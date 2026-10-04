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Já existem 5 milhões de robôs nas fábricas, mas o Japão quer dobrar esse número até 2040

O desafio demográfico motiva essa estratégia.

João V. Valença

04/10/2026 - 12h00
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O Japão planeja incorporar 10 milhões de robôs movidos por inteligência artificial em seus setores econômicos até 2040, em resposta ao envelhecimento da população e à redução da força de trabalho disponível. A expansão faz parte de uma tendência global: atualmente, cerca de 5 milhões de robôs industriais já operam em fábricas em todo o mundo.

O desafio demográfico motiva essa estratégia: a população japonesa deve cair para 112,1 milhões de habitantes em 2040, enquanto a proporção de pessoas acima de 65 anos continua aumentando. Esse cenário amplia a demanda por trabalhadores em setores como indústria, saúde e serviços — justamente onde a automação pode ganhar espaço.

Robôs além das linhas de produção

O Japão já é referência em automação industrial, mas a integração da inteligência artificial abre novas possibilidades. Máquinas equipadas com IA podem ir além das linhas de produção tradicionais e atuar em hospitais, comércios e outros ambientes de trabalho que exigem interação com pessoas.

Robôs humanoides estão em desenvolvimento e teste, e a startup Zeals apresentou o modelo D1, entre outros protótipos desenhados para desempenhar tarefas em contextos diversos. A ideia não é substituir completamente o trabalho humano.

Mas fazer com que as máquinas assumam atividades repetitivas, físicas ou que exijam presença contínua, enquanto os trabalhadores se concentram em comunicação, tomada de decisão e habilidades especializadas.

Obstáculos e novos riscos

A expansão da robótica enfrenta custos altos, autonomia limitada e questões de segurança e confiabilidade em ambientes reais, fatores que desaceleram a adoção em larga escala. Empresas japonesas exploram modelos de colaboração entre pessoas e máquinas, mas a integração plena depende de avanços nessas áreas.

O setor de seguros também enfrenta novos desafios: à medida que robôs proliferam e se conectam a redes digitais, surgem riscos de danos materiais, acidentes, falhas técnicas e ataques cibernéticos.

Algumas seguradoras japonesas já começaram a desenvolver produtos para cobrir esses riscos associados às novas tecnologias. Esse mercado tende a crescer conforme a adoção de robôs aumente em atividades comerciais e industriais.

Oportunidade

Rio de Janeiro procura voluntários para trabalhar 24 horas por semana e morar muito perto da praia

Oportunidade é para pessoas comunicativas.

04/10/2026 09h38

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capa (51)

capa (51) Foto: Felipe Alves/Pexels

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Um surf camp no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, está recrutando voluntários dispostos a trabalhar 24 horas por semana durante um mês. Com alojamento incluído a cinco quadras da Praia da Macumba.

A oportunidade, divulgada no site Worldpackers, é para pessoas comunicativas, responsáveis e organizadas que queiram combinar trabalho com uma experiência perto do mar. O voluntário selecionado receberá hospedagem, café da manhã, acesso a bicicletas e pranchas de surfe, aulas de yoga e passeios pela cidade, além de dois dias de folga por semana.

A experiência anterior em surfe não é obrigatória — o foco está em quem tenha vontade de aprender e participar das atividades do acampamento.

O que o voluntário fará no hostel

As tarefas incluem trabalho na recepção, atendimento aos hóspedes, auxílio no check-in e check-out, fornecimento de informações aos viajantes, organização das áreas comuns e limpeza geral. O voluntário também revisará quartos e espaços compartilhados para manter um ambiente agradável e integrado à dinâmica do acampamento.

Quem se candidatar deve estar preparado para interagir com viajantes de diferentes nacionalidades e colaborar em várias frentes do funcionamento do lugar. Não há necessidade de qualificação prévia em surfe ou hospitalidade — apenas disposição genuína para aprender e trabalhar em equipe.

Benefícios oferecidos pelo voluntariado

Além do alojamento gratuito, o programa oferece café da manhã diário, lavanderia sem custo, cozinha equipada para uso pessoal e internet de alta velocidade. O voluntário alojado em habitação compartilhada com a equipe pode utilizar bicicletas do local, pranchas de surfe e participar de aulas gratuitas de surfe em praias locais e de yoga.

O pacote inclui ainda tours e excursões pela cidade, acesso a eventos selecionados e um espaço de trabalho para quem precise cumprir atividades remotas. Com dois dias livres por semana, a rotina permite conciliar as responsabilidades do voluntariado com tempo de lazer e exploração da região.

Requisitos para se candidatar

O candidato deve ter no mínimo 18 anos, dominar inglês em nível intermediário ou português em nível básico e contar com seguro de viagem. Também deve ser responsável, organizado e proativo, com disposição para trabalhar com outras pessoas.

