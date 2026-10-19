Cidade brasileira com 40 mil habitantes adota lei inusitada e até a polícia anda de bicicleta

No norte do Brasil, existe uma cidade em que o cotidiano segue uma lógica bastante diferente da encontrada na maioria dos municípios do país. Em vez de carros e motocicletas, as bicicletas dominam o deslocamento pelas ruas, as casas são construídas sobre palafitas e até os policiais utilizam pedais para cumprir suas funções.
Localizada na Ilha de Marajó, no Pará, Afuá desenvolveu uma organização urbana adaptada às condições geográficas da região. Cercada por rios e influenciada pelas variações das marés, a cidade tem passarelas de madeira, construções elevadas e uma rotina diretamente ligada ao ambiente amazônico.
Cidade brasileira funciona sem carros e motos
Em Afuá, as bicicletas são o principal meio de transporte da população. Elas servem para ir ao trabalho, fazer compras, levar mercadorias e visitar familiares, tornando-se indispensáveis para as atividades cotidianas.
A ausência de veículos motorizados também influencia o funcionamento dos serviços públicos. Policiais percorrem a cidade de bicicleta, assim como trabalhadores de diferentes setores. Para atender às necessidades de mobilidade dos moradores, existem ainda os chamados bicicleta-táxis, utilizados para transportar passageiros pelas vias locais.
A restrição à circulação de veículos motorizados, implementada em 2002, contribuiu para consolidar esse modelo de deslocamento. Com ruas e passarelas adaptadas à circulação de bicicletas, Afuá se diferencia de centros urbanos em que carros e motocicletas fazem parte da paisagem habitual.
Casas sobre palafitas e passarelas de madeira marcam a paisagem
A arquitetura de Afuá também reflete as características da região amazônica. Muitas construções são erguidas sobre palafitas, estruturas elevadas que ajudam a lidar com as condições do terreno e com a influência das águas.
As passarelas de madeira conectam diferentes áreas da cidade e permitem que os moradores circulem entre residências, estabelecimentos comerciais e serviços. Essa configuração dá ao município uma aparência peculiar, bastante diferente da encontrada em cidades organizadas em torno de ruas asfaltadas e avenidas destinadas aos automóveis.
A proximidade com os rios e as mudanças provocadas pelas marés fazem parte da realidade local. Por isso, a infraestrutura urbana foi desenvolvida para atender às necessidades de uma população que convive diariamente com as particularidades do ambiente ribeirinho.
Bicicletas fazem parte da rotina dos moradores de Afuá
Para quem visita Afuá pela primeira vez, a quantidade de bicicletas e a ausência de carros e motos podem causar surpresa. O que parece incomum para quem vem de outras regiões, porém, faz parte da rotina dos moradores.
Além de facilitar o deslocamento pelas passarelas, as bicicletas são utilizadas em atividades comerciais e no transporte de passageiros. O modelo de mobilidade também reduz a dependência de veículos motorizados nas tarefas do dia a dia.
Afuá mostra como as características geográficas podem influenciar a organização de uma cidade. Em vez de reproduzir o padrão urbano predominante no Brasil, o município paraense construiu uma dinâmica própria, na qual bicicletas, palafitas e passarelas de madeira são elementos centrais da vida cotidiana.