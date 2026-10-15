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Asteroide avistado

Asteroide equivale a 22 bombas nucleares tem uma data prevista para se aproximar da Terra

Impacto teria uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares

Henrique Cesaretti

15/10/2026 - 11h21
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Cientistas da Nasa determinaram que o asteroide Bennu pode se aproximar perigosamente da Terra em 24 de setembro do ano de 2182 e seu impacto teria uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares. Embora a data esteja distante, a agência espacial americana intensifica os esforços para desviar o asteroide de sua rota antes que ele chegue tão perto do planeta.

A probabilidade de colisão é baixa: pesquisadores estimam em 1 em 2.700 a chance de o asteroide atingir a Terra nessa data. Ainda assim, o risco levou a Nasa a desenvolver estratégias de proteção e a enviar uma sonda para coletar amostras do objeto celeste.

Características do asteroide e sua aproximação

O Bennu é um asteroide rochoso de aproximadamente 500 metros de diâmetro e está entre os objetos mais perigosos monitorados pela agência espacial. A cada seis anos, o corpo celeste cruza a órbita terrestre e passa a cerca de 299.000 km do planeta.

Uma colisão do Bennu geraria uma onda de choque capaz de alterar o clima da Terra durante anos. A Nasa baseou as projeções em dados coletados entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, quando a sonda Osiris-Rex estava próxima ao asteroide.

Missão de coleta de amostras

A Nasa lançou a sonda Osiris-Rex em 2016 com o objetivo de estudar o Bennu e coletar material rochoso que pudesse ajudar no desenvolvimento de estratégias de desvio. A sonda chegou ao asteroide em 2018 e retornou à Terra em 2023 com as amostras.

Desde o retorno da sonda, os pesquisadores estudam o material trazido pela missão. Esses dados sobre a composição e as características físicas do Bennu são fundamentais para simular cenários de colisão. E avaliar quais técnicas seriam mais eficazes para afastar o asteroide de sua rota potencialmente catastrófica.

 

Impactos históricos no planeta

Asteroides atingiram a Terra várias vezes ao longo da história, deixando marcas visíveis no registro geológico do planeta, incluindo um impacto significativo registrado no Brasil.

O acompanhamento de corpos celestes como o Bennu amplia a capacidade humana de detectar ameaças espaciais. Os esforços atuais de pesquisa buscam garantir que a humanidade tenha tempo e ferramentas para evitar um cenário catastrófico no futuro, embora a data do possível impacto esteja muito distante.

Por que detectar asteroides com antecedência é tão importante

O plano americano para lidar com asteroides mostra que o desafio não é apenas identificar um objeto perigoso, mas ter tempo suficiente para agir. Em 2013, um meteorito cruzou o céu da Rússia sem aviso prévio e feriu 1.500 pessoas. Por isso, o governo americano criou uma estratégia com sete objetivos, começando pelo aprimoramento das técnicas de detecção.

A missão Osiris-Rex foi enviada ao Bennu pela mesma razão: coletar dados que ajudem os cientistas a entender melhor esses objetos antes que se tornem uma ameaça iminente.

Segundo dados citados no plano, a chance de uma pessoa morrer por impacto de asteroide é de uma em 40.000. Maior que a de morte por picada de animal venenoso ou acidente com fogos de artifício.

Por isso, a detecção precoce do Bennu já gera conhecimento que pode ser aplicado a outros asteroides que se aproximem do planeta no futuro, mesmo com a data distante de 2.182.

Como o plano americano pretende evitar um impacto de asteroide

O governo dos EUA estabeleceu sete frentes de trabalho para enfrentar a ameaça de asteroides. A primeira é investir em tecnologia para detectar e rastrear objetos próximos à Terra com mais precisão. A segunda é desenvolver métodos para desviar ou destruir asteroides. Se um objeto for detectado com antecedência, diferentes táticas poderão afastá-lo de sua rota.

A terceira frente é criar modelos computacionais capazes de prever com mais exatidão para onde o asteroide vai e quando chegará. O plano também prepara a resposta humana. Ele estabelece procedimentos de emergência caso a colisão não possa ser evitada, define como os países vão se comunicar sobre a ameaça e planeja estratégias de recuperação após um possível impacto.

As ações dependem de colaboração internacional: agências espaciais do mundo inteiro compartilham dados para que nenhum país enfrente sozinho uma ameaça dessa magnitude.

Solitário

Aos 24 anos, ele é o único entregador de um condado chinês e faz 200 entregas por dia

Ele chega a fazer impressionantes 200 pedidos sozinho

15/10/2026 11h00

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Aos 24 anos, Huang Kaihong é o único entregador em tempo integral de Medog, condado remoto da região autônoma do Tibete, na China. Motociclista, ele se tornou uma peça essencial para os moradores da localidade, encravada nas estribações do Himalaia, na cidade de Nyingchi.

Nos dias de maior movimento, ele chega a fazer 200 pedidos sozinho, enfrentando estradas de montanha que a chuva transforma em trechos escorregadios. Medog tem menos de 15.000 habitantes e só ganhou acesso por rodovia tardiamente: foi o último condado chinês a ser ligado por estrada.

Como a entrega chegou ao Himalaia

O serviço chegou à região em agosto de 2024, quando o Taobao Shangou — serviço de entrega de comida do grupo Alibaba. Antes operado sob o nome Ele.me — começou a funcionar em Medog. Até então, o delivery ainda não alcançava a cidade como já fazia nas grandes metrópoles chinesas.

A vaga surgiu por indicação de um amigo, e Huang aceitou o desafio. Nascido na província de Sichuan, ele já havia trabalhado em uma fábrica na cidade de Suzhou antes de se mudar para o Tibete. Mas o trabalho na linha de produção não o convencia.

