Após 46 anos de trabalho, ele se aposentou e está construindo casa com 20.000 latas e pneus usados - Foto: Engin Akyurt/Pexels

Julie Walker trabalhou 46 anos no teatro antes de investir suas economias em uma casa sustentável construída com materiais recuperados em Kansas, nos Estados Unidos. A obra combina 20.000 latas de alumínio recolhidas do Arrowhead Stadium, pneus usados e sistemas de energia solar para reduzir o consumo de recursos naturais durante sua aposentadoria.

O projeto segue os princípios da arquitetura Earthship, um tipo de construção que aproveita materiais reciclados e soluções passivas para diminuir a dependência de sistemas convencionais de climatização. Walker entrou em contato com a Earthship Biotecture e passou a participar da construção ao lado da equipe.

Materiais recuperados integrados à estrutura

As latas de alumínio coletadas do estádio dos Kansas City Chiefs não servem apenas para preencher espaços. Elas também integram diversos elementos construtivos, embora não substituam os componentes estruturais principais da casa.

Os pneus usados são preenchidos e compactados com diferentes materiais para formar muros que armazenam calor e moderam as variações de temperatura interna graças à sua massa térmica.

A estrutura será erguida com quatro bóvedas de concreto armado, parcialmente integradas ao terreno. Essa disposição busca combinar resistência e aproveitamento eficiente do espaço com desempenho energético, característica relevante em Kansas, região sujeita a tempestades e tornados.

Embora o projeto tenha sido pensado para oferecer proteção contra essas condições climáticas extremas, a segurança dependerá também da intensidade dos ventos, da fundação e da resistência das aberturas.

Água e energia: sistemas de autossuficiência

A casa incorporará painéis solares para gerar eletricidade e um sistema para captar água da chuva e da neve derretida. Os depósitos de armazenamento terão capacidade aproximada de 18.900 litros, suficiente para o uso doméstico cotidiano.

O projeto também prevê o reaproveitamento de águas cinzentas provenientes de chuveiros e pias. Após tratamento adequado, elas poderão irrigar plantas e ser reutilizadas em outras finalidades compatíveis.

Walker sonha em viver cercada de plantas e árvores frutíferas. Planeja cultivar bananeiras, figueiras e abacateiros, além de desenvolver uma horta em sua propriedade. A casa também terá um espaço interior dedicado ao cultivo de plantas. Walker indicou a intenção de morar no imóvel até os 110 anos e fazer da construção sustentável seu lar durante toda a aposentadoria.