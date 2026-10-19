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Secou!

Já foi um dos maiores lagos do mundo, mas hoje se transformou em um deserto

Lago perdeu mais de 90% de sua superfície original

Henrique Cesaretti

19/10/2026 - 07h01
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Há seis décadas, a União Soviética desviou os rios Amu Dária e Syr Dária para irrigar plantações de algodão. O Mar de Aral perdeu mais de 90% de sua superfície original, desencadeando uma das maiores tragédias ambientais da Ásia Central.

O deserto de Aralkum ocupa 60 mil quilômetros quadrados entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. O Uzbequistão não considera esse desfecho definitivo, e o país plantou saxaul e espécies resistentes à seca em aproximadamente 1,7 milhão de hectares do antigo leito do lago para frear a degradação.

O objetivo não é reconstruir o passado, mas frear o avanço do deserto e seus impactos sobre as comunidades e a agricultura da região.

Como a ambição secou um gigante de água

Em meados do século 20, o Mar de Aral estava entre os maiores lagos interiores do planeta, com aproximadamente 68 mil quilômetros quadrados. As águas sustentavam comunidades de pescadores espalhadas pelas margens e garantiam subsistência e identidade cultural às populações locais.

A transformação começou na década de 1960, quando autoridades soviéticas iniciaram projetos massivos de desvio de água para a agricultura.

À medida que volumes crescentes dos dois rios alimentavam plantações em vez do lago, a evaporação passou a superar sistematicamente a reposição natural de água. O nível caiu, as margens recuaram e extensas porções do fundo ficaram expostas. Pescadores perderam seus meios de vida; cidades que floresceram à beira da água enfrentaram êxodo populacional.

A redução das águas comprometeu economias inteiras que dependiam da pesca e do comércio lacustre.

O legado tóxico deixado no solo nu

A exposição de 60 mil quilômetros quadrados do fundo lacustre revelou um problema que ia além do desaparecimento da água. O solo acumulou sais, fertilizantes sintéticos e pesticidas ao longo de décadas de agricultura irrigada, criando um depósito tóxico capaz de contaminar a região por gerações.

Ventos fortes transportam essas partículas por longas distâncias, degradando solos férteis vizinhos e comprometendo a qualidade do ar. As tempestades de poeira e sal prejudicam plantações, afetam a saúde respiratória de populações próximas e intensificam a desertificação. O ressecamento do lago não encerrou a crise, e a contaminação ameaça comunidades que já sofrem com escassez de água e recursos.

A solução verde contra a aridez total

Reconhecendo que reverter o lago à sua dimensão original é impossível, o Uzbequistão escolheu uma meta mais realista: estabilizar o solo e reduzir a liberação de contaminantes pelo vento. O saxaul, arbusto nativo de regiões áridas da Ásia Central, tornou-se a principal ferramenta dessa estratégia.

A planta desenvolve raízes profundas que penetram o solo salino e o fixam no lugar, evitando a dispersão por erosão eólica. Testes conduzidos pela Universidade de Kyoto registraram uma taxa de sobrevivência de 78% das mudas em áreas experimentais, sob condições extremas de salinidade, escassez hídrica e temperatura.

Com 1,7 milhão de hectares já plantados, essas espécies funcionam como barreira viva contra o avanço da desertificação, reduzindo o volume de partículas transportáveis pelo vento e protegendo plantações e comunidades próximas.

A transformação do Mar de Aral em deserto resultou de decisões que alteraram profundamente o equilíbrio da paisagem. A contenção do deserto depende da persistência em reverdecer o solo árido e recuperar a capacidade do terreno de sustentar vegetação.

 

Como o plantio de saxaul aumenta a taxa de sucesso

O plantio que alcançou 78% de sobrevivência segue etapas específicas, diferentes das do plantio direto de sementes:

  • Cultivar mudas em recipientes em ambiente controlado antes de levá-las ao deserto
  • Preparar as plantas gradualmente para as condições extremas de seca e salinidade
  • Perfurar poços profundos (até 500 metros) para garantir irrigação inicial das mudas no terreno
  • Manter a irrigação nos primeiros anos até as raízes se estabelecerem completamente

Essa preparação prévia contrasta com o plantio direto de sementes, que alcança apenas 20% a 30% de sobrevivência nas mesmas condições extremas.

