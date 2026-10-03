Construído em 1901, "trem voador" da Alemanha continua transportando passageiros 125 anos depois

A Schwebebahn, conhecida como "trem voador", transporta diariamente mais de 80 mil passageiros em vagões suspensos sobre o rio Wupper e as ruas de Wuppertal, na Alemanha. Em operação desde o final do século XIX, a ferrovia mostra como uma solução para um problema local pode funcionar por mais de um século.

Hoje, transporta aproximadamente 25 milhões de pessoas por ano, e a necessidade nasceu no vale estreito do oeste alemão, onde a topografia acidentada e a indústria concentrada tornavam impraticável construir vias tradicionais.

O engenheiro Eugen Langen propôs um monorriel invertido: vagões pendurados em vigas de aço elevadas, sem tocar o solo, e a proposta inovou o transporte urbano.

Como o desenho resolveu um problema sem espaço

Pendurar os vagões acima do rio Wupper, em vez de atravessá-lo, eliminou a necessidade de desapropriações custosas de terreno. Nas ruas, o mesmo princípio deixou espaço para casarões e fábricas no solo, além de separar o trajeto dos automóveis que começavam a circular pelas cidades europeias no início do século XX.

A rota de 13,3 quilômetros conecta os bairros de Vohwinkel e Oberbarmen por 20 estações. Pendurar os vagões em um único trilho, apoiado em cavaletes, permitiu contornar as curvas fechadas sem frenagens bruscas, algo que os transportes terrestres daquela época não conseguiam fazer com segurança. Essa separação do tráfego continua sendo a principal vantagem do transporte até hoje.

Uma estrutura que resistiu a séculos de transformação

A infraestrutura metálica sobreviveu às duas guerras mundiais e foi reconstruída após cada conflito, sem abandonar sua função original. Centenas de pilares sustentam o percurso sobre a água e nos trechos em terra firme, mantendo a linha em funcionamento contínuo — um feito raro em qualquer tecnologia centenária.

Quando abriu ao público em 1901, a linha foi inaugurada a bordo pelo imperador Guilherme II e sua esposa, o que reforçou o prestígio do projeto. A Wuppertaler Stadtwerke, operadora da linha, mantém a infraestrutura ativa até hoje, transformando o "trem voador" em um símbolo de identidade para Wuppertal.

A combinação de uma ideia centenária com o uso massivo atual explica a permanência da Schwebebahn no transporte urbano alemão. Enquanto as cidades modernas buscam soluções sustentáveis de mobilidade, o trem suspenso mostra que uma inovação pode continuar em serviço por mais de um século.