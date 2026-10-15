Aos 24 anos, ele é o único entregador de um condado chinês e faz 200 entregas por dia - Imagem gerada por inteligência artificial

Aos 24 anos, Huang Kaihong é o único entregador em tempo integral de Medog, condado remoto da região autônoma do Tibete, na China. Motociclista, ele se tornou uma peça essencial para os moradores da localidade, encravada nas estribações do Himalaia, na cidade de Nyingchi.

Nos dias de maior movimento, ele chega a fazer 200 pedidos sozinho, enfrentando estradas de montanha que a chuva transforma em trechos escorregadios. Medog tem menos de 15.000 habitantes e só ganhou acesso por rodovia tardiamente: foi o último condado chinês a ser ligado por estrada.

Como a entrega chegou ao Himalaia

O serviço chegou à região em agosto de 2024, quando o Taobao Shangou — serviço de entrega de comida do grupo Alibaba. Antes operado sob o nome Ele.me — começou a funcionar em Medog. Até então, o delivery ainda não alcançava a cidade como já fazia nas grandes metrópoles chinesas.

A vaga surgiu por indicação de um amigo, e Huang aceitou o desafio. Nascido na província de Sichuan, ele já havia trabalhado em uma fábrica na cidade de Suzhou antes de se mudar para o Tibete. Mas o trabalho na linha de produção não o convencia.

Uma rede construída quase do zero

Entrar para a plataforma não se resumiu a vestir o uniforme e sair fazendo entregas. Com apoio do responsável pela estação de Nyingchi, o jovem visitou mais de 300 estabelecimentos para ensinar o funcionamento do aplicativo, cadastrar negócios e carregar cardápios no sistema. Cerca de 80 comércios locais aderiram ao serviço.

Com isso, ele ajudou a criar praticamente sozinho uma rede de entregas. Restaurantes passaram a alcançar novos clientes, e moradores ganharam a opção de pedir comida sem sair de casa. Uma comerciante da região relatou alta de 30% a 40% nas vendas diárias depois de entrar na plataforma.

Volume de entregas fora do padrão

Manter o serviço numa região montanhosa é diferente de trabalhar nas grandes cidades. Nos centros urbanos chineses, entregadores costumam fazer entre 40 e 60 pedidos por dia, menos do que o jovem do Tibete alcança nos dias mais puxados.

Os 200 pedidos representam o teto que ele já atingiu, não uma média diária fixa. Ainda assim, o número mostra a distância entre a realidade de quem entrega em meio às montanhas do Himalaia e o ritmo das metrópoles do país.

Por que Medog demorou tanto para ter delivery

Medog foi o último condado chinês a ser ligado por estrada, um marco do isolamento histórico da região. Durante décadas, as estradas de montanha nas estribações do Himalaia dificultaram o transporte, principalmente no período de chuvas, quando os caminhos ficam escorregadios.

Esse isolamento ajuda a explicar por que plataformas de entrega como o Taobao Shangou só chegaram ali em agosto de 2024, anos depois de já dominarem as grandes metrópoles chinesas. A chegada das estradas não garantia que as plataformas investiriam na região: era preciso haver demanda e alguém disposto a trabalhar em condições difíceis.