O Mar de Aral como símbolo de desastres ambientais globais

O desaparecimento do Mar de Aral não é um caso isolado na história da destruição ambiental causada por decisões humanas. Desastres como Chernobyl, Bhopal, Deepwater Horizon e Minamata têm algo em comum: seus efeitos prejudicam comunidades e ecossistemas por décadas, mesmo depois do fim do evento inicial. O Aral gerou tempestades de sal tóxico que ainda afetam a região.

Chernobyl mantém uma zona de exclusão radioativa, Bhopal deixou contaminação persistente no solo e na água, e Minamata se transformou em símbolo global dos riscos da poluição industrial. Esses casos servem como alertas sobre a necessidade de desenvolvimento mais sustentável.

Se o saxaul fixa o solo, por que ainda há tempestades de poeira no deserto de Aralkum?

Porque o plantio de 1,7 milhão de hectares cobre apenas parte do deserto de Aralkum, que tem 60 mil quilômetros quadrados. As áreas ainda sem vegetação continuam liberando partículas de sal e poeira que o vento transporta por longas distâncias. O objetivo não é eliminar completamente as tempestades, mas reduzi-las e conter seus efeitos.

A vegetação funciona como barreira, diminuindo o volume de material dispersável, mas o processo é gradual e depende do crescimento contínuo das plantas nos próximos anos.

A verdadeira felicidade

Pablo Neruda, Nobel de Literatura, refletiu sobre a felicidade que vai além do que possuímos

Segundo ele, a felicidade é interna e não externa

19/10/2026 10h02

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Imagem: United States Library of Congress / domínio público nos Estados Unidos

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Uma frase atribuída ao poeta chileno Pablo Neruda. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, sugere que a felicidade é interna e não externa: não depende do que se tem, mas do que se é. A ideia foi divulgada pelo El Confidencial.

A frase separa dois mundos: o conforto proporcionado pelos bens materiais e a satisfação que nasce do modo como cada pessoa se relaciona consigo mesma. Neruda construiu uma das vozes mais reconhecidas da literatura em língua espanhola do século 20, tratando de temas como amor, natureza, memória e experiências humanas.

Não existe, porém, referência documental suficientemente acreditada para confirmar que o poeta escreveu ou pronunciou essa frase. Ela pode ser lida como uma reflexão sobre o bem-estar, mas não deve ser apresentada como citação verificada.

O que separa posse de identidade

A ideia central é simples: acumular bens materiais não garante satisfação com a própria vida. Conquistar uma casa, alcançar metas profissionais ou ter acesso a conforto traz segurança e tranquilidade, mas não resolve, sozinho, as inquietações pessoais de cada um.

O pensamento convida a diferenciar aquilo que se possui daquilo que realmente importa. Sob essa ótica, o bem-estar também passa pelos valores de cada pessoa. Pelas relações que ela cultiva e pela capacidade de aproveitar momentos simples do cotidiano — elementos que nenhuma compra consegue substituir.

 

Conhecer-se antes de buscar objetivos

A frase também destaca a necessidade de autoconhecimento e de reconhecer as próprias necessidades. Muitas vezes, os objetivos de vida nascem de expectativas sociais ou de comparações com outras pessoas, não de um desejo genuíno.

Alcançar metas impostas de fora nem sempre traz a satisfação esperada. A mensagem sugere dar mais atenção à identidade pessoal e fazer escolhas de acordo com as próprias convicções. Entender o que de fato importa e agir conforme isso pode construir uma sensação de equilíbrio mais duradoura.

Sucesso profissional não é sinônimo de bem-estar

A comparação entre ter e ser também abre espaço para pensar na relação entre felicidade e sucesso. Em contextos onde conquistas profissionais e financeiras ganham destaque, é comum associar bem-estar à realização de novos objetivos.

Essa visão, porém, pode deixar de lado outros elementos da vida — afeto, amizade, tempo com pessoas queridas e atividades que trazem prazer. A reflexão atribuída ao poeta reforça que vínculos pessoais e experiências vividas pesam tanto quanto qualquer conquista material na construção de uma existência satisfatória.

Quando as condições externas sim importam para o bem-estar

Embora a reflexão atribuída a Neruda enfatize que a felicidade é interna, essa ideia não significa ignorar a realidade material. Dificuldades econômicas reais, problemas de saúde ou um entorno hostil afetam de forma concreta a capacidade de qualquer pessoa se sentir bem consigo mesma.

A falta de alimento, moradia ou segurança não é um problema que se resolve apenas com autoconhecimento.

