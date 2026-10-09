Adeus à árvore de Natal como conhecemos: nova tendência em 2026 é mais elegante e original - Foto: ROMAN ODINTSOV/Pexels

O laço de terciopelo em tamanho XL chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal. A mudança simples, mas marcante, transforma o visual festivo sem exigir uma reforma completa na decoração — apenas um detalhe bem escolhido faz toda a diferença.

Esse tipo de laço traz elegância e sofisticação ao ambiente, especialmente quando você opta por cores profundas ou tons neutros. A textura macia do terciopelo cria um efeito visual aquecido e refinado, tornando-se o centro das atenções sem necessidade de adornos adicionais.

Como escolher e posicionar o laço

O segredo para o sucesso está no tamanho proporcional à árvore. Exemplares grandes ganham peso com um laço volumoso na ponta, enquanto árvores menores pedem uma versão mais contida. Coloque o laço deixando seus extremos caírem suavemente pelos ramos, criando um efeito visual cuidado e contemporâneo.

O restante da decoração deve permanecer simples, permitindo que o laço brilhe como protagonista sem competir com outros elementos. Esse equilíbrio garante uma composição elegante e sem exageros, ideal para ambientes que buscam estilo minimalista e sofisticado.

Paleta de cores para 2026

Cores clássicas como vermelho, bordô, verde escuro, branco e dourado mantêm o espírito natalino e nunca saem de moda. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, tons neutros como bege, creme ou branco combinam com árvores em paleta sóbria e criam harmonia visual elegante.

A textura do terciopelo dispensa brilhos ou detalhes vistosos para impressionar — o material por si só fornece sofisticação e movimento ao topo da árvore, adaptando-se facilmente a qualquer estilo decorativo.

Renovação sem desperdício

A maior vantagem dessa tendência é não exigir substituição completa dos enfeites. Guarde a estrela antiga e coloque o laço XL na ponta para obter uma imagem inteiramente renovada, aproveitando os adornos que já habitam a casa. A árvore sai do armário com novo destaque e segue em sintonia com as preferências decorativas de 2026.