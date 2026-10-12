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Reflexão

José Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade depende de como interpretamos o que nos acontece"

Escritor recebeu o Nobel de Literatura aos 76 anos.

João V. Valença

12/10/2026 - 18h49
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O escritor português José Saramago, que recebeu o Nobel de Literatura aos 76 anos, deixou uma reflexão que atravessa décadas: a felicidade não está tanto nos acontecimentos. Mas na maneira como os interpretamos.

Essa visão, extraída de sua obra e de sua trajetória, sugere que a relação de cada leitor com os fatos molda seu estado emocional, e a vida de Saramago exemplifica essa ideia.

Durante 19 anos, o autor português não publicou nada, e nesse período, trabalhou como serralheiro mecânico e em outros ofícios humildes — anos que muitos teriam qualificado como fracasso artístico ou desperdício. Saramago, porém, interpretou esses momentos de outra forma: como um aprendizado que moldaria sua visão de mundo e sua literatura.

Quando enfim publicou suas obras mais reconhecidas, estava preparado não porque os obstáculos haviam desaparecido, mas porque havia ressignificado cada um deles.

O filtro que escolhemos usar

Entre o acontecimento e o sentimento que dele nasce, existe sempre uma escolha silenciosa: qual narrativa contaremos a nós mesmos sobre aquilo que ocorreu. Uma derrota pode parecer o fim ou uma porta que se fecha para abrir outra. Uma doença pode ser apenas sofrimento ou oportunidade de aprender a viver diferente.

Os fatos não mudam, e o que muda é o ângulo desde o qual os observamos.

Essa capacidade de reinterpretar não significa negar a dor real nem fingir que tudo é bom. Significa reconhecer que, entre o evento e seu significado, existe um espaço em que fazemos nossas escolhas. Prestar atenção nele é o primeiro passo para não ficar refém da primeira leitura oferecida pelo medo ou pelo hábito.

Práticas para mudar a conversa interna

Quem deseja modificar essa narrativa automática pode começar observando os próprios pensamentos antes de tomá-los como verdades absolutas. Muitas interpretações surgem rápido demais, carregadas de medo ou hábito. É preciso examiná-las, e trocar a autocrítica severa por compaixão pela própria história permite ver fracassos como dados, não como identidade.

Nomear uma emoção com clareza — dizer "estou triste" em vez de permanecer na confusão — faz com que ela ocupe menos espaço.

Evitar comparações que distorcem a realidade protege a autoestima dessa falsa medida. Cada pessoa vive sob pressões e alegrias únicas, e comparar-se com outras pessoas é começar do erro. Leonardo da Vinci reconheceu que criticar um amigo em particular preserva o respeito, enquanto Gandhi insistiu que a autenticidade floresce quando pensamento, fala e ação caminham juntos.

John Stuart Mill observou que perseguir a felicidade de forma obsessiva, como se fosse um alvo a alcançar, frequentemente a afasta.

O peso muda quando o olhar amadurece

Quando cresce a consciência sobre a própria narrativa interna, a rotina não desaparece, mas perde o peso insuportável que carregava. Espaços reais de serenidade ganham visibilidade até no dia que antes parecia apenas uma carga. O cotidiano não se transforma magicamente, e a mudança está na forma como ele é vivido.

Para Saramago, essa mudança começa em silêncio, sem promessas rápidas, e altera a experiência de estar vivo.

História

Em 1956, ele viu a filha brincar com bonecas de papel e teve a ideia que daria origem à Barbie

O projeto ficou parado até uma viagem decisiva à Europa.

12/10/2026 16h12

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Ao observar a filha Barbara passar horas brincando com recortes de papel, Ruth Handler teve a ideia que transformaria a indústria de brinquedos. No início dos anos 1950, a menina inventava profissões e vidas adultas para aquelas figuras. As bonecas disponíveis para meninas naquela época giravam quase exclusivamente em torno de bebês para cuidar, alimentar e vestir.

