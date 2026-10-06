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Curiosidades

Enquanto população brasileira é de 214 milhões, ilha da Espanha tem mais gatos do que pessoas

Nueva Tabarca é a menor ilha habitada do país.

João V. Valença

06/10/2026 - 14h39
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Perto de Alicante, na costa espanhola, fica Nueva Tabarca, uma faixa de terra de 1.800 metros de comprimento onde moram cerca de 50 pessoas — número bem menor que o de gatos que circulam por lá. 

A título de comparação, a população brasileira é estimada em 214,2 milhões de habitantes, conforme os dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ofuscada pela popularidade das Baleares, Nueva Tabarca é a menor ilha habitada do país, e seu passado remete a três continentes diferentes.

No trecho mais largo, a ilha chega a 400 metros, e essa escala reduzida ajudou a mantê-la afastada do avanço imobiliário que alterou outras partes da Costa Blanca. Embora pertença administrativamente a Alicante, a ilha recebe visitantes diariamente por meio de embarcações com casco transparente que partem do porto pesqueiro de Santa Pola.

Nueva Tabarca

A origem do nome remete a uma história iniciada do outro lado do Mediterrâneo, na costa da Tunísia. A ligação com o norte da África e a Itália ainda molda os costumes do pequeno povoado espanhol.

Dois terços do território permanecem intocados e pouco explorados, e desde 1986, quando a ilha se tornou a primeira reserva marinha da Espanha, essa área funciona como refúgio para a vida marinha.

De Tabarka a Nueva Tabarca

O prefixo "Nueva" no nome não é por acaso. Entre 1500 e 1800, a antiga ilha de Tabarka, na costa tunisiana, era rica em coral vermelho, um produto de alto valor comercial na época.

No século XVI, a família genovesa Lomellini obteve autorização dos governantes locais para explorar o coral. A comunidade formada ali reuniu 2 mil habitantes em meados do século XVIII, em sua maioria de origem genovesa.

O ataque que mudou tudo

Forças do Bei de Túnis invadiram a ilha original em 1741, escravizaram parte dos moradores e espalharam pânico pelo Mediterrâneo ocidental. Os reis da Espanha ofereceram abrigo aos sobreviventes e pagaram resgates para libertar os capturados.

Os sobreviventes que conseguiram fugir foram reassentados numa ilha árida batizada de Illa Plana, que recebeu o nome de Nueva Tabarca em homenagem à terra deixada para trás. Engenheiros militares projetaram um traçado urbano inspirado nas ideias iluministas da época, com ruas retas que convergem para uma praça central, e o desenho ainda é visível.

Uma muralha erguida ao redor do povoado servia de proteção contra ataques frequentes de piratas. Nem todo o grupo tabarquino seguiu para a Espanha: parte buscou refúgio na Sardenha, região em que foram acolhidos por determinação do rei Carlo Emanuele III de Savoia nas ilhas de San Pietro e Sant'Antioco, origem das vilas de Carloforte e Calasetta.

Descendentes mantêm tradições vivas

Os descendentes espalhados entre Espanha e Itália ainda falam o dialeto "tabarquino". Esse laço entre as três comunidades motivou iniciativas recentes de reaproximação cultural.

Representantes das comunidades tabarquinas se encontraram em Pegli, perto de Gênova, em 2024, reunindo cerca de 75 pessoas em torno das raízes comuns. Entre os participantes, chegou a surgir a proposta de levar a trajetória tabarquina ao reconhecimento da Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial.

Carmen Martí e José Manuel Pérez integram essa comunidade e preservam uma história que une Tunísia, Itália e Espanha em uma pequena ilha do Mediterrâneo.

Reflexão

Benjamin Franklin: Quem pode descansar é mais poderoso do que aquele que pode conquistar uma cidade

Parar exige uma forma rara de domínio: o domínio sobre si mesmo.

06/10/2026 16h53

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Benjamin Franklin - Getty Images

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Interromper o esforço pode revelar mais força interior do que qualquer conquista externa. A reflexão, atribuída a Benjamin Franklin no Almanaque do Pobre Ricardo de 1.737, leva a examinar como encaramos o trabalho, o repouso e a própria identidade. Parar exige uma forma rara de domínio: o domínio sobre si mesmo.

Enquanto conquistar representa exercer poder sobre algo fora de nós, descansar significa controlar a própria vontade de continuar. Em uma vida preenchida por tarefas e pressões, reconhecer que uma atividade terminou e permitir-se uma pausa muitas vezes parece sinal de fraqueza ou improdutividade.

O contraste entre dominar e descansar

Franklin estabelece uma comparação deliberada: tomar uma cidade é um feito monumental, mas exige exercer poder para ampliá-lo. Descansar, por outro lado, requer decidir que a jornada daquele dia já cumpriu seu papel.

Essa distinção aponta para uma verdade incômoda: nem sempre abandonamos uma tarefa porque reconhecemos que ela terminou. Às vezes, a ansiedade de ficar parado nos força a procurar mais trabalho.

Alguém finaliza um projeto e imediatamente busca o próximo para não ficar sem atividade. O desafio passa a ser aceitar que o esforço foi suficiente. Revisar um texto repetidas vezes, voltar a uma decisão já tomada ou oferecer-se para tarefas extras mesmo cansado são atitudes que costumam esconder não uma ambição genuína, mas o medo de simplesmente parar.

