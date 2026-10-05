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Futuro da Humanidade

Fórmula criada por cientistas há 65 anos prevê o fim do mundo para novembro de 2026

Estudo foi publicado na revista Science.

João V. Valença

05/10/2026 - 13h13
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Em novembro de 1960, três pesquisadores publicaram na revista Science uma equação que previa o colapso da humanidade em 13 de novembro de 2026. O trabalho de Heinz von Foerster, Patricia Mora e Lawrence Amiot não previa asteroides nem catástrofes cósmicas, e o cenário descrito era puramente matemático e demográfico.

Segundo o cálculo, a população global atingiria uma curva infinita nessa data, levando a sociedade ao esgotamento ecológico e material. O modelo ganhou repercussão internacional imediata e foi destaque em veículos como o The New York Times. O tema alimentou décadas de debate sobre sustentabilidade, consumo de recursos e políticas públicas.

A fórmula também pretendia alertar líderes globais sobre a urgência de coordenar ações para frear o crescimento reprodutivo antes do ponto de não retorno.

Como surgiu a previsão do colapso

A equação se baseava em 24 estimativas históricas da população, que cobriam quase dois milênios. Com esses dados, o trio desenvolveu uma fórmula diferencial para captar um padrão que, na visão dos pesquisadores, distinguia a humanidade de qualquer outra espécie do planeta.

Ao contrário dos animais, limitados pelo território e pelo alimento disponível, os seres humanos criam tecnologia, saneamento e redes de cooperação para contornar essas barreiras naturais.

A lógica era simples: quanto mais gente, mais troca de informação e mais suporte mútuo entre comunidades. Esse ciclo de reforço constante elevaria a natalidade a patamares cada vez mais altos e insustentáveis para o planeta. Os três cientistas queriam provocar autoridades a adotarem políticas coordenadas de controle populacional.

As críticas ao modelo matemático

Matemáticos e demógrafos logo criticaram o trabalho, e a principal objeção era lógica: nenhuma população biológica consegue crescer indefinidamente em um planeta com recursos limitados. Para os críticos, essa limitação invalidava toda a construção teórica. Muitos descartaram o cálculo como absurdo e sem rigor científico prático.

Os dados reais logo contrariaram o modelo, e a partir dos anos 1990, o comportamento da natalidade global se afastou completamente da curva traçada em 1960. A urbanização acelerada, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e o acesso a contraceptivos mudaram o tamanho das famílias ao redor do mundo.

O que aconteceu com a previsão

A taxa média global de fecundidade caiu para menos da metade dos índices observados nos anos 1960, e esse recuo contrariou a tese do crescimento infinito.

Em vários continentes, o desafio contemporâneo mudou. O excesso populacional deixou de ser o problema central; agora, o envelhecimento acelerado da população se combina à escassez de jovens que entram na força de trabalho. A data de 13 de novembro de 2026 chegará sem risco de catástrofe demográfica iminente.

A pesquisa de von Foerster, Mora e Amiot ficou como um experimento provocativo e uma curiosidade matemática. O trabalho alertou as sociedades para a finitude dos recursos terrestres e se tornou um marco pioneiro nas discussões sobre sustentabilidade e planejamento humano de longo prazo.

Dica caseira

Adeus ao ar-condicionado: truque com ventilador mantém a casa fresca sem aumentar a conta

Jon Gilbersten, técnico em climatização, explicou a técnica.

05/10/2026 14h33

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Foto: PublicDomainArchive/Pixabay

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Em noites de calor, a reação mais comum é virar o ventilador para o corpo e esperar alívio. O problema é que esse gesto apenas empurra o mesmo ar quente de um lado para o outro, sem renovar o ar do ambiente.

Jon Gilbersten, técnico em climatização, explicou que ficar sentado ou deitado na frente do aparelho produz apenas uma sensação passageira de frescor. O ar da sala continua na mesma temperatura, porque nada entra nem sai do cômodo.

Por que mirar a janela funciona melhor

Segundo o técnico, a ventilação melhora quando o aparelho é colocado perto de uma janela ou porta aberta. Com essa mudança, o ventilador deixa de agitar o ar parado e passa a movimentá-lo entre os lados de dentro e de fora.

A direção depende de um único fator: a temperatura lá fora. Se o ar externo estiver mais fresco, o ventilador deve soprar para dentro da casa; se estiver mais quente, deve empurrar o calor acumulado para fora.

