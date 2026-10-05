Fórmula criada por cientistas há 65 anos prevê o fim do mundo para novembro de 2026 - Foto: Алесь Усцінаў/Pexels

Em novembro de 1960, três pesquisadores publicaram na revista Science uma equação que previa o colapso da humanidade em 13 de novembro de 2026. O trabalho de Heinz von Foerster, Patricia Mora e Lawrence Amiot não previa asteroides nem catástrofes cósmicas, e o cenário descrito era puramente matemático e demográfico.

Segundo o cálculo, a população global atingiria uma curva infinita nessa data, levando a sociedade ao esgotamento ecológico e material. O modelo ganhou repercussão internacional imediata e foi destaque em veículos como o The New York Times. O tema alimentou décadas de debate sobre sustentabilidade, consumo de recursos e políticas públicas.

A fórmula também pretendia alertar líderes globais sobre a urgência de coordenar ações para frear o crescimento reprodutivo antes do ponto de não retorno.

Como surgiu a previsão do colapso

A equação se baseava em 24 estimativas históricas da população, que cobriam quase dois milênios. Com esses dados, o trio desenvolveu uma fórmula diferencial para captar um padrão que, na visão dos pesquisadores, distinguia a humanidade de qualquer outra espécie do planeta.

Ao contrário dos animais, limitados pelo território e pelo alimento disponível, os seres humanos criam tecnologia, saneamento e redes de cooperação para contornar essas barreiras naturais.

A lógica era simples: quanto mais gente, mais troca de informação e mais suporte mútuo entre comunidades. Esse ciclo de reforço constante elevaria a natalidade a patamares cada vez mais altos e insustentáveis para o planeta. Os três cientistas queriam provocar autoridades a adotarem políticas coordenadas de controle populacional.

As críticas ao modelo matemático

Matemáticos e demógrafos logo criticaram o trabalho, e a principal objeção era lógica: nenhuma população biológica consegue crescer indefinidamente em um planeta com recursos limitados. Para os críticos, essa limitação invalidava toda a construção teórica. Muitos descartaram o cálculo como absurdo e sem rigor científico prático.

Os dados reais logo contrariaram o modelo, e a partir dos anos 1990, o comportamento da natalidade global se afastou completamente da curva traçada em 1960. A urbanização acelerada, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e o acesso a contraceptivos mudaram o tamanho das famílias ao redor do mundo.

O que aconteceu com a previsão

A taxa média global de fecundidade caiu para menos da metade dos índices observados nos anos 1960, e esse recuo contrariou a tese do crescimento infinito.

Em vários continentes, o desafio contemporâneo mudou. O excesso populacional deixou de ser o problema central; agora, o envelhecimento acelerado da população se combina à escassez de jovens que entram na força de trabalho. A data de 13 de novembro de 2026 chegará sem risco de catástrofe demográfica iminente.

A pesquisa de von Foerster, Mora e Amiot ficou como um experimento provocativo e uma curiosidade matemática. O trabalho alertou as sociedades para a finitude dos recursos terrestres e se tornou um marco pioneiro nas discussões sobre sustentabilidade e planejamento humano de longo prazo.