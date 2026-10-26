Marte tem uma nuvem misteriosa de 1.770 quilômetros que intriga os cientistas

Uma nuvem branca que reaparece diariamente em Marte pode estar formando gelo diretamente do vapor de água, sem precisar de poeira ou outras partículas. Esse processo atmosférico nunca foi confirmado em outro planeta. A conclusão vem de um estudo de modelagem que analisou imagens de naves espaciais ao longo de anos e foi publicado na revista Nature Geoscience.

A formação ocorre ao lado do vulcão Arsia Mons durante vários meses da primavera e do verão do hemisfério sul marciano. A nuvem retorna todas as manhãs: começa a se formar ao amanhecer, se expande lateralmente por cerca de três horas, depois se afasta do vulcão e desaparece.

Uma estrutura colossal no céu marciano

Em seu tamanho máximo, a nuvem se estende por aproximadamente 1.770 quilômetros, distância maior do que a linha reta entre Chicago e Houston. Ela flutua a cerca de 45 quilômetros acima da superfície do planeta.

O satélite Mars Express, da Agência Espacial Europeia, capturou a primeira imagem da nuvem em 2018. Desde então, o banco de dados de nuvens da missão acumulou duas décadas de fotografias matinais do fenômeno.

Cientistas já sabiam que a nuvem se forma quando o vento passa sobre o vulcão, como ocorre com as nuvens de montanha na Terra. Porém, nenhuma simulação anterior havia conseguido reproduzir sua cauda tão alongada.

Quando os modelos permitiam que o gelo crescesse apenas em grãos de poeira — a regra padrão — a nuvem simulada nunca se parecia com o padrão visível nas fotografias.

Como o gelo se forma sem poeira

Jorge Hernández-Bernal, do Laboratório de Meteorologia Dinâmica em Paris (laboratório compartilhado pelo CNRS e Sorbonne Université), liderou a pesquisa usando um modelo de clima marciano com resolução de aproximadamente 10 quilômetros. Quando o vento atinge o vulcão, gera uma grande onda atmosférica que impulsiona parcelas de ar vários quilômetros para cima em apenas minutos.

Esse movimento rápido causa resfriamento abrupto. No modelo, uma bolsa compacta de ar na encosta ocidental do vulcão fica mais fria do que as áreas ao redor: enquanto a temperatura normal naquela altura é de aproximadamente -113°C, dentro da bolsa cai para -143°C.

O vapor de água nessa região atinge níveis 100 mil vezes maiores do que o ar pode reter sem congelar — uma concentração extrema nunca medida diretamente em Marte.

A formação direta de cristais de gelo

Essa umidade extrema permite que o gelo se forme sem um núcleo de condensação. Nos cálculos da equipe, surgem centenas de cristais de gelo em cada centímetro cúbico de ar, volume equivalente ao de um cubo de açúcar.

Como a poeira é muito rara ali, aproximadamente um grão para cada duas colheres de chá de ar, o gelo crescendo em poeira não consegue usar todo o vapor em excesso.

O vapor de água se transforma diretamente em partículas de gelo que formam a nuvem. Sem uma etapa intermediária, o processo se parece com o surgimento de gotículas de condensação no meio de uma sala, em vez de elas se formarem na janela.

A conclusão da equipe se baseia em um modelo computacional validado contra anos de imagens de naves espaciais — não em uma medição direta do gelo em si.