A proposta não é negar essas dificuldades externas, mas sim reconhecer que, mesmo após resolvê-las, há um trabalho interno que continua necessário. A reflexão convida a equilibrar a busca por segurança material com a atenção ao que realmente importa pessoalmente — nem ignorar uma coisa nem a outra.

Se a felicidade é interna, por que tantas pessoas com dinheiro são infelizes?

Porque alcançar objetivos impostos de fora — ganhar muito, ter status ou possuir certos bens — raramente coincide com o que a pessoa de fato valoriza. Muitas vezes, as metas de vida nascem de expectativas sociais ou de comparações com outras pessoas, não de um desejo autêntico. Quando alguém conquista algo que nunca realmente quis, a satisfação não chega.

A felicidade duradoura exige conhecer a si mesmo, entender o que de fato importa e agir conforme isso — não o contrário.

Exploração espacial

Astronautas que viajaram à Lua contam o que viram no lado oculto, e cientistas buscam respostas

Tripulação da Artemis II registrou crateras, flashes de impactos e diferenças de cores na superfície lunar, gerando novos dados para pesquisas sobre a formação do satélite

19/10/2026 09h50

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Imagem: Divulgação/NASA

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O comandante da missão Artemis II, Reid Wiseman, relatou detalhes da experiência de observar o lado oculto da Lua durante a viagem realizada em abril de 2026. A bordo da cápsula Orion, da NASA, ele e os outros três tripulantes registraram imagens do satélite e descreveram paisagens que surpreenderam até mesmo astronautas experientes.

Em uma das mensagens enviadas antes da interrupção das comunicações, Wiseman descreveu a aparência da Terra vista pela janela da espaçonave. Segundo ele, o planeta parecia uma pequena Lua crescente. A tripulação também estabeleceu um novo recorde de distância percorrida por seres humanos em relação à Terra, superando a marca alcançada pela missão Apollo 13.

O que os astronautas viram no lado oculto da Lua

Durante o sobrevoo, os quatro tripulantes observaram e fotografaram crateras de impacto, antigos fluxos de lava, rachaduras e elevações do terreno lunar. Wiseman descreveu a experiência como algo difícil de traduzir em palavras e afirmou que a equipe viu coisas que nenhum ser humano havia observado daquela maneira, nem mesmo durante as missões Apollo.

Os astronautas passaram aproximadamente sete horas se revezando nas janelas da Orion para fotografar a superfície e registrar observações. Na aproximação máxima, a nave chegou a cerca de 6.545 quilômetros da superfície lunar, permitindo que a tripulação examinasse detalhes do relevo e regiões que não podem ser vistas diretamente da Terra.

Flashes de luz e cores intrigam os cientistas

Entre as observações científicas mais relevantes estão cinco flashes de luz extremamente discretos, registrados enquanto a tripulação atravessava o lado oculto da Lua. Os clarões foram associados a fragmentos rochosos que atingiram a superfície lunar. Os astronautas anotaram as posições dos fenômenos, permitindo que a equipe científica comparasse os relatos e verificasse as observações.

Os tripulantes também perceberam diferenças sutis de cores no terreno, incluindo tons de marrom, verde e azul, além de variações de cinza, preto, bege e branco. Essas nuances podem ajudar os pesquisadores a identificar diferenças na composição das rochas e dos minerais e a compreender melhor a evolução geológica da Lua.

Observações podem orientar futuras missões lunares

Outro destaque foi o chamado terminador lunar, a fronteira entre as regiões iluminadas e escuras da superfície. Nesse limite, a luz solar incide em ângulo baixo e produz sombras alongadas, que tornam crateras, montanhas e outras irregularidades mais visíveis. A iluminação observada também se assemelha às condições encontradas em áreas próximas ao polo sul lunar, região de interesse para futuras explorações humanas.

Em outubro de 2026, a NASA disponibilizou um relatório preliminar e outros materiais científicos da Artemis II para análise da comunidade científica. O conjunto reúne fotografias, observações verbais, desenhos e anotações feitas pelos tripulantes, permitindo que pesquisadores estudem os registros e comparem as descrições humanas com dados obtidos por sondas robóticas.

Os relatos de Wiseman e dos demais astronautas mostram como a observação direta pode complementar os levantamentos realizados por equipamentos automáticos. As informações coletadas durante o sobrevoo ajudam a investigar a história da superfície lunar e oferecem referências para o planejamento de futuras missões tripuladas.

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