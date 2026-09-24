Enquanto Luciano Hang tirou R$ 25 milhões para presentear funcionários, Michael Jordan doou mais

Michael Jordan investiu US$ 17 milhões na construção de quatro clínicas médicas em comunidades carentes dos Estados Unidos, enquanto Luciano Hang distribuiu R$ 25 milhões entre 25 mil funcionários da Havan para reconhecer o desempenho deles. Os dois usaram suas fortunas de formas distintas.

Os casos mostram duas formas de usar a riqueza: Jordan investiu em infraestrutura de saúde pública, enquanto Hang reconheceu diretamente os trabalhadores. Ambos demonstram como bilionários encontram caminhos para utilizar seu patrimônio.

O investimento de Michael Jordan em clínicas médicas

Em 2017, o ex-basquetebolista Michael Jordan doou US$ 7 milhões para abrir duas clínicas em Charlotte, na Carolina do Norte. Quatro anos depois, em 2021, investiu outros US$ 10 milhões para expandir o projeto para Wilmington, cidade onde cresceu.

As duas primeiras Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinics foram inauguradas em Charlotte entre 2019 e 2020. Cada unidade oferece atendimento primário e preventivo a pessoas com dificuldades de acesso ao sistema de saúde, além de serviços de assistência social e saúde comportamental.

Uma delas conta com 630 m² de área, 12 consultórios, sala de raios X e espaço para fisioterapia.

Nos primeiros dois anos, as clínicas em Charlotte atenderam mais de 4.500 pacientes e aplicaram mais de 1.000 vacinas durante a pandemia de Covid-19. A primeira unidade em Wilmington abriu em maio de 2024, com 725 m², e recebeu 1.800 pacientes nos primeiros nove meses. Uma quarta clínica foi inaugurada em fevereiro de 2025, também em Wilmington.

O programa de premiação da Havan

Luciano Hang anunciou a distribuição de R$ 25 milhões entre aproximadamente 25 mil funcionários da Havan como reconhecimento pelo desempenho ao longo do ano. Cada trabalhador recebe R$ 1 mil, valor que dobrou em relação ao prêmio do ano anterior.

Essa é a terceira edição consecutiva da política de reconhecimento. A empresa considera critérios como frequência, cumprimento de metas e dedicação ao longo do ano para identificar quem receberá o benefício. Segundo Hang, a Havan prioriza a meritocracia: quem não falta, cumpre as metas e se dedica o ano inteiro deve ser reconhecido.

O anúncio ganhou destaque especial porque 2026 marca as quatro décadas de atuação da empresa. Hang criou expectativa antes de divulgar o valor, circulando nas redes sociais com uma maleta rotulada como "confidencial" desde o fim de agosto, estratégia que aumentou a curiosidade sobre a premiação.