Quando continuar deixa de ser escolha

A persistência merece admiração, mas deve ser questionada quando não conseguimos explicar seu motivo. Se a próxima tentativa não corrige um erro real e apenas repete a anterior, o esforço deixou de ser consciente e virou hábito. O mesmo vale para aceitar responsabilidades: fazer isso por disponibilidade genuína difere de fazê-lo por medo de dizer não.

Essas situações aparecem no cotidiano. Encerrar um conflito quando os argumentos começam a girar em círculo pode preservar a qualidade de conversas futuras. Adiar uma resposta que exige atenção evita escolhas precipitadas. A pausa ganha propósito quando há uma razão clara para ela e, se necessário, um entendimento sobre como o assunto será retomado.

Reconhecer limites como sinal de maturidade

Quem avalia seu próprio comportamento consegue comunicar seus reais limites antes de assumir compromissos que não poderá cumprir. Saber interromper envolve responsabilidade — a decisão afeta não só o próprio descanso, mas também o trabalho entregue e as pessoas envolvidas, e essa consideração distingue maturidade de simples recusa.

O repouso não precisa esperar que tudo termine. Incorporar pausas às tarefas, em vez de esperar concluir todo o trabalho, é mais realista. Para a maioria, definir prioridades ajuda a separar o que demanda atenção imediata do que pode aguardar.

Ao nomear etapas, anotar os próximos passos e comunicar prazos quando outras pessoas dependem de você, a interrupção deixa de ser abandono e se torna uma forma de gestão.

Tendência

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: tendência de 2026 deixará a sala mais elegante

Em 2026, enfeites multicoloridos perdem espaço.

06/10/2026 16h21

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Foto: Josh Willink/Pexels

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Em 2026, enfeites multicoloridos que piscam em todas as direções perdem espaço para um visual mais contido e sofisticado. A tendência aposta em micro LEDs de tom branco quente, poucos adornos estrategicamente distribuídos e uma estrutura que valoriza a elegância natural em vez de disputar o destaque visual da sala.

Sofás, tapetes e móveis de madeira ganham protagonismo quando a árvore natalina adota esse conceito minimalista. O resultado conversa melhor com ambientes contemporâneos, criando um clima acolhedor sem o aspecto de "show de cores" das decorações tradicionais.

Por que os micro LEDs quentes mudam a aparência da árvore

Micro LEDs em branco quente criam uma iluminação contínua que lâmpadas maiores não conseguem reproduzir. O brilho funciona como uma camada de luz, não como enfeite principal a competir com os galhos abertos.

Nenhum fio fica à mostra, e nenhuma lâmpada isolada chama mais atenção do que a própria estrutura da árvore. Uma base firme e galhos bem distribuídos continuam fazendo diferença no resultado final, mas o acabamento ganha um ar natural, longe daquela sensação de peça montada correndo contra o relógio.

A luz branca quente e ambientes de tons claros

Fibras naturais, madeira à vista e estofados em cores suaves ganham destaque ao lado dessa iluminação quente. Em vez do contraste forte das luzes tradicionais multicoloridas, o efeito é de calor visual espalhado pelo ambiente de forma equilibrada.

A árvore também para de ocupar todo o protagonismo da sala quando a iluminação se mistura à paleta de cores do cômodo. Isso permite usar bem menos enfeites sem perder a sensação de equilíbrio visual e sofisticação.

Evitar fios aparentes e manter o visual limpo

Testar o conjunto de luzes fora da árvore antes de instalar evita trabalho dobrado. Uma lâmpada que falha durante a montagem obriga a desmontar tudo. Fazer essa checagem antes de os enfeites maiores entrarem nos galhos poupa tempo e frustração.

Fios soltos atrapalham justamente o efeito limpo que esse estilo busca, além de representar risco em casas com crianças pequenas ou animais de estimação. Prender cada cabo rente ao galho e camuflar as extensões garantem um acabamento sem distrações visuais.

Distribuição inteligente de luzes e enfeites

Abrir cada galho aos poucos, com calma, evita falhas e dá volume à árvore sem depender de excesso de bolas penduradas. A profundidade do conjunto nasce dessa atenção aos detalhes, não da quantidade de itens usados.

Peças maiores funcionam melhor perto do tronco, enquanto enfeites leves ficam reservados para as pontas dos galhos. Observar a árvore de ângulos diferentes depois de montada ajuda a identificar espaços vazios antes da decoração ficar pronta e permite ajustes finais sem bagunçar o conceito minimalista.

Sofisticação sem abrir mão do clima festivo

Usar menos cores não significa esvaziar a decoração de personalidade e aconchego natalino. Pinhas, ramos secos e fitas em tons neutros ganham destaque justamente porque a luz quente não disputa atenção com esses detalhes artesanais. Essa combinação de árvore bem estruturada, fios escondidos e paleta enxuta cria um ambiente acolhedor sem parecer carregado ou excessivo.

Em 2026, a escolha por micro LEDs quentes combina praticidade e sofisticação e transforma a sala em um espaço acolhedor, sem excesso de informação visual durante as celebrações em família.

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