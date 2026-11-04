Federico García: "O mais terrível de todos sentimentos na vida é o de ter a esperança morta" - Imagem: Maitane Azurmendi/Wikimedia Commons.

Federico García Lorca foi um dos poetas e dramaturgos espanhóis mais importantes do século XX. O poeta dedicou grande parte de sua obra a refletir sobre o amor, a passagem do tempo e o sofrimento humano.

Na peça Doña Rosita, a solteirona, ou a linguagem das flores, o escritor granadino criou uma de suas reflexões mais memoráveis sobre o custo emocional de perder a esperança após anos de espera. "O mais terrível de todos os sentimentos, que é o sentimento de ter a esperança morta", escreveu García Lorca na obra.

A frase surge durante um monólogo da protagonista, que reconhece ter perdido a ilusão de se casar com o homem que amou a vida toda. Naquele momento, Rosita compreende que a promessa que a sustentou durante anos nunca se realizará — mas não consegue se desprender daquele futuro que havia imaginado.

Quando a esperança se transforma em sofrimento

Para García Lorca, a esperança não é apenas uma emoção positiva. Ela pode se transformar em fonte de sofrimento quando alguém permanece ligado a algo que já não pode se concretizar. Na peça, Rosita se apaixona por seu primo, que parte para Tucumán com a promessa de retornar para se casar com ela.

Durante anos, a protagonista cultiva a ilusão do casamento. Enquanto suas amigas formam famílias e seguem suas vidas, o tempo passa, mas ela continua presa àquela promessa.

Quando descobre que o primo se casou com outra mulher, compreende que aquele futuro que esperava construir nunca existirá. Ainda assim, não consegue se livrar emocionalmente do que havia imaginado.

A contradição de continuar esperando o impossível

Embora Rosita entenda racionalmente que seu primo não voltará, não consegue se desprender do sentimento que a manteve ligada àquela promessa durante tantos anos. Em seu monólogo, explica que dorme e acorda com a esperança morta, mas reconhece que essa mesma esperança continua a assombrá-la.

García Lorca compara a esperança a um lobo moribundo que ainda aperta os dentes uma última vez. A comparação resume a contradição: entender que algo terminou é muito diferente de conseguir aceitá-lo emocionalmente.

Rosita sabe que seu futuro ao lado do primo não é mais possível, mas seus sentimentos não desaparecem no mesmo momento em que essa possibilidade desvanece.

O preço de acreditar durante anos

A obra estreou em Barcelona em 13 de dezembro de 1935 com a companhia de Margarita Xirgu e foi a última peça de Lorca encenada em vida. Nela, o poeta ilustra não apenas a perda de uma ilusão, mas também o custo de esperar durante anos por algo que o tempo tornaria impossível de recuperar.

García Lorca mostra que a dor de Rosita não se resume à frustração amorosa. Ela também sofre ao reconhecer que os anos dedicados à espera não podem ser resgatados. A esperança morta que a personagem descreve representa esse luto duplo: perder o objeto do desejo e o tempo investido naquela crença.