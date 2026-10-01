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Alerta da NASA

Asteroide do tamanho de um porta-aviões se aproxima da Terra; NASA confirma data

É um dos sobrevoos mais próximos já previstos para um objeto de tal porte

Henrique Cesaretti

01/10/2026 - 08h31
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Um asteroide do tamanho de um porta-aviões vai passar perto da Terra em 13 de abril de 2029, em um dos sobrevoos mais próximos já previstos para um objeto de tal porte, segundo confirmou a NASA. Batizado de 99.942 Apophis, o corpo celeste vai cruzar o espaço a aproximadamente 32 mil quilômetros de distância da superfície do planeta, ficando mais perto da Terra do que os satélites geoestacionários.

Apesar da proximidade inédita, não há risco de colisão — a NASA garante que nenhum impacto ocorrerá durante essa aproximação nem nos 100 anos seguintes. Mesmo assim, o episódio é visto pelos cientistas como algo extraordinário: nunca antes a humanidade havia conseguido antecipar, com tanta precisão, a passagem visível de um asteroide de dimensões tão grandes.

Dimensões e características do objeto

Apophis tem diâmetro médio de 340 metros, chegando a 450 metros no eixo mais longo — dimensões próximas às dos porta-aviões das classes Nimitz e Gerald R. Ford, com cerca de 333 metros de comprimento. No momento de máxima aproximação, o asteroide se deslocará a 7,4 quilômetros por segundo em relação à Terra, o equivalente a 26.600 quilômetros por hora.

O objeto é rochoso, do tipo S, composto principalmente de silicatos combinados com metais como níquel e ferro. É um vestígio da formação do Sistema Solar, ocorrida há cerca de 4.600 milhões de anos, e apophis nunca se agregou a um planeta ou satélite.

Cientistas estimam que Apophis originou-se no cinturão principal de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, e que a força gravitacional de planetas maiores o desviou gradualmente até sua órbita atual, próxima à da Terra.

A trajetória visível e observação

Durante um encontro científico sobre defesa planetária, promovido em junho pela Universidade de Pádua, na Itália, pesquisadores apresentaram mapas inéditos que detalham a rota aparente do asteroide ao longo de aproximadamente sete horas.

O objeto surgirá inicialmente sobre a Austrália e a Ásia, atingirá seu maior brilho quando estiver sobre a África e encerrará sua trajetória visível sobre o Atlântico Norte.

Moradores da América do Norte não terão condições favoráveis para acompanhar o fenômeno. Para observadores situados nas regiões com visibilidade, Apophis não aparecerá como um meteoro riscando o céu, mas como um ponto luminoso que se deslocará lentamente entre as estrelas.

 

Um evento raro na história humana

Pesquisadores estimam que um asteroide dessas proporções se aproxima tanto da Terra apenas uma vez a cada 5 mil a 10 mil anos. Richard Binzel, astrônomo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), observou que será a primeira vez que a humanidade conseguirá prever. Com antecedência, a passagem visível de um asteroide dessa magnitude próximo ao planeta.

A aproximação será acompanhada por missões espaciais dedicadas ao estudo do objeto. A Agência Espacial Europeia prepara a missão Ramses, que deverá encontrar Apophis antes da passagem e acompanhá-lo durante todo o sobrevoo. A missão analisará como a gravidade terrestre altera sua forma, rotação, superfície e estrutura interna.

A NASA também redirecionou a espaçonave OSIRIS-APEX para estudar o asteroide após sua aproximação com a Terra.

Descoberta e acompanhamento científico

Os astrônomos Roy Tucker, David Tholen e Fabrizio Bernardi descobriram o objeto em 19 de junho de 2004, com o telescópio Bok do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Ele recebeu inicialmente a designação provisória 2004 MN4 antes de ser batizado de Apophis, nome da divindade egípcia associada ao caos e à destruição.

Desde então, agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa acompanham cientificamente o asteroide há mais de duas décadas. A passagem é considerada uma oportunidade científica rara e irrepetível para a geração atual. Ao passar perto do planeta, o asteroide pode sofrer alterações causadas pela atração gravitacional da Terra, incluindo deslizamentos superficiais que exponham materiais preservados desde os primórdios do Sistema Solar.

Tamanho impressionante

O gigante de 339 metros da China que já é comparado aos maiores porta-aviões dos EUA

Modelo já alcança dimensões que o equiparam ou superam as dos superporta-aviões da classe Ford da Marinha americana.

01/10/2026 08h56

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Foto: Soly Moses/Pexels

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Imagens de satélite mostram que o novo porta-aviões nuclear chinês Type 004. Em construção no estaleiro de Dalian, já alcança dimensões que o equiparam ou superam as dos superporta-aviões da classe Ford da Marinha americana.

O achado confirmou projeções de especialistas militares e sinalizou que Pequim segue firme no plano de dominar as águas do Pacífico com uma frota nuclear de alcance global. Segundo análise da publicação especializada Janes, o navio mede atualmente cerca de 320 metros de comprimento e 46 metros de largura.

À medida que o convés de voo for finalizado, essas dimensões devem aumentar — as projeções indicam que o Type 004 chegará entre 336. E 339 metros de comprimento total, mesma faixa do Ford americano, que varia de 333 a 337 metros conforme a medição.

