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Oportunidade

Finlândia procura mais de 10 mil trabalhadores com salários a partir de 4.100 euros por mês

Muitas dessas vagas são para trabalho integral.

João V. Valença

16/10/2026 - 13h47
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Mais de 10 mil vagas de emprego estão abertas na Finlândia, em setores que vão da gastronomia ao desenvolvimento de software. Os salários começam em 4.100 euros mensais para jornadas completas, e as oportunidades, divulgadas pela rede EURES, estão distribuídas por diferentes regiões do país. As empresas buscam profissionais para postos em gastronomia, transporte, metalurgia, telecomunicações e tecnologia.

Muitas dessas vagas são para trabalho integral, mas também há oportunidades de meio período em setores como hospitalidade e entretenimento.

Quais são as funções oferecidas

Na gastronomia, Raksa Catering Oy procura ajudantes de cozinha para trabalhar em um centro de dados em Ostrobotnia, com responsabilidades que incluem preparação de refeições, atendimento ao público e operação de caixa. A mesma empresa também recruta cozinheiros para preparar café da manhã, almoços e refeições para eventos em ambiente corporativo internacional.

Käpygrilli Bar & Bistro, na região de Helsinki-Uusimaa, busca especialista em culinária indiana. Skylance Oy oferece posição de animador de karaoke em meio período na região de Helsinki-Uusimaa, responsável por gerenciar a lista de músicas e comandar o público. Já Barona HoReCa Oy precisa de operários para a rede Rax Pizzabuffet em Jyväskylä, preparando pizzas e atendendo clientes.

Na logística, Takework Oy contrata motoristas de caminhão para distribuição em Joensuu, exigindo carteira classe C, habilitação profissional ativa e dispositivo de tacógrafo digital. WE Rekry Oy recruta operários de pintura industrial em Finlândia Suroccidental, movimentando peças metálicas em linha de produção e preparando produtos antes do processo de acabamento.

A mesma agência busca montadores de peças metálicas para trabalho integral. Istekki Oy oferece vaga permanente de especialista em telecomunicações em Kuopio, desenvolvendo serviços e soluções da área. Treat Health Oy procura desenvolvedor full stack com experiência em desenvolvimento frontend e aplicativos móveis, com interesse em inteligência artificial aplicada ao código.

Quanto ganham os trabalhadores

O salário bruto médio na Finlândia chegou a 4.304 euros mensais no segundo trimestre de 2026 para profissionais em jornada integral, conforme dados preliminares do Statistics Finland, órgão oficial de estatísticas do país. A remuneração, porém, varia conforme o setor e a posição ocupada.

As exigências diferem por função: algumas vagas demandam certificações profissionais ou conhecimento técnico específico, enquanto outras priorizam habilidades de atendimento ao público e gastronomia. Interessados podem consultar os detalhes completos e candidatar-se por meio da plataforma EURES, que centraliza as oportunidades de trabalho na Europa.

Como a plataforma EURES conecta candidatos e empresas

A rede EURES reúne em um único portal ofertas de trabalho de diferentes empresas finlandesas. As empresas publicam vagas com detalhes como setor, região, tipo de jornada e requisitos. Os candidatos podem filtrar a busca por país, região, setor, contrato, jornada, experiência e idiomas. Assim, empregadores e trabalhadores encontram correspondências mais precisas sem precisar contatar cada empresa individualmente.

Tendência

Adeus à decoração na árvore de Natal: a tendência que deixa a casa mais elegante

O resultado é uma árvore com aparência mais limpa, orgânica e sofisticada.

16/10/2026 14h56

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Foto: Helena Lopes/Pexels

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A montagem da árvore de Natal ganha, nesta temporada, um visual que deixa de lado as fitas decorativas que tradicionalmente cobriam os galhos de ponta a ponta. Profissionais de ambientação e design apontam uma mudança de estilo que privilegia o verde natural do pinheiro, em vez de concentrar enfeites repetidos.

O resultado é uma árvore com aparência mais limpa, orgânica e sofisticada. A mudança acompanha uma tendência minimalista que ganhou força entre 2024 e 2025, principalmente em países europeus, antes de chegar aos lares sul-americanos.

Por que as fitas perderam espaço

Por anos, as fitas contínuas resolveram um problema prático: preenchiam vazios entre os galhos e davam volume de forma rápida. O excesso, porém, sobrecarrega o conjunto, tira o protagonismo da folhagem verde e deixa o ambiente carregado.

Sem a fita, os ramos ficam mais visíveis, e as luzes e os enfeites escolhidos ganham destaque por não competirem com uma camada extra de material sintético.

O que substitui a fita tradicional

A proposta substitui a tira uniforme por uma mistura de texturas naturais, com galhos secos ou preservados de eucalipto, pinheiro e cedro entre os galhos da árvore. Essa sobreposição cria profundidade e uma sensação tátil diferente, sem recorrer a adornos artificiais e repetitivos.

Três elementos para uma decoração elegante

Decoradores recomendam três componentes centrais para dar elegância sem exagero. O primeiro é a mistura de folhagens, unindo diferentes tipos de verde para variar a textura ao longo da árvore.

O segundo elemento são os itens botânicos: pinhas, frutos secos, pequenos galhos e flores secas distribuídos em pontos estratégicos. Por fim, a paleta de cores reúne tons neutros e quentes, como dourado suave, champanhe, terracota e branco creme. Essa combinação mantém o verde natural no centro das atenções, sem disputar espaço com tons vibrantes ou enfeites em excesso.

Para decorar a árvore de Natal, evite guirlandas sintéticas e fitas em excesso. A simplicidade, com texturas naturais bem distribuídas, é a alternativa.

