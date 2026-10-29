João Guimarães Rosa: "Quem passa três rios grandes esquece o seu bem-querer"

Um fugitivo atravessa dois rios para aliviar o remorso, e antes de entrar em um terceiro, repete consigo mesmo um antigo ditado sobre distância e esquecimento. A cena pertence ao conto "Duelo", que integra Sagarana, livro de estreia de João Guimarães Rosa, publicado em 1946.

O ditado — "quem passa Três Rios grandes esquece o seu bem-querer" — expressa uma crença popular elementar: o sacrifício da viagem e a separação geográfica conseguem apagar os afetos. O conto, porém, desmente essa sabedoria logo depois.

Quem pronuncia a frase não consegue se libertar do amor, por mais que a distância e a água o separem do que deixou para trás.

Quem é Turíbio todo e por que foge

Turíbio Todo é o nome do fugitivo, e durante a fuga, após atravessar dois rios e hesitar diante de um terceiro, ele pronuncia o ditado consigo mesmo. Acredita ter se vingado matando Cassiano Gomes, o homem que mantinha um relacionamento com sua esposa, Dona Silivana. O erro é fatal — literal e narrativo: Turíbio matou a pessoa errada.

Diante dessa culpa dupla, Turíbio busca nas travessias algo além da fuga física. Na estrutura simbólica do conto, cada margem que deixa para trás representa um passo em direção ao recomeço, uma tentativa de se purificar do passado como quem se banha em águas sagradas.

A ironia do ditado que o personagem enuncia

A sabedoria que Turíbio repete para si mesmo promete alívio. Sugere que atravessar rios grandes — enfrentar a correnteza e chegar a uma margem nova — equivale a deixar o bem-querer, a pessoa amada, dissolver-se na memória. A distância se transforma em cura.

A vida de Turíbio contradiz essa máxima, e mesmo depois de passar pelas águas, o peso afetivo persiste. O amor não desaparece como sugere o ditado; permanece pesado e presente durante a fuga. Rosa constrói a força do trecho justamente nessa contradição: uma sabedoria popular enunciada com convicção, mas desmontada pela experiência real de quem a pronuncia.

Rios como símbolos literários

Na literatura ocidental, rios funcionam frequentemente como marcadores de transformação. Eles separam dois momentos da vida — um antes e um depois, um estado e outro. Atravessar uma correnteza costuma encerrar uma fase e abrir caminho para a seguinte, como se as águas dissolvessem o que era e preparassem o que será.

Em Sagarana, porém, Guimarães Rosa coloca essa função simbólica sob pressão. A geografia do sertão mineiro, tão essencial em sua obra, funciona como cenário e personagem, mas não resolve o conflito interno do fugitivo, e a natureza não cura; apenas acompanha.

Sagarana e o lugar do conto na obra de Rosa

Sagarana reúne nove contos, entre eles "O Burrinho Pedrês", "Sarapalha", "Minha Gente" e "A Hora e Vez de Augusto Matraga". O livro nasceu de uma versão anterior, inscrita por Rosa sob pseudônimo em um concurso literário em 1938, quando conquistou segundo lugar. Essa coletânea é também a primeira publicação que o autor nunca renegou, diferente de trabalhos anteriores.

Rosa recebeu prêmios pela obra, entre eles o Prêmio Filipe d'Oliveira e o Prêmio Humberto de Campos. Em Sagarana já despontam a linguagem inventiva e os temas atrelados à vida rural de Minas Gerais que definiriam toda a trajetória literária do escritor.

"Duelo" exemplifica bem esses traços: um enredo que parece simples — fuga, arrependimento, travessias — mas que revela camadas de significado quando se examina a relação entre o que o personagem diz e o que ele vive.

A distância percorrida não cura o que ficou para trás, por mais rios que se atravessem no caminho. Essa é a lição que o conto sussurra ao leitor, desmentindo em silêncio o ditado que Turíbio repete enquanto busca uma absolvição que as águas nunca lhe darão.

O espaço sertanejo como personagem vivo em Sagarana

Rosa compunha suas histórias a partir do mundo que conheceu na infância e na juventude no interior de Minas Gerais, uma paisagem de fazendas e vaqueiros. Em Sagarana, esse espaço não é pano de fundo mudo: ele "confunde lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o lendário".

Os rios que Turíbio atravessa pertencem a uma geografia do sertão que existe tanto no mapa quanto na lenda popular. O livro é "regionalista universalista" porque trata de uma questão local — um homem fugindo pelo sertão mineiro — dentro de conflitos existenciais universais: a impossibilidade de escapar do remorso e o fracasso da distância para curar feridas afetivas.

O espaço não resolve o conflito; apenas serve de palco para seu desenrolar.