Dois reatores nucleares no casco

As fotografias captadas em 4 de setembro revelam estruturas internas que apontam para propulsão nuclear. No interior do casco. Dois compartimentos de aproximadamente 15 por 15 metros cada foram construídos em camadas compatíveis com o blindamento de reatores nucleares navais — um padrão similar ao dos porta-aviões nucleares americanos, embora a confirmação definitiva da propulsão ainda esteja pendente.

A energia nuclear amplia o alcance operacional e fornece mais eletricidade a bordo para armamentos e sensores avançados. Um navio com essa configuração pode permanecer em alto-mar por tempo indefinido. Sem precisar do reabastecimento exigido pelos atuais porta-aviões chineses: o Liaoning, o Shandong e o Fujian, todos menores que o novo projeto.

 

Avanço rápido em menos de um ano

O Type 004 tomou forma em ritmo acelerado. A construção provavelmente começou entre 2024 e o início de 2025, e os módulos prefabricados do casco apareceram pela primeira vez no dique seco nos primeiros meses de 2025.

Em meados de 2025, os blocos do fundo e os conjuntos da quilha já estavam posicionados; em novembro, os dois compartimentos se formavam dentro da estrutura.

Menos de um ano separa os módulos iniciais da forma clara de um porta-aviões. Até maio de 2026, o navio exibia avanços constantes tanto na proa quanto no restante da estrutura. Em 21 de agosto a proa estava mais completa, e em 4 de setembro o bulbo de proa já estava em construção.

O que muda no equilíbrio do Pacífico

Uma frota chinesa de porta-aviões nucleares encerraria o monopólio americano nesse segmento. Pequim projeta uma força de nove unidades semelhantes, o que reduziria a diferença quantitativa e qualitativa frente aos 11 porta-aviões da Marinha dos EUA. Isso permitiria à China projetar seu poder bem além do Indo-Pacífico.

Conforme estimativa do Pentágono divulgada em dezembro de 2025, Pequim pretende adicionar seis porta-aviões antes de 2035, o que exigiria construir ao menos dois simultaneamente.

O navio ainda não teve sua designação, dimensões finais, deslocamento, propulsão e capacidades oficialmente confirmadas por Pequim. Indicações de projeto apontam disposição semelhante à classe Ford, com provável manutenção das catapultas eletromagnéticas EMALS do Fujian. Permanece incerto se o navio terá quatro catapultas ou um terceiro ascensor de aeronaves.

A ala aérea prevista inclui o caça furtivo J-35, o avião de alerta antecipado KJ-600, versões da família J-15 com capacidade de guerra eletrônica, drones de combate navalizados GJ-11 e helicópteros. A ilha de mando será mais curta e posicionada mais a popa, similar ao Ford, permitindo máximo espaço na plataforma de voo.

A construção ocorre no mesmo estaleiro de Dalian, onde foram completados o Liaoning e o Shandong. O Liaoning teve origem soviética e começou como o casco inacabado Riga, depois rebatizado Varyag. Autoridades ucranianas venderam o casco em 1998 a supostos empresários chineses. Ele chegou a Dalian em 2002 e entrou em serviço cerca de uma década depois.

Lição de vida

Nobel de Física deixou lição além da ciência: "O princípio é que não deve se enganar"

Homem colocou a honestidade intelectual no centro de sua forma de investigar e explicar o mundo

01/10/2026 08h00

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Feynman_and_Oppenheimer_at_Los_Alamos (1)

Feynman_and_Oppenheimer_at_Los_Alamos (1) Imagem: Wikimedia Commons

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Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, colocou a honestidade intelectual no centro de sua forma de investigar e explicar o mundo. Uma de suas máximas mais marcantes, segundo o site oficial de Feynman, afirma que o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, sendo a pessoa a mais fácil de enganar.

A frase identifica um obstáculo comum até entre pesquisadores: aceitar uma explicação porque ela se encaixa com o que se esperava encontrar. Examinar os próprios argumentos com o mesmo rigor usado para avaliar os argumentos dos outros — em vez de defendê-los a qualquer custo — pode levar a descobertas mais úteis do que a falsa certeza.

Uma trajetória dedicada ao rigor

Nascido em Nova York em 1918 e criado em Far Rockaway, Queens, Feynman estudou no Instituto Tecnológico de Massachusetts e se doutorou em Princeton. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou do Projeto Manhattan, chegando a dirigir um grupo de trabalho em Los Álamos.

Após a guerra, lecionou física teórica em Cornell antes de se transferir para o Caltech em 1950, instituição onde desenvolveu o restante de sua carreira. As aulas que ministrou entre 1961 e 1963 deram origem à obra "As Conferências de Física de Feynman", que apresentou sua maneira singular de explicar a disciplina a gerações de estudantes.

 

Contribuições que marcaram a física

Em 1965, compartilhou o Prêmio Nobel de Física com Julian Schwinger e Sin-Itiro Tomonaga por suas contribuições à eletrodinâmica quântica, campo que descreve as interações entre luz e matéria. O reconhecimento distinguiu trabalho fundamental para a física de partículas.

Uma de suas intervenções mais conhecidas foi a palestra de 1959 intitulada "Há muito espaço no fundo", em que explorou possibilidades de trabalhar em escalas diminutas e levantou desafios de miniaturização.

Sua influência transcendeu a academia. Ao investigar o acidente do transbordador Challenger em 1986, demonstrou publicamente na televisão por que o frio endureceu a vedação de borracha, usando um copo com gelo para ilustrar o problema.

Faleceu em 1988, deixando um legado na pesquisa e na docência e uma exigência que sua frase sintetiza: submeter também as próprias convicções a exame.

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