Precisa colaborar tanto na recepção quanto nas tarefas de organização e limpeza, respeitar os horários e as atividades acordadas e manter limpos os espaços compartilhados.

A plataforma Worldpackers aceita apenas candidatos individuais — não são aceitos casais ou duplas. O alojamento não inclui custos de voos, transporte interno ou visto, quando aplicável.

Para se candidatar, é necessário criar uma conta no Worldpackers e enviar uma solicitação ao anfitrião. A plataforma funciona por meio de um sistema de intercâmbio no qual viajantes colaboram durante um número determinado de horas semanais. E recebem hospedagem e, conforme a oferta, outros benefícios, como refeições e atividades.

Resgate

Pescador fica 438 dias à deriva no oceano e sobrevive contra todas as probabilidades

Ele foi arrastado pelo Oceano Pacífico

04/10/2026 09h17

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Foto: Cemgazi Yoldaş/Pexels

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Um resgate planejado para durar dois dias se tornou um dos casos mais extremos de sobrevivência já registrados no mar. Ao longo de 438 dias, o salvadorenho José Salvador Alvarenga foi arrastado pelo Oceano Pacífico por um trajeto estimado em 10,7 mil quilômetros, até ser localizado com vida em 2014.

Passados mais de dez anos do episódio, pouco se sabe sobre onde ele está atualmente.

O drama teve início quando Alvarenga deixou o povoado mexicano de Costa Azul em novembro de 2012, levando consigo o jovem Ezequiel Córdoba para uma pescaria de tubarões. O barco, de 7 metros de comprimento, teve problemas no motor e acabou sendo empurrado para águas tão distantes que qualquer tentativa de socorro se tornou inviável.

Sem equipamento adequado e praticamente sem alimentos, os dois improvisaram estratégias extremas para sobreviver.

Estratégias extremas de sobrevivência

Com o passar das semanas, a fome atingiu níveis catastróficos. Alvarenga contou ao jornalista Jonathan Franklin, que escreveu o livro "438 Dias", que chegou a engolir pedaços das próprias unhas durante o desespero. O pescador também capturava águas-vivas com as mãos nuas e considerou até mesmo morder o próprio dedo mínimo para obter algum alimento.

Para beber, os homens recorreram à própria urina e lamberam o interior do barco à procura de gotas de água. Quando avistavam lixo flutuando, vasculhavam os detritos à procura de algo que pudessem aproveitar. Em uma ocasião, chegaram a dividir um pedaço de chiclete já mastigado.

À medida que o tempo passava, Alvarenga começou a capturar peixes, tartarugas e aves para se alimentar. Segundo Tom Armbruster, embaixador dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall na época, o sangue dos animais caçados também serviu para manter o pescador hidratado.

A morte do companheiro e a solidão no mar

Ezequiel Córdoba não resistiu à travessia e morreu, e alvarenga afirmou ter mantido o corpo do companheiro no barco por algum tempo antes de lançá-lo ao oceano. A partir daquele momento, o pescador enfrentou sozinho os meses seguintes e passou por períodos de desespero e alucinações.

Durante esses dias de isolamento extremo, Alvarenga considerou tirar a própria vida e até se oferecer aos tubarões. Segundo Armbruster, o pescador passou por períodos sombrios, mas seu instinto e sua vontade de sobreviver o fizeram continuar, dia após dia, nas águas do Pacífico.

O resgate e as consequências inesperadas

Após 438 dias no mar, Alvarenga chegou às Ilhas Marshall, onde foi resgatado. Apesar de debilitado, não apresentava o emagrecimento extremo que se esperaria após tanto tempo à deriva. Seu corpo mostrava inchaço provocado pela retenção de líquidos, além de parasitas associados ao consumo de animais crus durante o período.

A volta à vida em terra firme trouxe desafios psicológicos significativos. Pesadelos frequentes o atormentavam, e ele evitava locais próximos à água. Embora preferisse não conversar, sentia necessidade constante de ter alguém por perto. A sobrevivência no oceano continuou a afetar sua vida depois dos 438 dias no mar.

Controvérsia e acusações posteriores

Após o livro "438 Dias" chegar às livrarias, parentes de Ezequiel Córdoba moveram uma ação judicial cobrando US$ 1 milhão de Alvarenga, a quem atribuíram a prática de canibalismo contra o corpo do companheiro de viagem. Alvarenga negou as acusações e reafirmou que havia lançado o corpo do companheiro ao mar durante a travessia.

O processo não seguiu adiante: especialistas não identificaram sinais de crime e Alvarenga se submeteu a um teste de detector de mentiras, o que levou ao arquivamento da acusação.

Depois da repercussão do resgate e das controvérsias posteriores, Alvarenga passou a viver longe dos holofotes. Tom Armbruster disse não saber o paradeiro do pescador e apenas sugeriu que ele poderia estar vivendo em El Salvador ou trabalhando novamente no México ao lado da família.

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