clássicas como vermelho, bordô, verde escuro, branco e dourado mantêm o espírito natalino e nunca saem de moda. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, tons neutros como bege, creme ou branco combinam com árvores em paleta sóbria e criam harmonia visual elegante.

A textura do terciopelo dispensa brilhos ou detalhes vistosos para impressionar — o material por si só fornece sofisticação e movimento ao topo da árvore, adaptando-se facilmente a qualquer estilo decorativo.

Renovação sem desperdício

A maior vantagem dessa tendência é não exigir substituição completa dos enfeites. Guarde a estrela antiga e coloque o laço XL na ponta para obter uma imagem inteiramente renovada, aproveitando os adornos que já habitam a casa. A árvore sai do armário com novo destaque e segue em sintonia com as preferências decorativas de 2026.

Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

09/10/2026 09h44

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Foto: Kindel Media/Pexels

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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

Vida canina

O que os cães vivem nos primeiros 6 meses pode mudar seu comportamento para sempre, revela estudo

Estudo envolveu 4.497 cães de 211 raças diferentes

09/10/2026 08h38

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Foto: Abner Velázquez/Pexels

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Experiências traumáticas nos primeiros meses de vida deixam marcas duradouras no comportamento dos cães, inclusive na fase adulta. Uma pesquisa de universidades americanas analisou como eventos adversos vividos nesse período crítico moldam o comportamento futuro dos animais. O estudo envolveu 4.497 cães de 211 raças diferentes, e seus resultados foram publicados na revista Scientific Reports.

Pesquisadores da Universidade de Harvard, da Universidade da Pensilvânia, da Universidade de Illinois, da Universidade Estatal de Ohio e da Universidade Rocky Vista coletaram relatos dos donos sobre a história de vida de cada animal, seu ambiente e os episódios enfrentados.

Traumas precoces aumentam agressividade e medo

Um terço dos cães estudados havia passado por pelo menos uma situação adversa antes de completar seis meses. Os dados mostraram que esses animais apresentavam níveis significativamente maiores de medo e agressividade que os cães que não haviam vivenciado esses eventos.

A idade em que o trauma ocorreu foi decisiva: cães submetidos a situações adversas antes dos seis meses apresentaram reações mais agressivas que aqueles que enfrentaram problemas posteriormente. O efeito se manteve independentemente da raça, do sexo ou do tamanho do animal.

 

Acúmulo de traumas amplifica problemas comportamentais

Quanto maior o número de episódios traumáticos enfrentados, mais intensos eram o medo e a agressividade na vida adulta do cão. Esse padrão persistiu mesmo depois que os pesquisadores descartaram variáveis como genética e características físicas do animal.

Os pesquisadores identificaram sete categorias de experiências prejudiciais: castigos físicos, separação do cuidador principal, espancamento, ataques de outros animais, situações que provocam pânico extremo, lesões graves ou risco de morte, e permanência prolongada amarrado ao ar livre.

Por que os primeiros seis meses são cruciais

Os primeiros seis meses incluem etapas fundamentais do desenvolvimento comportamental canino. O período de socialização ocorre aproximadamente entre três e 12 semanas e se estende parcialmente até os seis meses, quando os filhotes aprendem a interagir com pessoas, outros animais e o ambiente.

Traumas vividos nessa janela crítica interrompem o processo natural de aprendizado e deixam cicatrizes emocionais duradouras. As informações sobre cada cão vieram dos relatos dos donos, o que impediu que os pesquisadores comprovassem de forma independente toda a história de vida de cada animal.

Para reduzir esse problema, os especialistas consideraram apenas os episódios que os proprietários afirmaram com segurança ter ocorrido.

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