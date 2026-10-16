Finlândia procura mais de 10 mil trabalhadores com salários a partir de 4.100 euros por mês - Foto: Oliver Schröder/Pexels

Mais de 10 mil vagas de emprego estão abertas na Finlândia, em setores que vão da gastronomia ao desenvolvimento de software. Os salários começam em 4.100 euros mensais para jornadas completas, e as oportunidades, divulgadas pela rede EURES, estão distribuídas por diferentes regiões do país. As empresas buscam profissionais para postos em gastronomia, transporte, metalurgia, telecomunicações e tecnologia.

Muitas dessas vagas são para trabalho integral, mas também há oportunidades de meio período em setores como hospitalidade e entretenimento.

Quais são as funções oferecidas

Na gastronomia, Raksa Catering Oy procura ajudantes de cozinha para trabalhar em um centro de dados em Ostrobotnia, com responsabilidades que incluem preparação de refeições, atendimento ao público e operação de caixa. A mesma empresa também recruta cozinheiros para preparar café da manhã, almoços e refeições para eventos em ambiente corporativo internacional.

Käpygrilli Bar & Bistro, na região de Helsinki-Uusimaa, busca especialista em culinária indiana. Skylance Oy oferece posição de animador de karaoke em meio período na região de Helsinki-Uusimaa, responsável por gerenciar a lista de músicas e comandar o público. Já Barona HoReCa Oy precisa de operários para a rede Rax Pizzabuffet em Jyväskylä, preparando pizzas e atendendo clientes.

Na logística, Takework Oy contrata motoristas de caminhão para distribuição em Joensuu, exigindo carteira classe C, habilitação profissional ativa e dispositivo de tacógrafo digital. WE Rekry Oy recruta operários de pintura industrial em Finlândia Suroccidental, movimentando peças metálicas em linha de produção e preparando produtos antes do processo de acabamento.

A mesma agência busca montadores de peças metálicas para trabalho integral. Istekki Oy oferece vaga permanente de especialista em telecomunicações em Kuopio, desenvolvendo serviços e soluções da área. Treat Health Oy procura desenvolvedor full stack com experiência em desenvolvimento frontend e aplicativos móveis, com interesse em inteligência artificial aplicada ao código.

Quanto ganham os trabalhadores

O salário bruto médio na Finlândia chegou a 4.304 euros mensais no segundo trimestre de 2026 para profissionais em jornada integral, conforme dados preliminares do Statistics Finland, órgão oficial de estatísticas do país. A remuneração, porém, varia conforme o setor e a posição ocupada.

As exigências diferem por função: algumas vagas demandam certificações profissionais ou conhecimento técnico específico, enquanto outras priorizam habilidades de atendimento ao público e gastronomia. Interessados podem consultar os detalhes completos e candidatar-se por meio da plataforma EURES, que centraliza as oportunidades de trabalho na Europa.

Como a plataforma EURES conecta candidatos e empresas

A rede EURES reúne em um único portal ofertas de trabalho de diferentes empresas finlandesas. As empresas publicam vagas com detalhes como setor, região, tipo de jornada e requisitos. Os candidatos podem filtrar a busca por país, região, setor, contrato, jornada, experiência e idiomas. Assim, empregadores e trabalhadores encontram correspondências mais precisas sem precisar contatar cada empresa individualmente.