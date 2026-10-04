Já existem 5 milhões de robôs nas fábricas, mas o Japão quer dobrar esse número até 2040 - Foto: Rui Dias/Pexels

O Japão planeja incorporar 10 milhões de robôs movidos por inteligência artificial em seus setores econômicos até 2040, em resposta ao envelhecimento da população e à redução da força de trabalho disponível. A expansão faz parte de uma tendência global: atualmente, cerca de 5 milhões de robôs industriais já operam em fábricas em todo o mundo.

O desafio demográfico motiva essa estratégia: a população japonesa deve cair para 112,1 milhões de habitantes em 2040, enquanto a proporção de pessoas acima de 65 anos continua aumentando. Esse cenário amplia a demanda por trabalhadores em setores como indústria, saúde e serviços — justamente onde a automação pode ganhar espaço.

Robôs além das linhas de produção

O Japão já é referência em automação industrial, mas a integração da inteligência artificial abre novas possibilidades. Máquinas equipadas com IA podem ir além das linhas de produção tradicionais e atuar em hospitais, comércios e outros ambientes de trabalho que exigem interação com pessoas.

Robôs humanoides estão em desenvolvimento e teste, e a startup Zeals apresentou o modelo D1, entre outros protótipos desenhados para desempenhar tarefas em contextos diversos. A ideia não é substituir completamente o trabalho humano.

Mas fazer com que as máquinas assumam atividades repetitivas, físicas ou que exijam presença contínua, enquanto os trabalhadores se concentram em comunicação, tomada de decisão e habilidades especializadas.

Obstáculos e novos riscos

A expansão da robótica enfrenta custos altos, autonomia limitada e questões de segurança e confiabilidade em ambientes reais, fatores que desaceleram a adoção em larga escala. Empresas japonesas exploram modelos de colaboração entre pessoas e máquinas, mas a integração plena depende de avanços nessas áreas.

O setor de seguros também enfrenta novos desafios: à medida que robôs proliferam e se conectam a redes digitais, surgem riscos de danos materiais, acidentes, falhas técnicas e ataques cibernéticos.

Algumas seguradoras japonesas já começaram a desenvolver produtos para cobrir esses riscos associados às novas tecnologias. Esse mercado tende a crescer conforme a adoção de robôs aumente em atividades comerciais e industriais.