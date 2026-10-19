1 farol, 2 retrovisores e 50,2 cm de largura: Fiat surpreende como carro mais estreito do mundo

Reduzir as dimensões de um automóvel pode facilitar a mobilidade em espaços apertados, mas um mecânico italiano decidiu levar essa proposta a um nível incomum. Andrea Marazzi modificou um Fiat Panda de 1993 e criou um veículo com apenas 50,2 centímetros de largura, reconhecido pelo Guinness World Records como o carro dirigível mais estreito do mundo.
Fiat Panda de 1993 passa por transformação radical
Morador de Bagnolo Cremasco, no norte da Itália, Marazzi encontrou a inspiração para o projeto em um exemplar do Panda que chegou ao ferro-velho de sua família. Em vez de aproveitar o automóvel apenas para retirar peças, ele enxergou a oportunidade de construir algo diferente e iniciou uma transformação radical no modelo.
Para chegar ao resultado, o mecânico precisou desmontar boa parte do veículo, cortar a carroceria e reorganizar seus componentes. A redução das dimensões também exigiu adaptações no teto, nas janelas e em diferentes partes da estrutura mecânica, de modo que o automóvel continuasse funcionando mesmo depois das modificações.
O desafio, porém, ia além de diminuir a largura. Era necessário preservar o alinhamento da estrutura e garantir que os sistemas do carro operassem dentro das novas proporções. O resultado foi uma versão bastante diferente do modelo original, tanto na aparência quanto na maneira como foi construída.
Carro de apenas 50,2 centímetros de largura entra para o Guinness
A diferença entre as duas versões impressiona. O Fiat Panda convencional tem aproximadamente 1,46 metro de largura, enquanto a criação de Marazzi mede somente 50,2 centímetros. Na prática, o veículo artesanal tem pouco mais de um terço da largura do automóvel que serviu de inspiração para o projeto.
O recorde foi oficializado após uma medição realizada em 21 de junho de 2025, na cidade italiana de Bagnolo Cremasco. Com a marca reconhecida pelo Guinness World Records, o projeto ganhou visibilidade internacional e passou a integrar a história das modificações automotivas mais incomuns já registradas.
Fiat Panda ultrafino tem motor elétrico e chega a 15 km/h
Apesar da aparência inusitada, o Panda per Uno é capaz de se movimentar por conta própria. O modelo utiliza um pequeno motor elétrico e alcança aproximadamente 15 km/h de velocidade máxima.
Por conta dessas características, a criação está mais relacionada à experimentação mecânica e à personalização automotiva do que ao uso cotidiano nas mesmas condições de um carro convencional. Ainda assim, o projeto demonstra até onde uma modificação artesanal pode levar um automóvel originalmente desenvolvido para o trânsito comum.