Uma rede construída quase do zero

Entrar para a plataforma não se resumiu a vestir o uniforme e sair fazendo entregas. Com apoio do responsável pela estação de Nyingchi, o jovem visitou mais de 300 estabelecimentos para ensinar o funcionamento do aplicativo, cadastrar negócios e carregar cardápios no sistema. Cerca de 80 comércios locais aderiram ao serviço.

Com isso, ele ajudou a criar praticamente sozinho uma rede de entregas. Restaurantes passaram a alcançar novos clientes, e moradores ganharam a opção de pedir comida sem sair de casa. Uma comerciante da região relatou alta de 30% a 40% nas vendas diárias depois de entrar na plataforma.

Volume de entregas fora do padrão

Manter o serviço numa região montanhosa é diferente de trabalhar nas grandes cidades. Nos centros urbanos chineses, entregadores costumam fazer entre 40 e 60 pedidos por dia, menos do que o jovem do Tibete alcança nos dias mais puxados.

Os 200 pedidos representam o teto que ele já atingiu, não uma média diária fixa. Ainda assim, o número mostra a distância entre a realidade de quem entrega em meio às montanhas do Himalaia e o ritmo das metrópoles do país.

Por que Medog demorou tanto para ter delivery

Medog foi o último condado chinês a ser ligado por estrada, um marco do isolamento histórico da região. Durante décadas, as estradas de montanha nas estribações do Himalaia dificultaram o transporte, principalmente no período de chuvas, quando os caminhos ficam escorregadios.

Esse isolamento ajuda a explicar por que plataformas de entrega como o Taobao Shangou só chegaram ali em agosto de 2024, anos depois de já dominarem as grandes metrópoles chinesas. A chegada das estradas não garantia que as plataformas investiriam na região: era preciso haver demanda e alguém disposto a trabalhar em condições difíceis.

Vínculos emocionais

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"

Reflexão é muito profunda sobre os vínculos emocionais

15/10/2026 10h27

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Foto: fernandosouza (CC BY 2.0)

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O Pequeno Príncipe apresenta uma das reflexões de Antoine de Saint-Exupéry sobre os vínculos emocionais. A obra traz uma frase que ajuda a entender por que querer alguém implica aceitar a possibilidade de sofrer.

Saint-Exupéry escreve que há risco de chorar um pouco quando se deixa domar — e nessa frase está uma das lições mais importantes sobre o significado de amar.

Na narrativa, domesticar tem um sentido diferente do habitual: não significa impor regras nem controlar a outra pessoa, mas construir uma relação baseada na confiança, no tempo compartilhado e no carinho.

O vínculo que torna vulnerável

Quando duas pessoas estabelecem esse tipo de ligação, deixam de ser indiferentes uma para a outra. A presença do outro passa a ter valor especial, e sua ausência também pode provocar tristeza — essa é a consequência natural de permitir que alguém ocupe lugar verdadeiro em nossa vida.

O escritor francês não se limita ao medo de perder alguém. Ele levanta uma questão que permanece relevante nas relações humanas: vale a pena apegar-se a alguém sabendo que um dia se pode sofrer? Aquilo que deixa uma pessoa vulnerável também permite viver a proximidade, a cumplicidade e o sentimento de pertencer à vida de outra pessoa.

A fragilidade como parte do amor verdadeiro

De uma perspectiva filosófica, a resposta está no próprio ato de amar. A fragilidade dos afetos não é um fracasso — é justamente o que sustenta a profundidade do vínculo. Amar não garante que uma relação dure para sempre nem evita despedidas. Reconhecer que os sentimentos têm consequências é aceitar a natureza genuína deles.

A frase sobre o risco de chorar convida a aceitar essa fragilidade como sinal de pertencimento. As lágrimas nem sempre representam fracasso — muitas vezes mostram que alguém conquistou um lugar importante na vida. Sofrer por amor também é o preço de ter sido amado, e essa experiência nos torna plenamente humanos.

Essa reflexão do Pequeno Príncipe permanece atual porque toca numa verdade esquecida em tempos de busca por segurança e proteção emocional. Amar sempre carrega risco, e esse risco é precisamente o que o torna valioso.

Como o ritual constrói o vínculo

O zorro explica ao Pequeno Príncipe que domesticar não é algo que acontece de uma vez. Exige paciência e, principalmente, repetição em horários e formas previsíveis. Quando o Pequeno Príncipe volta sempre no mesmo horário. O zorro pode preparar seu coração desde antes — começa a ser feliz desde as três da tarde se sabe que o encontro será às quatro.

Essa previsibilidade transforma dias comuns em dias especiais, e os rituais — atos repetidos com constância — criam expectativa e significado. Sem eles, todos os dias seriam iguais e não haveria nada a antecipar. Essa espera transforma o tempo ordinário em extraordinário e faz uma pessoa deixar de ser "um entre mil" para se tornar única.

A domesticação, portanto, é construída pela dedicação de tempo e pela presença repetida.

Por que amar é como aprender uma profissão?

Erich Fromm aponta que vivemos em uma lógica de mercado que nos faz acreditar que amar é encontrar a pessoa certa — como se fosse comprar um produto pronto. Ele defende o oposto: amar é uma capacidade que se desenvolve com prática, paciência e dedicação, exatamente como aprender qualquer ofício.

Amar requer cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento genuíno do outro — seus desejos, limitações e singularidade. Quem ama de verdade não busca alguém que atenda às suas expectativas. Ao contrário, interessa-se pela vida do outro e permite que ele cresça como pessoa.

Por isso, o vínculo descrito no Pequeno Príncipe — regando a rosa todos os dias, protegendo-a e ouvindo-a — é um trabalho constante, não uma coincidência de duas pessoas "perfeitas".

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