O que essa mudança significa para quem monta a árvore em casa

Na prática, esse estilo minimalista reduz o tempo de montagem e desmontagem porque exige menos peças para distribuir. Também reduz o custo, já que são necessários menos enfeites. O efeito vai além do orçamento: a decoração fica mais pessoal porque cada elemento é escolhido com intenção, de acordo com o gosto de quem monta a árvore e com o espaço disponível, sem a obrigação de seguir um padrão de "árvore perfeita" carregada de adornos.

Preciso ter uma árvore grande e cheia para que meu Natal seja bonito?

Não. É possível criar ambientes elegantes e acolhedores com menos volume e menos itens. Uma árvore pequena, estruturas estilizadas feitas de luzes de LED ou até desenhos na parede podem cumprir esse papel. O que importa é pensar em cada elemento e manter a harmonia entre eles. O resultado fica sofisticado porque não há excessos competindo entre si.

Reflexão

Newton deixou uma reflexão: "O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano"

Sua reflexão sobre os limites do conhecimento continua relevante hoje.

16/10/2026 14h27

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Isaac Newton, físico e matemático inglês, resumiu a dimensão do desconhecido com uma imagem que atravessou séculos: "O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano". Quanto mais aprendemos, mais evidente fica o que ainda não sabemos. A metáfora não é mero recurso poético: sintetiza o próprio percurso da investigação científica.

Durante a Revolução Científica, Newton transformou a compreensão dos fenômenos naturais com contribuições para o estudo do movimento, da gravitação, da óptica e da matemática. Sua reflexão sobre os limites do conhecimento continua relevante hoje, assim como era no século XVII. Mesmo com descobertas revolucionárias, a ciência não significa deter todas as respostas, mas ampliar gradualmente o que conseguimos entender.

Quando descobrir revela o que ainda falta saber

Um telescópio apontado para o céu pela primeira vez oferece uma lição clara sobre esse paradoxo. A ferramenta torna visíveis estrelas, planetas e galáxias que antes eram imperceptíveis, mas cada novo corpo celeste observado gera perguntas que não existiam antes da observação. O mesmo ocorre quando aprendemos história, biologia ou tecnologia: as respostas frequentemente revelam outras dúvidas.

Aprender história, biologia ou tecnologia produz sensação similar: as respostas revelam outras dez questões que estavam encobertas. Esse movimento contínuo alimenta a curiosidade científica. A investigação prossegue porque o conhecimento não fecha portas, mas as abre e expõe corredores ainda por explorar.

Ciência avança, mas enigmas permanecem

Séculos separam Newton do presente, mas a ciência continua cercada por questões em aberto. Astrônomos observam objetos distantes e investigam aspectos fundamentais do universo. A física revelou partículas e forças que Newton desconhecia, enquanto novas perguntas continuam a surgir.

A biologia explica mecanismos de organismos, células, genes e evolução. As pesquisas ampliam essa compreensão.

Cada tecnologia oferece ferramentas para investigar problemas que antes pareciam inacessíveis. Newton também contribuiu para o desenvolvimento do cálculo infinitesimal e dividiu o crédito com outro matemático. Essa participação exemplifica como o conhecimento científico se constrói com múltiplos investigadores, cada qual expandindo um pouco mais as fronteiras do compreensível.

Reconhecer a ignorância não é derrota, é começo

Existe uma diferença crucial entre não saber e não querer descobrir. Admitir a dúvida científica permite formular hipóteses, realizar experiências, observar resultados e construir explicações. Fora dos laboratórios, reconhecer a vastidão do desconhecido reduz certezas apressadas, estimula a busca por informações antes das conclusões e abre espaço para conversas genuínas.

Quando uma pessoa aceita os próprios limites de conhecimento, abre espaço para a curiosidade. O comportamento oposto, marcado pela certeza absoluta, torna toda discussão impossível. Por isso, a reflexão de Newton oferece mais que elegância linguística: apresenta uma postura epistemológica, um modo de lidar com o desconhecido que reconhece a dimensão daquilo que ignoramos.

A gota e o oceano: crescimento paradoxal

Da astronomia à inteligência artificial, novas tecnologias ampliam continuamente a fronteira do investigável. À medida que essa fronteira avança, cresce o número de fenômenos que aguardam explicação. Quanto mais conhecimento acumulamos, maior parece o mistério que nos rodeia. Essa inversão torna a frase de Newton particularmente marcante.

O conhecimento não diminui necessariamente o mistério. Frequentemente, ele nos permite perceber a dimensão real daquilo que ainda não entendemos. A pequena gota não torna o oceano menos importante. Ela ensina que aprender é avançar continuamente, com curiosidade e humildade, por um território que parece ter limites apenas em nossa imaginação.

O que muda quando você admite não saber

Reconhecer a vastidão do desconhecido não é uma derrota intelectual, mas uma mudança de postura que transforma a maneira como alguém interage com outras pessoas e com informações. Ao aceitar os próprios limites de conhecimento, a pessoa abre espaço para a curiosidade genuína e para conversas honestas. Quem reconhece não saber algo, mas afirma o desejo de aprender, está em posição diferente de quem insiste em certezas precipitadas, conforme informou o Olhar Digital.

Essa atitude também reduz o impulso de tirar conclusões antes de buscar informações. Fora dos laboratórios, essa postura epistemológica, esse modo de estar diante do desconhecido, transforma conversas, estimula perguntas melhores e cria espaço para que outras pessoas compartilhem dúvidas e descobertas. Admitir a ignorância torna o diálogo possível; a certeza absoluta o impede.

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