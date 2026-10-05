Adeus à cadeira com roupa no quarto: tendência de 2027 é mais funcional e aproveita melhor o espaço - Foto: OVAN/Pexels

O puf multifunção ganha espaço na decoração de dormitórios em 2027 e pode substituir a cadeira que virou cabideiro improvisado. Ele combina praticidade e estética: serve como assento, apoio para os pés e, em muitos modelos, também oferece espaço para guardar pertences.

A tendência responde a um desafio dos lares modernos: o espaço limitado exige móveis com mais de uma função. A peça atende a essa necessidade sem parecer improvisado e pode deixar o ambiente mais elegante quando combina com o estilo do quarto.

Versatilidade que justifica a mudança

A principal vantagem do puf multifunção é a variedade de usos. Ao se trocar pela manhã, a pessoa pode usá-lo como assento. À noite, o móvel serve para apoiar os pés durante o descanso e, ao longo do dia, complementa a composição do dormitório.

Modelos com tampa e interior vazio permitem guardar mantas, almofadas ou roupa de cama. A função é especialmente útil em quartos pequenos, onde cada peça precisa cumprir mais de um papel.

Com tantos usos, o móvel pode substituir a cadeira tradicional que acumula roupas, prática comum e desorganizada em muitas casas. A troca deixa o quarto visualmente mais limpo e funcional.

Onde colocar o puf no dormitório

O lugar mais indicado para o puf é ao pé da cama, onde funciona como assento e completa o visual do espaço. Diante de um espelho ou de uma penteadeira, junto a um escritório ou em qualquer canto vago do dormitório também são opções válidas. Assim, o móvel se integra ao ambiente em vez de parecer um acréscimo aleatório.

Versões compactas têm uma vantagem extra: podem ser guardadas embaixo de mesas ou cômodas quando não estão em uso, uma solução útil em ambientes com poucos metros quadrados. Essa mobilidade ajuda a aproveitar cada centímetro disponível.

Escolher o puf certo faz toda a diferença

A coerência estética determina se o puf vai parecer parte natural do dormitório ou um objeto desconexo. Em quartos minimalistas, as linhas simples e cores neutras funcionam melhor; em espaços mais aconchegantes, tecidos estofados, madeira ou fibras naturais adicionam textura e calor ao ambiente.

O tamanho também merece atenção: uma peça excessivamente grande pode ocupar o espaço que justamente se queria economizar, anulando o propósito da mudança. A troca da cadeira com roupa pelo puf multifunção reflete uma mudança nas prioridades de decoração: menos excesso visual e mais praticidade, sem abrir mão da elegância. Para 2027, essa é a aposta para ambientes inteligentes.