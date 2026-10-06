Robôs com quase 3 metros de altura vão lutar no Japão, e atração chama atenção do público - Foto: Soly Moses/Pexels

Registros de um confronto entre duas estruturas robóticas gigantes tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, feitos por quem presenciou a cena. Quem está dentro de cada estrutura comanda os próprios braços e pernas, e o exoesqueleto reproduz esses gestos em dimensões muito maiores, como se fossem de um robô de verdade.

O resultado lembra uma luta saída diretamente de um jogo eletrônico ou de um anime japonês. A partir de 15 de outubro, essa experiência terá endereço fixo em Tóquio, dentro de um shopping na orla de Odaiba.

Como funciona o exoesqueleto por trás da luta

Por trás do equipamento está a empresa japonesa Skeletonics, dona de um sistema patenteado conhecido como "estrutura tridimensional de elos fechados", capaz de transferir para a armação metálica, em tempo real, cada movimento feito pelos braços e pernas de quem está operando a máquina.

Nada ali se move sozinho: o robô só avança, soca ou recua porque a pessoa dentro dele fez exatamente aquele gesto primeiro.

Um minuto costuma bastar para vestir o equipamento, segundo a fabricante, sem exigir qualquer preparo prévio. O modelo pensado para combates, batizado SKELETONICS FIGHTER, chega a 2,2 metros de altura e pesa 30 quilos — já as versões maiores da linha ultrapassam os 3 metros.

O que o visitante encontra no parque

Instalado na região de Minato, o THE ROBOT PARK ODAIBA fica no sexto piso do shopping Aqua City Odaiba. A principal atração é o ROBOT FIGHT, em que dois competidores vestem as estruturas. E se enfrentam com regras dos jogos de luta: barra de energia visível, golpes especiais e sensores que registram cada impacto em tempo real.

A plateia também participa — dispositivos próprios permitem que o público interfira na disputa e ajude seu competidor favorito durante o combate.

Quem prefere não lutar pode experimentar o ROBOT RIDE, pilotando um Skeletonics de cerca de 3 metros para empunhar uma espada ou arremessar uma bola. Outra opção é o Cyber KASSEN, modalidade com espadas de material macio e sensores embutidos.

Da oficina de testes ao ponto turístico

Antes de chegar a Odaiba, a experiência rodou numa unidade de desenvolvimento em Hachioji, onde mais de 7 mil pessoas, entre elas turistas estrangeiros, já haviam testado os robôs. Há também uma oficina de montagem, em que o visitante monta estruturas próprias usando peças de alumínio.

O passe de 30 minutos sai por 2 mil ienes, cerca de R$ 70. Para 60 minutos, a tarifa é de 3 mil ienes, aproximadamente R$ 105. Já o pacote de 90 minutos custa 4 mil ienes, por volta de R$ 140.

Odaiba foi escolhida porque concentra um dos fluxos turísticos mais intensos de Tóquio. A instalação dos robôs ali amplia o alcance de um projeto que até então estava restrito a uma única oficina, e combates entre robôs gigantes já viraram espetáculo internacional antes.

Em 2017, o Guinness World Records já havia reconhecido um confronto entre o japonês Kuratas e o americano Eagle Prime como o maior combate entre robôs já registrado, somando as duas máquinas 14,5 toneladas.