El Niño nem atingiu o pico e Brasil registra dia mais quente do ano, com 43,3°C - Foto: Lucas Pezeta/Pexels

O Brasil viveu na última segunda-feira (28) sua jornada mais quente de 2026 até aqui, com temperaturas acima de 40°C em mais de 50 cidades do país.

O termômetro mais alto do país ficou em Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde a máxima chegou a 43,3°C, a maior marca registrada no Brasil em 2026, conforme apuração da Climatempo. Esse levantamento cruza informações do Inmet com dados fornecidos pelo CIIAgro, de São Paulo, e pela Semadesc, de Mato Grosso do Sul.

O fenômeno El Niño intensifica o calor, mas ainda não atingiu sua intensidade máxima. No mês passado, a anomalia média associada ao fenômeno chegou a 2,1°C. Cientistas apontam que ele caminha para se tornar o mais intenso da história moderna, com impactos previstos até 2027.

Recordes em cascata pelo Centro-Oeste

Nova Xavantina já havia batido seu próprio recorde no domingo (27), com 42,2°C, mas a marca durou apenas 24 horas. Corumbá, em Mato Grosso do Sul, quase igualou esse registro, com 43,2°C, apenas 0,1°C abaixo do topo nacional. Santo Antônio do Leverger chegou a 42,8°C, enquanto Alcinópolis marcou 42,7°C.

Das dez temperaturas mais altas já registradas neste ano no país, nove ocorreram justamente na segunda-feira, espalhadas por sete estados — Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Piauí. Dezenas de outras cidades registraram temperaturas entre 40°C e 40,9°C no período, mostrando a extensão geográfica do evento climático.

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para temperaturas mais altas até quarta-feira no Centro-Sul do país.



O aviso abrange todo o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, além de áreas de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais.



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Capitais quebram marcas e tendem a repetir

Cuiabá atingiu 41,5°C na segunda-feira, superando o recorde anterior, de 41,3°C, registrado em 31 de agosto. Brasília registrou 35,5°C e confirmou o recorde pelo segundo dia consecutivo. No domingo, havia marcado 34,4°C, e campo Grande alcançou 37,8°C no domingo, sua maior marca de 2026, e 37,2°C na segunda-feira, a segunda maior do ano na capital.

A previsão indica que Goiânia, Brasília, São Paulo e Cuiabá podem quebrar novamente seus recordes anuais na terça-feira (29). Belo Horizonte também pode bater seu recorde de 35,6°C até quinta-feira, se o ar quente persistir na região.

Investimentos em resposta aos impactos climáticos

O governo já investe 9,8 bilhões de reais, até 2035, em um plano do SUS voltado a enfrentar os impactos do El Niño e das mudanças climáticas.

Além disso, o Brasil vai lançar o Painel Nacional de Excesso de Calor. A ferramenta permitirá emitir alertas com até cinco dias de antecedência para todos os municípios e dará tempo para que populações vulneráveis se preparem para temperaturas extremas.