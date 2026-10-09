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Casa diferente

Homem de 53 anos toma decisão inusitada e vive há 3 anos em cima de uma árvore

Homem já dorme no local há anos, desde o ano de 2021

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 07h02
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Uma estrutura de paletes de madeira, montada entre os galhos, serve de moradia para Mauro Dreger da Silva, de 53 anos, em Campo Grande. Ele dorme no local desde 2021, às margens do Córrego Segredo, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, perto da Avenida Mascarenhas de Moraes. Natural de São Paulo, chegou à capital sul-mato-grossense com a família há 40 anos.

Depois que perdeu os pais, ficou sem teto e passou a usar árvores como abrigo.

Uma rotina marcada pela reciclagem

Ele passa quase todo o dia fora do pequeno refúgio improvisado. Junta material reciclável e faz pequenos serviços para se sustentar. O espaço entre os troncos serve apenas como abrigo noturno.

Em entrevista ao Campo Grande News, ele disse que usa o local apenas para dormir. A rotina, dividida entre o trabalho nas ruas e o abrigo na árvore, se repete há três anos, e ele não demonstra intenção de mudá-la.

 

Não é a primeira árvore que habita

Essa não é a primeira vez que Mauro mora entre galhos. Em 2015, uma reportagem registrou outro abrigo construído por ele na região central da cidade. A estrutura foi encontrada de madrugada, entre construções desocupadas, em uma sexta-feira de chuva.

Antes de chegar ao local atual, Mauro viveu por um longo período perto da Orla Morena, de onde saiu há cerca de quatro anos. Depois da mudança, encontrou o trecho às margens do córrego onde vive até hoje.

Proximidade com o córrego e os riscos do tempo

A proximidade do córrego com o abrigo chama a atenção de quem passa pelo local, sobretudo em dias de chuva forte. Quando chove, ele procura a casa de um conhecido da vizinhança e evita permanecer na estrutura.

Ele afirmou ter boa relação com os vizinhos e ser conhecido e bem-visto na região. Questionado sobre a possibilidade de buscar outra moradia, preferiu permanecer onde está. Mauro não tem parentes em Campo Grande desde a morte dos pais, e os demais familiares vivem em São Paulo.

Jejum necessário?

Demorei quase a vida inteira para descobrir que não é preciso fazer jejum antes do exame de sangue

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames

09/10/2026 10h05

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Foto: https://kaboompics.com//Pexels

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Jejuar entre 8 e 12 horas antes da coleta de sangue é uma prática comum, mas uma análise de quase 10 milhões de resultados sugere que isso não é necessário para a maioria dos exames. O estudo, publicado na JAMA Internal Medicine, acompanhou mais de 100 mil pacientes e questiona uma regra seguida por brasileiros ao chegar a uma clínica.

A pesquisa, realizada em Seul, na Coreia, usou dados de um hospital universitário para avaliar 9.755.547 resultados de exames de 101.148 pessoas, em 372 tipos diferentes de testes. Os pesquisadores compararam resultados dos mesmos pacientes em momentos distintos, com períodos sem comer de menos de 8 horas, entre 8 e 12 horas e acima de 12 horas.

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames.

A maioria dos exames não depende de jejum

Hemogramas, testes de função renal, eletrólitos e grande parte das enzimas hepáticas apresentaram resultados praticamente idênticos, independentemente do tempo que o paciente havia ficado sem comer. A variação foi mínima do ponto de vista clínico e não mudaria uma decisão médica.

O jejum acima de 12 horas não trouxe vantagem adicional para nenhum dos testes analisados. Depois de 8 horas sem comer, estender esse período não aumentou a precisão. O resultado questiona a prática, ainda comum em muitos consultórios brasileiros, de pedir mais de 12 horas de jejum.

 

Os poucos exames que realmente exigem jejum

Entre os 121 tipos de análise de rotina, porém, alguns exames sensíveis ao alimento exigem jejum. Glicose, triglicerídeos, enzimas hepáticas e lipase — enzima do pâncreas que participa da digestão — apresentaram variações significativas quando o paciente havia comido pouco tempo antes.

Sem jejum de pelo menos 8 horas, a glicemia apresentava 10,8% de elevação, triglicerídeos subiam 20,1% e lipase chegava a 36,4% maior. A glicose ainda caía cerca de 4,3 mg/dL para cada hora adicional de abstinência. Entre 8 e 12 horas ou acima disso, porém, as diferenças desapareciam, e o resultado questiona a necessidade de jejum prolongado.

Por que essa regra durou décadas

A exigência de jejum nasceu de uma preocupação legítima: evitar que alimentos afetassem as medições e levassem a diagnósticos errados. Glicose e gordura no sangue realmente se alteram após refeições, então médicos começaram a padronizar 8 a 12 horas de abstinência como proteção.

O problema surgiu quando essa prática, criada especificamente para lipídios e glicose, se expandiu para praticamente todos os painéis de sangue, inclusive os que não eram afetados pelo alimento recente. Com o tempo, o protocolo virou rotina, e os pacientes passaram a seguir uma regra que só importava para poucos exames.

Os pesquisadores sugerem reavaliar os protocolos rígidos de jejum à luz das evidências atuais.

Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

09/10/2026 09h44

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Foto: Kindel Media/Pexels

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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

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