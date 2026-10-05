Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mensagem decifrada

Após mais de 100 anos, IA decifra mensagem de rádio alemã transmitida em 1918 na Primeira Guerra

Texto integrava um grupo de 50 cifrados históricos ainda sem solução

Henrique Cesaretti

05/10/2026 - 12h17
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma mensagem de rádio alemã, transmitida em 27 de novembro de 1918, resistiu a mais de um século de tentativas de decodificação. Especialistas em criptografia já haviam resolvido centenas de comunicações militares semelhantes daquele período, mas não essa. O texto integrava um grupo de 50 cifrados históricos ainda sem solução, reunidos pelo portal alemão ScienceBlogs.

Agora, o modelo de inteligência artificial GPT-6 Astra, da OpenAI, encontrou a combinação que permitiu reconstruir a frase original, ligada a movimentações navais daquela época.

Um enigma criado havia mais de 100 anos

Os combates da Primeira Guerra Mundial pararam em 11 de novembro de 1918, com o Armistício de Compiègne entre a Alemanha e as forças aliadas. O fim oficial do conflito, porém, só veio com a assinatura do Tratado de Versalles, em 28 de junho de 1919.

Entre a trégua nos campos de batalha e o fechamento formal do acordo de paz, a mensagem transmitida em novembro de 1918 continuava intacta, sem que ninguém soubesse decifrá-la.

O sistema usado pelos alemães, chamado ADFGVX, combinava duas técnicas de criptografia e exigia uma senha específica para ser decifrado. Sem ela, reconstruir a ordem original dos símbolos era quase impossível.

A senha certa, na data errada

A solução veio de um detalhe documentado que, à primeira vista, afastava qualquer chance de sucesso. O GPT-6 Astra testou a palavra alemã Truppenverschiebung — movimento de tropas —, registrada na obra de J, e rives Childs sobre cifras militares germânicas daquele período.

O problema é que essa senha só passou a ser usada em 9 de dezembro de 1918, quase duas semanas depois de a mensagem ter sido enviada. Mesmo com essa inconsistência de datas, o modelo seguiu adiante e aplicou a chave ao criptograma original.

Como o modelo reconstruiu o texto

O método alemão representa cada letra ou número por um par de símbolos escolhidos entre seis — A, D, F, G, V e X — dispostos numa tabela. Em seguida, o conteúdo cifrado é espalhado em colunas conforme a senha escolhida, e o sistema reorganiza essas colunas em ordem alfabética.

Desfazer esse embaralhamento não depende só de reconhecer padrões repetidos no texto. É preciso recompor a sequência exata que os símbolos tinham antes da troca de colunas — e foi esse o trabalho realizado pela inteligência artificial.

A mensagem somava 170 símbolos, distribuídos em linhas vinculadas às 19 letras da palavra-senha. Com a posição de cada coluna identificada, o sistema calculou quais pares deveriam se formar antes de passar pela tabela de decodificação. O processo resultou em uma frase legível em alemão, com uma pequena dúvida sobre um dos números.

O que a mensagem revela sobre a guerra naval

O resultado final, traduzido, descreve a chegada de um cruzador britânico a Sebastopol em 24 de novembro de 1918, seguido pela aproximação de um esquadrão aliado em 26 de novembro. A referência a movimentações navais reais dá força à interpretação: registros navais confirmam que o HMS Canterbury chegou a Sebastopol em 24 de novembro.

E um esquadrão aliado com unidades britânicas e francesas chegou dois dias depois.

A descoberta mostra como ferramentas modernas de inteligência artificial podem aplicar lógica combinatória a um problema que a análise manual tradicional não resolveu por mais de cem anos. O episódio de Sebastopol, até então perdido entre dezenas de cifrados não resolvidos, agora integra a documentação daquele período final da guerra.

Permanece em aberto como a chave correta funcionou em uma mensagem anterior à data de seu suposto uso. O caso levanta dúvidas sobre como as chaves de cifrado alemãs eram de fato gerenciadas no final da Primeira Guerra Mundial.

Sobrevivência

Família chegou a uma ilha sem estradas em 1951; décadas depois, o local se tornou uma área protegida

Ilha não tinha ruas, cais, e nem eletricidade

05/10/2026 11h13

Compartilhar

Imagem: Divulgação/Three Hummock Island

Continue Lendo...

John Alliston, comandante condecorado da Marinha Real britânica, desembarcou em Three Hummock Island em 1951 com a esposa, Eleanor, e três filhos, em busca de uma vida autossuficiente. A ilha de 7.400 hectares no estreito de Bass, na Austrália, não tinha ruas, cais, e nem mesmo eletricidade — apenas construções precárias deixadas por ocupantes anteriores.

