Argentina oferece moradia de graça para quem quiser trabalhar 25 horas na semana em cidade turística

Uma hospedagem na cidade de Cafayate, em Salta, na Argentina, abriu vagas para voluntários que aceitem trocar horas de trabalho por moradia gratuita. A proposta exige 25 horas semanais de trabalho nas tarefas do dia a dia do local, distribuídas conforme a demanda da casa.
Em troca, quem for aceito recebe uma cama em quarto compartilhado, café da manhã e acesso livre às áreas comuns da hospedagem. A proposta funciona como intercâmbio cultural: turistas ajudam na operação do negócio e, no lugar de salário, recebem hospedagem sem custo durante a estadia.
Cozinha, bicicletas e lavanderia liberadas
Quem participa do programa também pode usar a cozinha equipada da pousada, com utensílios e talheres disponíveis para preparar as próprias refeições. A lavanderia fica liberada, e há bicicletas à disposição para pedalar entre os vinhedos que cercam a região.
Em troca dessas facilidades, a hospedagem pede que os voluntários ajudem a manter os ambientes compartilhados organizados e arejados. A rotina inclui o atendimento e a recepção dos hóspedes, apoio no check-in e no check-out e ajuda na organização de reservas e cobranças.
Quem pode se candidatar à vaga
A limpeza leve da cozinha e a arrumação dos quartos completam a lista de tarefas esperadas de quem participa. Para se inscrever, é preciso ter entre 21 e 45 anos, falar espanhol em nível básico e aceitar ficar de 2 a 5 semanas no local.
A seleção aceita tanto viajantes sozinhos quanto casais ou duplas de amigos que queiram viver a experiência juntos. Esse formato de intercâmbio costuma atrair quem viaja com orçamento apertado e busca reduzir gastos com hospedagem durante períodos de alta procura turística.
Quem tiver interesse pode se candidatar pela plataforma digital Worldpackers, onde a vaga está disponível. Conhecida pelos vinhedos e pela paisagem de montanhas em Salta, Cafayate recebe mais visitantes nas épocas em que esse tipo de proposta costuma surgir.