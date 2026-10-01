Ela alugou uma casa pelo Airbnb e vendeu todos os móveis do lugar em apenas um dia - Foto: keresi72/Pixabay

Em Balneário Rincão, Santa Catarina, uma mulher reservou uma casa pelo Airbnb para passar apenas uma noite e, antes mesmo de o prazo de saída se encerrar, já havia esvaziado o imóvel, retirando móveis e eletrodomésticos para revendê-los.

O valor obtido com a venda dos objetos a uma loja de móveis usados, R$ 3,8 mil, ficou muito aquém dos R$ 17 mil que o dono do imóvel estima que o conjunto valia. A Polícia Civil apura o caso. Para não despertar desconfiança enquanto retirava os pertences, a suspeita contou aos vizinhos que tinha acabado de comprar a casa.

Como a fraude foi descoberta

A estadia começou na manhã do dia 23 de setembro, e o check-out estava marcado para as 13h do dia seguinte. Quando o prazo passou sem resposta, o proprietário foi pessoalmente ao endereço conferir a situação.

Ao abrir a casa, encontrou o imóvel vazio. Entre os itens levados estavam duas camas box, quatro mesas de cabeceira, um sofá, três banquetas, um balcão de banheiro, uma TV de 32 polegadas, uma lava e seca e uma geladeira.

Ao conversar com os vizinhos, o proprietário obteve uma foto de um caminhão de mudanças usado na retirada dos objetos. Os moradores relataram que a suspeita havia se apresentado como a compradora recente do imóvel, numa tentativa de disfarçar a ação.

O proprietário localizou os móveis em publicações nas redes sociais de uma loja pertencente a um parente do dono do caminhão. As imagens mostravam os itens, que o dono da casa conseguiu recuperar.

Investigação e medidas tomadas

O homem que comprou os móveis na loja foi autuado por receptação culposa — quando não há comprovação de que conhecesse a ilicitude da mercadoria. Para a polícia, a mulher pode estar envolvida em outras tentativas de aplicar golpes, inclusive contra familiares.

O Airbnb suspendeu a conta usada para fazer a reserva enquanto o episódio é apurado. A Proteção contra Danos ao Anfitrião, oferecida em todas as hospedagens da plataforma, cobre prejuízos de até US$ 3 milhões em casos de danos ou furtos durante a estadia.

A investigação segue em andamento, e até a noite de 30 de setembro, a suspeita ainda não havia sido localizada.