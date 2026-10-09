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Olho na Lua

NASA divulga banco de 11 mil imagens inéditas da Lua

Acervo está aberto ao público no Planetary Data System

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 07h24
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Quatro astronautas viajaram ao redor da Lua em 2026 e registraram a jornada em detalhes. Agora, o acervo completo, com mais de 800 gigabytes de conteúdo, sendo mais de 11 mil arquivos está aberto ao público no Planetary Data System, repositório de dados planetários da NASA.

A singularidade da divulgação está em quem capturou as imagens: astronautas, e não sondas automáticas ou câmeras pré-programadas, decidiram em tempo real onde apontar as lentes, o que documentar e como registrar a superfície lunar ao sobrevoá-la. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen fizeram essas escolhas.

Imagens, sons e anotações em um só arquivo

O pacote reúne mais de 11 mil fotos e vídeos capturados por câmeras portáteis e pelo equipamento acoplado à nave Orion. O material inclui ainda 8,5 horas de áudio, nas quais a tripulação comentava suas observações científicas e descrevia as cores, as mudanças dinâmicas e os detalhes geológicos da Lua conforme os observava ao vivo.

O pacote também inclui marcações manuscritas feitas pelos próprios astronautas. Durante o sobrevoo lunar de 6 de abril de 2026, enquanto a Lua escura passava diante do Sol. Os tripulantes registraram em um tablet flashes de impacto e suas posições: Reid Wiseman usou azul, Victor Glover usou verde, e Jeremy Hansen usou vermelho.

Essas anotações preservam não apenas dados científicos, mas o pensamento em tempo real de quem estava observando.

Preparo que permitiu escolhas no espaço

Antes do voo, a tripulação passou por treinamento em salas de aula, simulações e atividades de campo para dominar a geografia e a geologia lunares. Esse conhecimento prévio permitiu que os astronautas decidissem durante o sobrevoo quais regiões observar e quais cenas registrar, sem depender de roteiros rígidos da Terra.

Esse material complementa décadas de dados das missões Apollo e de exploradores robóticos. Desde as missões Apollo, não havia precedente, em volume, para um conjunto de informações planetárias capturado principalmente por pessoas, e não por máquinas.

Três documentos técnicos acompanham a liberação: um relatório preliminar sobre a ciência lunar, outro sobre as operações executadas e um guia de uso dos dados.

Planejamento das próximas etapas

Diferentemente de missões anteriores. O apagão de comunicação de 30 a 50 minutos ao contornar o lado oculto da Lua não impediu a coleta de informações em 4K, transmitidas via laser, um sistema inovador que permitiu maior clareza nos registros. Esse material agora orienta diretamente o planejamento da Artemis 3 e das etapas seguintes do programa lunar tripulado.

Jornalista Rodrigo Mozelli, formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), é redator do Olhar Digital e acompanha a cobertura desta missão.

Jejum necessário?

Demorei quase a vida inteira para descobrir que não é preciso fazer jejum antes do exame de sangue

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames

09/10/2026 10h05

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Foto: https://kaboompics.com//Pexels

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Jejuar entre 8 e 12 horas antes da coleta de sangue é uma prática comum, mas uma análise de quase 10 milhões de resultados sugere que isso não é necessário para a maioria dos exames. O estudo, publicado na JAMA Internal Medicine, acompanhou mais de 100 mil pacientes e questiona uma regra seguida por brasileiros ao chegar a uma clínica.

A pesquisa, realizada em Seul, na Coreia, usou dados de um hospital universitário para avaliar 9.755.547 resultados de exames de 101.148 pessoas, em 372 tipos diferentes de testes. Os pesquisadores compararam resultados dos mesmos pacientes em momentos distintos, com períodos sem comer de menos de 8 horas, entre 8 e 12 horas e acima de 12 horas.

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames.

A maioria dos exames não depende de jejum

Hemogramas, testes de função renal, eletrólitos e grande parte das enzimas hepáticas apresentaram resultados praticamente idênticos, independentemente do tempo que o paciente havia ficado sem comer. A variação foi mínima do ponto de vista clínico e não mudaria uma decisão médica.

O jejum acima de 12 horas não trouxe vantagem adicional para nenhum dos testes analisados. Depois de 8 horas sem comer, estender esse período não aumentou a precisão. O resultado questiona a prática, ainda comum em muitos consultórios brasileiros, de pedir mais de 12 horas de jejum.

 

Os poucos exames que realmente exigem jejum

Entre os 121 tipos de análise de rotina, porém, alguns exames sensíveis ao alimento exigem jejum. Glicose, triglicerídeos, enzimas hepáticas e lipase — enzima do pâncreas que participa da digestão — apresentaram variações significativas quando o paciente havia comido pouco tempo antes.

Sem jejum de pelo menos 8 horas, a glicemia apresentava 10,8% de elevação, triglicerídeos subiam 20,1% e lipase chegava a 36,4% maior. A glicose ainda caía cerca de 4,3 mg/dL para cada hora adicional de abstinência. Entre 8 e 12 horas ou acima disso, porém, as diferenças desapareciam, e o resultado questiona a necessidade de jejum prolongado.

Por que essa regra durou décadas

A exigência de jejum nasceu de uma preocupação legítima: evitar que alimentos afetassem as medições e levassem a diagnósticos errados. Glicose e gordura no sangue realmente se alteram após refeições, então médicos começaram a padronizar 8 a 12 horas de abstinência como proteção.

O problema surgiu quando essa prática, criada especificamente para lipídios e glicose, se expandiu para praticamente todos os painéis de sangue, inclusive os que não eram afetados pelo alimento recente. Com o tempo, o protocolo virou rotina, e os pacientes passaram a seguir uma regra que só importava para poucos exames.

Os pesquisadores sugerem reavaliar os protocolos rígidos de jejum à luz das evidências atuais.

Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

09/10/2026 09h44

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Foto: Kindel Media/Pexels

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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

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