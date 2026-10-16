Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão

Kafka deixou uma reflexão sobre a rotina: "Quem vê beleza no cotidiano não deixa a alma envelhecer"

A ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

João V. Valença

16/10/2026 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma frase atribuída a Franz Kafka associa a atenção às pequenas coisas do dia a dia a uma forma de resistir ao envelhecimento por dentro. O registro não vem de um livro publicado pelo autor, mas das memórias de Gustav Janouch, reunidas na obra "Conversações com Kafka".

A origem da frase define seu peso: trata-se de uma lembrança registrada por outra pessoa, não de um trecho que Kafka escreveu e assinou. Ainda assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

Nascido em Praga em 1883, Kafka construiu uma obra marcada por burocracia, culpa e estranhamento diante do mundo. Filho de uma família judaica, viveu dividido entre expectativas domésticas, uma rotina profissional cansativa e a escrita que fazia nas horas vagas.

O olhar que escapa da pressa diária

Uma avenida que se percorre todos os dias pode parecer repetida até que um detalhe de luz ou um gesto inesperado muda sua aparência. Kafka retratou universos sufocantes, movidos por culpa e obrigação, mas sua escrita guarda um cuidado incomum com detalhes mínimos.

Esse cuidado aparece em gestos quase invisíveis e em fissuras que a rotina costuma esconder. Perceber luzes, gestos e silêncios preserva a curiosidade quando a vida se reduz a pressa e obrigação. É essa reflexão que a frase registrada nas memórias de Janouch coloca no centro.

Envelhecer sem perder o encanto

O sentido da frase conversa com boa parte da obra de Kafka, mesmo sem aparecer em nenhum de seus textos originais. Envelhecer, nessa leitura, não é apenas somar anos de vida, e sim perder aos poucos a capacidade de se surpreender com o que está à vista.

A rotina transforma tudo em hábito, obrigação ou simples cálculo, e a pessoa segue ativa por fora enquanto acumula um cansaço mais antigo por dentro. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é, segundo essa reflexão, um modo de manter viva a curiosidade diante do mundo.

A obra de Kafka segue influenciando leituras sobre a vida contemporânea quase um século e meio depois de seu nascimento. Em Praga, o Franz Kafka Museum mantém viva a memória do escritor na mesma cidade onde ele caminhava e observava o que a multidão deixava de ver.

Como a atenção aos detalhes funciona como antídoto contra o envelhecimento interior

Quando alguém percebe um detalhe — uma mudança de luz, um gesto que passa despercebido, um silêncio inesperado — o cérebro sai do automatismo. A rotina transforma tudo em hábito: seguir o mesmo caminho, ver as mesmas pessoas e fazer as mesmas coisas sem realmente "ver". Quando algo captura a atenção, a pessoa volta a estar presente.

Kafka explorou essa diferença em sua escrita. Seus personagens vivem presos em mundos opressivos, mas sua prosa preserva uma atenção rara aos detalhes mínimos e às fissuras que revelam brechas no sistema. Notar o que a multidão deixa de lado mantém viva a curiosidade.

Sem essa capacidade, a pessoa continua funcionando por fora enquanto acumula por dentro uma espécie de cansaço antigo, como se envelhecesse sem somar anos de vida.

O que significa viver com essa atenção na prática

Se envelhecer não é apenas somar anos, mas perder a capacidade de se admirar, preservar a juventude exige mudar o modo de observar o que já se conhece. Uma avenida percorrida todos os dias pode parecer repetida até que seja observada de fato e um detalhe de luz mude sua aparência. Esse olhar transforma a experiência comum em algo vivo.

Na prática, significa resistir à pressão de reduzir tudo a pressa e obrigação. Quando tudo vira cálculo ou hábito, mesmo quem está ativo por fora pode sentir por dentro um cansaço que envelhece. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é um modo concreto de manter a curiosidade diante do mundo — não como fuga da rotina.

Mas como uma forma de estar realmente presente nela.

A frase atribuída a Kafka realmente é dele?

Não. A reflexão sobre atenção às pequenas coisas aparece em "Conversações com Kafka", um livro de Gustav Janouch que registra encontros e lembranças associadas ao escritor. Isso significa que é uma frase atribuída em contexto memorialístico, não um trecho que Kafka escreveu e publicou.

Mesmo assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o próprio Kafka explorou ao longo de sua obra literária — a burocracia sufocante. A culpa e o estranhamento diante do mundo guardam sempre uma atenção cuidadosa aos detalhes mínimos e às fissuras invisíveis da vida comum.

