Até que horas posso votar? Veja o horário das urnas e quando começa a apuração - Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os eleitores brasileiros vão às urnas neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Pelo horário de Brasília, a votação acontece das 8h às 17h na maior parte do país. Cidades com fuso diferente da capital federal seguem regra própria.

Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, as seções abrem às 7h no horário local, enquanto parte do Amazonas também começa a votação nesse mesmo horário. Já nas localidades que acompanham o fuso do Acre, as urnas funcionam a partir das 6h.

Horário por estado e município

No Acre, a votação ocorre das 6h às 15h. A mesma faixa de horário vale para 16 municípios do Amazonas, entre eles Atalaia do Norte, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença.

Os 51 municípios restantes do Amazonas votam das 7h às 16h. Esse mesmo intervalo é aplicado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.

Apuração começa logo após o fechamento

A divulgação dos votos e dos resultados parciais para todos os cargos tem início assim que as urnas se encerram, por volta das 17h no horário de Brasília. A expectativa é que os primeiros números apareçam já nos minutos seguintes ao fim da votação neste domingo. Esse formato unificado já está em sua terceira edição nas eleições brasileiras.

Em dezembro de 2021, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu padronizar o horário de encerramento da votação em todo o país — antes disso. A Justiça Eleitoral esperava o fechamento das urnas no Acre, que tem duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília adotado na maioria dos estados.

Quem quiser acompanhar a contagem dos votos pode conferir os números por estado e por município em tempo real assim que a apuração for liberada, logo depois do encerramento das seções eleitorais.