A reflexão de 1650 que aparece no filme Batman: "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer"

Harvey Dent repete, em Gotham City, que a noite é sempre mais escura antes do amanhecer, uma ideia bem mais antiga do que o roteiro de Christopher Nolan.

No filme Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2008, Aaron Eckhart pronuncia a frase como Harvey Dent. Ela transmite um consolo simples: mesmo no pior momento, existe chance de melhora. O registro mais antigo dessa ideia aparece em 1650, na obra A Pisgah-Sight Of Palestine And The Confines Thereof, escrita pelo teólogo e historiador inglês Thomas Fuller.

Ao narrar uma viagem à Terra Santa, Fuller escreveu que é sempre mais escuro pouco antes de o dia raiar — uma ideia que já circulava naquele período, bem antes de chegar ao cinema.

O título do livro de Fuller faz referência ao Monte Pisgah porque, no Livro do Deuteronômio, esse é o pico que Deus manda Moisés escalar pouco antes de sua morte, para que ele possa avistar a Terra Prometida.

O que a metáfora quer dizer

A comparação se aproxima da expressão "há luz no fim do túnel": sugere que o sofrimento tem prazo de validade e que a dificuldade presente é passageira. Esse tipo de frase serve como amparo emocional em momentos de crise, menos pela precisão e mais pelo efeito de esperança que transmite.

Resta saber se essa ideia tem respaldo na realidade do céu noturno ou se é só um recurso de linguagem bem construído.

Dawn (amanhecer) e sunrise (nascer do sol) não são sinônimos: o amanhecer é o instante em que já dá para notar luz no céu, enquanto o nascer do sol ocorre quando o astro toca o horizonte. O crepúsculo ocupa o intervalo entre os dois.

As três fases da claridade

Sem considerar a luz da lua e de outros corpos celestes. O trecho mais escuro da noite fica entre o fim do crepúsculo da noite anterior e o início do amanhecer astronômico — não exatamente nos minutos finais antes de o sol nascer, como sugere o ditado popular.

Há três estágios distintos de amanhecer, e o astronômico começa quando o sol está a 18 graus abaixo do horizonte e já se percebe luz tênue no céu. O náutico começa com o sol a 12 graus abaixo da linha do horizonte, permitindo distinguir o contorno de objetos.

Já o civil começa quando o sol está a 6 graus abaixo do horizonte, trazendo claridade suficiente para qualquer atividade sem precisar de luz artificial. O mesmo raciocínio, invertido, vale para o anoitecer.

Por que a frase resiste ao tempo

A transição da escuridão total para a luz do dia não ocorre como um corte abrupto entre trevas e claridade, mas como um processo gradual que começa bem antes de o sol aparecer no horizonte. Isso enfraquece a ideia de que exista um ponto exato de escuridão máxima logo antes do amanhecer.

Ainda assim, a frase atravessou mais de três séculos e meio: do registro de Fuller, em 1650, à tela de cinema, em 2008. Ela fala sobre resistência diante do sofrimento, não sobre física da luz. É esse apelo simbólico — e não a exatidão astronômica — que faz Harvey Dent soar convincente em meio ao caos de Gotham City.