Pouco depois, nasceu a quarta filha, Ingrid, e a família enfrentou desafios que moldaram sua vida naquele território isolado. Para sobreviver, precisou construir abrigos, recolher água da chuva, cortar lenha para se aquecer e usar lampiões a querosene à noite.

Rotina moldada pelo isolamento

O dia a dia girava em torno da criação de ovelhas e gado. As marés e o calado dos barcos vindos da Tasmânia determinavam quando os suprimentos chegavam e quando a lã produzida saía da ilha. Em emergências, a família precisava contornar esses desafios logísticos sozinha.

John Alliston abriu uma faixa de terreno e construiu uma pista rudimentar para receber pequenos aviões. Os quatro filhos estudaram em casa por quase dez anos, por meio de programas por correspondência e com materiais enviados por navio. Depois, foram internados na Tasmânia para completar o ensino médio.

Eleanor documentou essa vida em dois livros: Escape to an Island (1966) e An Island Affair. As obras registraram o cotidiano rural, o trabalho com animais e as dificuldades de viver tão isolado.

 

Da pecuária à proteção ambiental

A criação de gado dos Alliston alterou a paisagem local. Um estudo publicado na Royal Society of Tasmania identificou 289 espécies de plantas vasculares na ilha, das quais 60 eram introduzidas, além de seis espécies nativas raras ou vulneráveis.

A partir da década de 1970, as políticas de proteção ambiental ganharam força na região, levando o governo australiano a declarar a área reserva natural em 1978.

O gado foi retirado gradualmente para proteger colônias de aves e a vegetação nativa. Em 2001, o território recebeu a designação de Reserva Estadual. Eleanor faleceu em 2003, e John, um ano depois.

Os descendentes mantiveram a propriedade até 2006, quando terminou o contrato de arrendamento com o Estado de Tasmânia, após 55 anos de permanência da família. A ilha passou à gestão do serviço de parques nacionais, e a maior parte do território ficou sob proteção integral.

Organização e elegância

Adeus à cadeira com roupa no quarto: tendência de 2027 é mais funcional e aproveita melhor o espaço

Puf que está virando tendência pode substituir a cadeira que virou cabideiro improvisado

05/10/2026 10h48

Compartilhar

Foto: OVAN/Pexels

Continue Lendo...

O puf multifunção ganha espaço na decoração de dormitórios em 2027 e pode substituir a cadeira que virou cabideiro improvisado. Ele combina praticidade e estética: serve como assento, apoio para os pés e, em muitos modelos, também oferece espaço para guardar pertences.

A tendência responde a um desafio dos lares modernos: o espaço limitado exige móveis com mais de uma função. A peça atende a essa necessidade sem parecer improvisado e pode deixar o ambiente mais elegante quando combina com o estilo do quarto.

Versatilidade que justifica a mudança

A principal vantagem do puf multifunção é a variedade de usos. Ao se trocar pela manhã, a pessoa pode usá-lo como assento. À noite, o móvel serve para apoiar os pés durante o descanso e, ao longo do dia, complementa a composição do dormitório.

Modelos com tampa e interior vazio permitem guardar mantas, almofadas ou roupa de cama. A função é especialmente útil em quartos pequenos, onde cada peça precisa cumprir mais de um papel.

Com tantos usos, o móvel pode substituir a cadeira tradicional que acumula roupas, prática comum e desorganizada em muitas casas. A troca deixa o quarto visualmente mais limpo e funcional.

 

Onde colocar o puf no dormitório

O lugar mais indicado para o puf é ao pé da cama, onde funciona como assento e completa o visual do espaço. Diante de um espelho ou de uma penteadeira, junto a um escritório ou em qualquer canto vago do dormitório também são opções válidas. Assim, o móvel se integra ao ambiente em vez de parecer um acréscimo aleatório.

Versões compactas têm uma vantagem extra: podem ser guardadas embaixo de mesas ou cômodas quando não estão em uso, uma solução útil em ambientes com poucos metros quadrados. Essa mobilidade ajuda a aproveitar cada centímetro disponível.

Escolher o puf certo faz toda a diferença

A coerência estética determina se o puf vai parecer parte natural do dormitório ou um objeto desconexo. Em quartos minimalistas, as linhas simples e cores neutras funcionam melhor; em espaços mais aconchegantes, tecidos estofados, madeira ou fibras naturais adicionam textura e calor ao ambiente.

O tamanho também merece atenção: uma peça excessivamente grande pode ocupar o espaço que justamente se queria economizar, anulando o propósito da mudança. A troca da cadeira com roupa pelo puf multifunção reflete uma mudança nas prioridades de decoração: menos excesso visual e mais praticidade, sem abrir mão da elegância. Para 2027, essa é a aposta para ambientes inteligentes.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"
Filosofia

/ 2 dias

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

2

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

5

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 3 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina