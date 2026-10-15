Ilha particular de 110 hectares com dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo

Uma propriedade isolada na costa oeste da Escócia entrou no mercado imobiliário com preço de 350 mil libras, cerca de R$ 2,32 milhões: trata-se da ilha de Hildasay. O território tem cerca de 110 hectares, equivalentes a 1,1 milhão de metros quadrados, fica próximo ao arquipélago de Shetland e não tem acesso por terra, apenas por embarcação.
No local há dois lagos de água doce, e o litoral irregular serve de habitat para aves que variam conforme a época do ano. Mesmo com essa área extensa, pouca coisa foi construída ali: existem somente um cais pequeno e uma casa de pedra em estilo tradicional.
Desafios para morar em local isolado
A construção, conhecida como bothy, funciona como abrigo e não tem conexão à rede elétrica. Segundo Kelvin Anderson, agente imobiliário responsável pela venda, os proprietários anteriores usavam uma pequena turbina eólica e um gerador a diesel para atender às necessidades de energia. Quem comprar a propriedade precisará adotar sua própria solução de fornecimento.
Por dentro, a casa reúne uma sala equipada com fogão a combustível sólido, um mezanino aberto que funciona como dormitório e um banheiro completo, equipado com chuveiro, pia e vaso sanitário. Qualquer reforma para melhorar as condições de moradia exigirá licença de construção e autorizações legais específicas do governo escocês.
História recente e repercussão internacional
A repercussão internacional da ilha cresceu depois que o livro "Finding Hildasay: How one man walked the UK's coastline and found hope and happiness" alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos do Sunday Times. A obra documenta os três meses que o aventureiro Chris Lewis passou na ilha em 2020, durante a pandemia, depois que sua jornada a pé pela costa britânica o levou até ali.
Durante a caminhada, Lewis conheceu Kate, sua parceira, em novembro de 2020. Depois, ela se juntou a ele na jornada. O interesse pelo livro levou à proposta de uma campanha de financiamento coletivo para permitir que Lewis adquirisse a propriedade. A campanha foi abandonada depois, segundo o Shetland Times, no início daquele mês.