Reflexão

Sócrates deixou uma lição sobre amizade: "Antes de precisar de um amigo, conheça o seu valor"

A frase atravessa séculos.

16/10/2026 17h22

Compartilhar

Continue Lendo...

Um amigo deve ser avaliado como se avalia o dinheiro: antes de precisar dele, é preciso conhecer seu valor real. A frase, atribuída a Sócrates, atravessa séculos e leva quem a lê a repensar o próprio círculo de convivência. A comparação não tem relação com nenhuma transação comercial.

O filósofo grego usa a imagem do dinheiro para mostrar que o valor de uma amizade precisa ser reconhecido com antecedência, e não na urgência de um momento difícil.

O que a comparação com dinheiro realmente ensina

A avaliação de um recurso financeiro exige atenção prévia. Ninguém descobre o valor de uma reserva só na hora do aperto. O mesmo vale para as amizades: reconhecer quem está ao lado exige observação constante, não apenas nos dias de crise.

Relações genuínas não nascem de uma emergência pontual. Elas se formam pela repetição de gestos simples: ouvir, estar presente e sustentar a palavra dada mesmo quando não há nada em troca.

A visão socrática sobre o verdadeiro amigo

Na tradição atribuída a Sócrates, a amizade carrega peso moral: não se resume a companhia agradável, mas a uma via de crescimento pessoal. Quem é amigo de verdade provoca reflexão e estimula escolhas mais honestas, mesmo quando isso incomoda.

Esse entendimento afasta a ideia de amizade como troca de favores. O vínculo valioso se sustenta na sinceridade e no desejo real de contribuir para o bem do outro, sem cálculo de retorno.

Por que reconhecer esse valor antes da necessidade

É nas pequenas situações do dia a dia que se percebe quem realmente importa. Muita gente só nota a presença de certas pessoas quando enfrenta um problema sério — e aí já é tarde para construir confiança do zero.

Demonstrar reconhecimento nos momentos simples cria uma base sólida, capaz de resistir às mudanças inevitáveis da vida. Quem cultiva esse cuidado diário raramente fica sozinho justamente quando mais precisa de apoio.

Tecnologia

Parece Transformers, mas é real: robô gigante chinês de 4 metros promete esmagar mais de 500 kg

O robô foi apresentado durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026.

16/10/2026 16h28

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A China apresentou o Neo1, um robô humanoide gigante com quase quatro metros de altura, capaz de manipular cargas superiores a 500 quilos. Desenvolvido pela NeodraDynamics Robotics, o equipamento combina tecnologia hidráulica e motores elétricos para realizar trabalhos industriais que exigem muita força.

O robô foi apresentado ao lado da JD Industrial durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026. O Neo1 se destaca pelos 41 graus de liberdade, que permitem executar movimentos complexos. Dessas articulações, 39 funcionam por meio de pequenos atuadores hidráulicos digitais, enquanto as outras duas utilizam sistemas elétricos localizados nos antebraços.

Força e precisão em um mesmo equipamento

Cada atuador pesa aproximadamente um quilo e consegue gerar uma força contínua de várias toneladas, segundo a NeodraDynamics. Juntos, os dois braços suportam até 500 quilogramas para executar tarefas industriais pesadas além da capacidade de um operário humano.

Além da força, o Neo1 repete posições com precisão de aproximadamente 0,005 milímetros. Esse nível de precisão é voltado a tarefas de montagem industrial em que erros milimétricos não são aceitáveis.

A estrutura híbrida combina a potência dos sistemas hidráulicos com o controle preciso dos motores elétricos. A solução permite trabalhar com componentes pesados sem abrir mão de movimentos exatos.

Aplicações que vão da mineração aos desastres

Entre as possíveis aplicações do robô estão a mineração, o transporte de mercadorias em portos, a manutenção submarina e o trabalho em instalações nucleares. O Neo1 também poderia atuar em zonas de desastre para remover escombros ou realizar operações perigosas nas quais a exposição humana representa risco inaceitável.

A NeodraDynamics ainda precisa demonstrar o rendimento da máquina em condições reais e durante períodos prolongados de operação. Por enquanto, o Neo1 representa uma aposta em uma nova geração de robôs humanoides industriais capazes de assumir tarefas exigentes ou arriscadas demais para seres humanos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)
Economia

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"
Vínculos emocionais

/ 1 dia

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"

4

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS
OPERAÇÃO CAPOLÍNEA

/ 1 dia

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 1 semana

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário