NASA divulga banco de 11 mil imagens inéditas da Lua

Quatro astronautas viajaram ao redor da Lua em 2026 e registraram a jornada em detalhes. Agora, o acervo completo, com mais de 800 gigabytes de conteúdo, sendo mais de 11 mil arquivos está aberto ao público no Planetary Data System, repositório de dados planetários da NASA.

A singularidade da divulgação está em quem capturou as imagens: astronautas, e não sondas automáticas ou câmeras pré-programadas, decidiram em tempo real onde apontar as lentes, o que documentar e como registrar a superfície lunar ao sobrevoá-la. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen fizeram essas escolhas.

Imagens, sons e anotações em um só arquivo

O pacote reúne mais de 11 mil fotos e vídeos capturados por câmeras portáteis e pelo equipamento acoplado à nave Orion. O material inclui ainda 8,5 horas de áudio, nas quais a tripulação comentava suas observações científicas e descrevia as cores, as mudanças dinâmicas e os detalhes geológicos da Lua conforme os observava ao vivo.

O pacote também inclui marcações manuscritas feitas pelos próprios astronautas. Durante o sobrevoo lunar de 6 de abril de 2026, enquanto a Lua escura passava diante do Sol. Os tripulantes registraram em um tablet flashes de impacto e suas posições: Reid Wiseman usou azul, Victor Glover usou verde, e Jeremy Hansen usou vermelho.

Essas anotações preservam não apenas dados científicos, mas o pensamento em tempo real de quem estava observando.

Preparo que permitiu escolhas no espaço

Antes do voo, a tripulação passou por treinamento em salas de aula, simulações e atividades de campo para dominar a geografia e a geologia lunares. Esse conhecimento prévio permitiu que os astronautas decidissem durante o sobrevoo quais regiões observar e quais cenas registrar, sem depender de roteiros rígidos da Terra.

Esse material complementa décadas de dados das missões Apollo e de exploradores robóticos. Desde as missões Apollo, não havia precedente, em volume, para um conjunto de informações planetárias capturado principalmente por pessoas, e não por máquinas.

Três documentos técnicos acompanham a liberação: um relatório preliminar sobre a ciência lunar, outro sobre as operações executadas e um guia de uso dos dados.

Planejamento das próximas etapas

Diferentemente de missões anteriores. O apagão de comunicação de 30 a 50 minutos ao contornar o lado oculto da Lua não impediu a coleta de informações em 4K, transmitidas via laser, um sistema inovador que permitiu maior clareza nos registros. Esse material agora orienta diretamente o planejamento da Artemis 3 e das etapas seguintes do programa lunar tripulado.

Jornalista Rodrigo Mozelli, formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), é redator do Olhar Digital e acompanha a cobertura desta missão.