Ventilação cruzada multiplica o efeito

Na arquitetura bioclimática, essa estratégia é chamada de ventilação cruzada. O princípio usa duas aberturas em lados opostos do espaço para formar uma corrente de ar que renova o ambiente sem depender de refrigeração artificial.

Quem tem mais de um ventilador pode reforçar essa corrente combinando os dois aparelhos. Um fica no lado mais fresco da casa, soprando para dentro, enquanto o outro trabalha no lado mais quente, soprando para fora e expulsando o ar aquecido.

A combinação cria uma corrente de ar que percorre cômodos inteiros, mais eficiente do que apontar vários ventiladores diretamente para as pessoas.

O horário certo faz diferença

O posicionamento só funciona quando o ar de fora está mais frio que o de dentro. Por isso, a noite e a madrugada costumam ser os melhores momentos para abrir portas e janelas.

Durante o dia, quando o sol deixa o ar externo mais quente que o interno, manter as janelas fechadas evita que o calor de fora invada a casa. Nesses períodos, o ventilador deve ser usado estrategicamente apenas quando o clima do lado de fora permitir uma troca de ar benéfica.

Ajustar o aparelho à temperatura de cada período do dia evita gasto extra com ar-condicionado e aproveita melhor as variações naturais do ambiente externo.

Furacão

Atlântico vive calmaria, mas 3 sistemas de furacões atuam no Pacífico e cientistas acendem alerta

Perto da costa oeste dos Estados Unidos.

05/10/2026 13h58

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Foto: WikiImages/Pixabay

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A temporada de furacões no Atlântico em 2026 está bem abaixo das médias históricas. Enquanto isso, três furacões intensos se formam simultaneamente no Pacífico Leste, perto da costa oeste dos Estados Unidos, e embora permaneçam sobre o oceano, os sistemas preocupam meteorologistas.

O El Niño, em curso desde agosto de 2026, explica essa dinâmica. O fenômeno enfraquece a atividade no Atlântico e favorece ciclones no Pacífico Nordeste. A situação mostra que fatores climáticos globais redistribuem os riscos, mas não os eliminam.

Previsões que não se confirmaram

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA projetaram, em maio, cenários que não se concretizaram.

As projeções indicavam 55% de chance de atividade abaixo da média climatológica de 1991 a 2020. 35% de chance de atividade dentro da normalidade e apenas 10% de chance de atividade acima dela. Os órgãos esperavam entre oito e 14 ciclones tropicais nomeados, dos quais três a seis se tornariam furacões.

A temporada foi ainda mais branda, e até o fechamento do texto, nenhum sistema havia atingido a intensidade mínima de furacão. Apenas seis tempestades tropicais foram registradas: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Édouard e Fay.

A lista de nomes repetiu a de 2020, exceto pelo substituto de Laura por Leah, uma escolha de respeito aos danos severos causados em 2020.

Impacto real apesar da fraqueza

O baixo número de sistemas não impediu destruição, e entre 17 e 18 de julho, a tempestade tropical Arthur atingiu o México e os estados americanos do Texas e da Louisiana. O sistema matou quatro pessoas no México e causou prejuízos estimados em US$ 1 bilhão.

Nos EUA, a precipitação acumulada alcançou 800 milímetros no golfo, acompanhada de dezenas de tornados moderados gerados pelas bandas de nuvens em enfraquecimento.

A tempestade reforça um princípio meteorológico: sistemas fracos sobre centros populacionais podem ser tão destrutivos quanto furacões intensos sobre áreas vazias. Instituições brasileiras formaram um painel específico para monitorar os impactos do El Niño no país, porque padrões oceânicos distantes afetam diretamente o clima tropical.

Reavaliação em agosto e recorde de setembro

Diante da atividade reduzida, os órgãos americanos revisaram as expectativas em agosto. A previsão passou a indicar de sete a 13 ciclones tropicais nomeados e de dois a seis furacões, com possibilidade de nenhum atingir a alta intensidade. A previsão se confirmou até o marco de 11 de setembro.

Essa data costuma marcar o pico da atividade de furacões no Atlântico, segundo os registros históricos. Em 2026, 11 de setembro passou sem nenhum furacão classificado.

Até então, os furacões Gustav, em 2002, e Humberto, em 2013, ocupavam esse recorde, ambos em 11 de setembro. A calmaria de 2026 quebrou o marco e fez de 2026 o oitavo ano da Era dos Satélites a chegar a setembro sem registrar um furacão sequer.

Após confirmar o recorde de inatividade, o Centro Nacional de Furacões publicou mapas que não indicavam ciclones tropicais nos sete dias seguintes, e o cenário era raro para essa época do ano.

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