Adeus à decoração na árvore de Natal: a tendência que deixa a casa mais elegante - Foto: Helena Lopes/Pexels

A montagem da árvore de Natal ganha, nesta temporada, um visual que deixa de lado as fitas decorativas que tradicionalmente cobriam os galhos de ponta a ponta. Profissionais de ambientação e design apontam uma mudança de estilo que privilegia o verde natural do pinheiro, em vez de concentrar enfeites repetidos.

O resultado é uma árvore com aparência mais limpa, orgânica e sofisticada. A mudança acompanha uma tendência minimalista que ganhou força entre 2024 e 2025, principalmente em países europeus, antes de chegar aos lares sul-americanos.

Por que as fitas perderam espaço

Por anos, as fitas contínuas resolveram um problema prático: preenchiam vazios entre os galhos e davam volume de forma rápida. O excesso, porém, sobrecarrega o conjunto, tira o protagonismo da folhagem verde e deixa o ambiente carregado.

Sem a fita, os ramos ficam mais visíveis, e as luzes e os enfeites escolhidos ganham destaque por não competirem com uma camada extra de material sintético.

O que substitui a fita tradicional

A proposta substitui a tira uniforme por uma mistura de texturas naturais, com galhos secos ou preservados de eucalipto, pinheiro e cedro entre os galhos da árvore. Essa sobreposição cria profundidade e uma sensação tátil diferente, sem recorrer a adornos artificiais e repetitivos.

Três elementos para uma decoração elegante

Decoradores recomendam três componentes centrais para dar elegância sem exagero. O primeiro é a mistura de folhagens, unindo diferentes tipos de verde para variar a textura ao longo da árvore.

O segundo elemento são os itens botânicos: pinhas, frutos secos, pequenos galhos e flores secas distribuídos em pontos estratégicos. Por fim, a paleta de cores reúne tons neutros e quentes, como dourado suave, champanhe, terracota e branco creme. Essa combinação mantém o verde natural no centro das atenções, sem disputar espaço com tons vibrantes ou enfeites em excesso.

Para decorar a árvore de Natal, evite guirlandas sintéticas e fitas em excesso. A simplicidade, com texturas naturais bem distribuídas, é a alternativa.

O que essa mudança significa para quem monta a árvore em casa

Na prática, esse estilo minimalista reduz o tempo de montagem e desmontagem porque exige menos peças para distribuir. Também reduz o custo, já que são necessários menos enfeites. O efeito vai além do orçamento: a decoração fica mais pessoal porque cada elemento é escolhido com intenção, de acordo com o gosto de quem monta a árvore e com o espaço disponível, sem a obrigação de seguir um padrão de "árvore perfeita" carregada de adornos.

Preciso ter uma árvore grande e cheia para que meu Natal seja bonito?

Não. É possível criar ambientes elegantes e acolhedores com menos volume e menos itens. Uma árvore pequena, estruturas estilizadas feitas de luzes de LED ou até desenhos na parede podem cumprir esse papel. O que importa é pensar em cada elemento e manter a harmonia entre eles. O resultado fica sofisticado porque não há excessos competindo entre si.