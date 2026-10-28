Giorgio Agamben, filósofo italiano: "Nada se assemelha mais a um terrorista do que o homem comum" - Giorgio Agamben

Ações como pagar com o telefone, passar por uma câmera de reconhecimento facial ou fornecer dados biométricos para um trâmite parecem simples e cotidianas. Para o filósofo italiano Giorgio Agamben, porém, elas revelam uma transformação profunda na relação entre indivíduos, tecnologia e poder.

No ensaio Qué es un dispositivo?, publicado originalmente em 2006, agamben desenvolveu essa reflexão e formulou uma de suas frases mais célebres: aos olhos da autoridade, nada se assemelha mais a um terrorista do que o homem ordinário.

A frase sintetiza um paradoxo central de seu pensamento: quanto mais crescem os mecanismos capazes de registrar movimentos. Hábitos, comunicações e identidades, maior se torna também a necessidade de classificar e vigiar até mesmo quem nunca cometeu crime algum.

O contexto dos ataques e a expansão do controle

Agamben escreveu o ensaio em um período marcado pelas consequências dos atentados de 11 de setembro de 2001 e pela expansão de políticas de segurança e controles biométricos em vários países. Para ele, essas transformações revelavam como técnicas originalmente criadas para identificar criminosos podiam ser posteriormente estendidas a toda a população sem maiores questionamentos.

Essa lógica de vigilância universal levanta questões sobre a vida ordinária nas democracias contemporâneas. O cidadão aparentemente inofensivo vê sua saúde, trabalho, entretenimento e desejos progressivamente registrados e administrados por diferentes dispositivos. Paradoxalmente, essa documentação o torna também um potencial risco — justamente porque precisa ser identificado e controlado a todo momento.

O conceito de dispositivo na filosofia de Agamben

O conceito de dispositivo é central na interpretação de Agamben sobre poder e tecnologia. Ele parte de uma noção desenvolvida previamente por Michel Foucault, mas a amplia. Para Agamben, um dispositivo não se resume a câmeras, telefones ou computadores. É praticamente qualquer elemento capaz de capturar, orientar, controlar ou modelar comportamentos, opiniões e gestos.

Sob essa definição abrangente, entram instituições como a escola e a prisão, mas também objetos e práticas como a escrita, os cigarros, os computadores, os telefones celulares e até a própria linguagem. A questão não é se a tecnologia é boa ou má, mas que tipo de relação ela produz entre as pessoas e as estruturas que administram suas ações.

Cada novo sistema pode facilitar atividades cotidianas, mas ao mesmo tempo gera informação sobre quem somos, onde estamos e o que fazemos.

A "nuda vida" e o poder soberano

A preocupação de Agamben conecta-se a outro conceito fundamental de seu pensamento: a "nuda vida". Desde a publicação de Homo sacer: O poder soberano e a nuda vida em 1995. Ele analisa situações nas quais o indivíduo pode ficar reduzido a sua existência biológica enquanto as decisões sobre seus direitos e proteção dependem inteiramente do poder soberano.

Em sua obra posterior, Agamben continuou a explorar essa tensão entre liberdade e controle. A vigilância, os estados de exceção, as fronteiras e a identificação biométrica se tornaram exemplos concretos de uma pergunta mais ampla: quanto poder pode acumular uma autoridade sobre a vida cotidiana?