Handler identificou ali uma ausência: faltava um brinquedo com corpo adulto que abrisse espaço para papéis além da maternidade. Dentro da Mattel, empresa que ela havia fundado ao lado do marido, Elliot Handler, e de Harold Matson, a proposta encontrou resistência inicial. Ninguém tinha certeza de que uma boneca adulta conquistaria as crianças.

O projeto ficou parado até uma viagem decisiva à Europa.

O modelo alemão que mudou tudo

Em 1956, Handler chegou à Alemanha e viu numa vitrine a Bild Lilli, uma boneca com corpo adulto. Roupas intercambiáveis e visual completamente distante das figuras de bebê que dominavam as prateleiras americanas. Comprou vários exemplares e voltou aos Estados Unidos convencida de que aquele conceito tinha espaço no mercado infantil.

A Bild Lilli havia nascido em 1952 como personagem de humor criada por Reinhard Beuthien para o jornal alemão Bild-Zeitung. Era uma secretária independente e provocativa, protagonista de tiras voltadas a leitores adultos.

Quando foi transformada em boneca de plástico, em 1955, a Bild Lilli circulava principalmente em bares. E tabacarias como presente de humor para adultos, embora crianças também começassem a se interessar por seus trajes variados.

Da viagem germânica ao lançamento em Nova York

A silhueta adulta de Lilli e o uso das roupas como elemento central da brincadeira viraram referência direta para o novo projeto. Handler adaptou o conceito para o público infantil dos Estados Unidos e batizou a boneca de Barbie, diminutivo de Barbara e homenagem à garota cuja criatividade havia inspirado tudo.

A apresentação oficial ocorreu em 9 de março de 1959, durante a Feira Internacional do Brinquedo de Nova York.

A primeira Barbie usava maiô listrado em branco e preto, cabelo preso e um visual que rompeu com o padrão das bonecas da época. Anos depois, Handler resumiria o propósito por trás da criação com uma ideia que moldaria a marca por décadas: meninas deveriam conseguir se imaginar em qualquer profissão ou papel que escolhessem.

Roupas, carreiras e acessórios se multiplicaram, transformando a personagem em muito mais que um brinquedo simples. Em 1964, Mattel adquiriu os direitos sobre a criação alemã que havia inspirado o projeto. A produção de Bild Lilli encerrou logo após, quando Barbie já havia alcançado uma dimensão comercial muito superior à de sua precursora.

Reflexão

Gandhi: "Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos"

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado.

12/10/2026 15h00

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Foto: Reprodução

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Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos. A frase, atribuída a Mahatma Gandhi, resume um pensamento que atravessa gerações: para o líder indiano, amar de verdade exige abrir mão do medo e aceitar ficar exposto. A ideia ainda orienta quem hesita em se abrir para outra pessoa.

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado ou magoado, mas também cria espaço para laços mais verdadeiros.

O que está por trás da frase

Expressar sentimentos não é apenas um gesto espontâneo: envolve assumir um risco emocional real. Nessa leitura, a vulnerabilidade não enfraquece ninguém — pode ser, ao contrário, prova de força.

O medo, quando vira barreira contra qualquer aproximação, impede que uma conexão genuína se forme entre duas pessoas. Blindar-se de todo risco não torna ninguém mais forte; arriscar-se também exige coragem.

Quem foi o autor do pensamento

Mohandas Gandhi nasceu em Guzerate, na Índia, em 1869, numa família de elite, antes de rejeitar as armas na luta contra o domínio britânico. Ele deixou o país para estudar direito em Londres antes de construir sua atuação política.

Essa trajetória o tornou símbolo da independência indiana por meio da desobediência civil pacífica. Sua resistência não violenta ajudou a Índia a conquistar a independência após cerca de um século de controle colonial britânico, e marchas e boicotes se tornaram símbolos dessa luta.

Para ele, força e ternura nunca foram opostos: caminhavam juntas. Essa é a herança por trás da repetição da frase até hoje.

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