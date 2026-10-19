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Matemáticos calculam quando o mundo pode colapsar e data está mais perto do que você imagina

Artigo foi publicado na revista Science.

João V. Valença

19/10/2026 - 19h07
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Um artigo científico publicado em 1960 chamou a atenção ao projetar uma data para o suposto fim da humanidade: 13 de novembro de 2026. A hipótese não se baseava em guerras, catástrofes naturais ou ameaças tecnológicas, mas na possibilidade de o crescimento acelerado da população mundial levar a uma situação extrema de superpopulação.

Publicado na revista Science, o trabalho recebeu o título Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 — em tradução livre, "Dia do Juízo Final: sexta-feira, 13 de novembro de 2026". Os autores eram o físico austríaco Heinz von Foerster e seus colaboradores Patricia Mora e Lawrence Amiot.

A previsão, no entanto, não deve ser interpretada como uma profecia científica sobre o desaparecimento da espécie humana. O estudo extrapolava tendências demográficas observadas até então, partindo da hipótese de que o crescimento populacional continuaria seguindo um ritmo cada vez mais acelerado.

Como surgiu a previsão do fim do mundo para 2026?

Para desenvolver o modelo matemático, os pesquisadores reuniram 24 estimativas da população mundial referentes aos dois milênios anteriores. Com base nesses registros, formularam uma equação que projetava a continuidade da expansão demográfica.

O cálculo indicou que a população tenderia ao infinito em 13 de novembro de 2026. A data exata ajudou a tornar o artigo conhecido, mas o resultado dependia diretamente das premissas matemáticas adotadas pelos autores.

Para ilustrar o cenário extremo que imaginavam, os pesquisadores escreveram: "Nossos trinetos não morrerão de fome. Morrerão esmagados".

Por que os cientistas temiam a superpopulação?

A preocupação central era a possibilidade de o crescimento da população ultrapassar os limites de recursos e espaço disponíveis. Os autores consideravam que a capacidade humana de cooperar e organizar a sociedade poderia favorecer uma expansão demográfica contínua, mesmo diante de pressões que limitariam o crescimento de outras espécies.

O cenário descrito no artigo era deliberadamente alarmante. Se a tendência matemática se mantivesse indefinidamente, a humanidade chegaria a uma densidade populacional incompatível com as condições de vida.

Por que a previsão não se confirmou?

O principal problema estava na extrapolação do crescimento populacional como se a tendência observada no passado pudesse continuar sem mudanças. Na realidade, a dinâmica demográfica depende de fatores como taxas de natalidade e mortalidade, condições econômicas, urbanização, acesso à educação e transformações sociais.

Ao longo das décadas, o ritmo de crescimento da população mundial mudou. A redução da fecundidade em diversas regiões e as diferenças entre as trajetórias demográficas dos países mostraram que o modelo de 1960 não poderia ser tratado como uma previsão literal e inevitável.

Isso não significa que as preocupações com a população e os recursos naturais tenham desaparecido. Pressões sobre alimentos, água, energia, habitação e ecossistemas continuam sendo temas relevantes, mas precisam ser avaliadas com modelos que considerem mudanças demográficas, tecnológicas e ambientais.

A história desse estudo serve como um exemplo dos limites das projeções científicas quando suas hipóteses são levadas além das condições em que foram formuladas. A data de 13 de novembro de 2026 surgiu de uma equação matemática baseada em tendências populacionais, não de evidências de que a humanidade deixaria de existir naquele dia.

Dica caseira

Borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário: para que serve e por que especialistas recomendam

Produto pode ajudar a remover determinados resíduo.

19/10/2026 18h05

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O banheiro é um dos ambientes da casa que exige limpeza frequente, principalmente por causa da umidade, do acúmulo de sujeira e dos odores desagradáveis. Entre as alternativas caseiras para a manutenção do espaço, o vinagre branco aplicado na base do vaso sanitário é uma opção que pode ajudar a remover determinados resíduos e facilitar a limpeza.

O produto contém ácido acético, substância que contribui para dissolver alguns depósitos minerais e combater certos odores. Apesar dessas propriedades, seu uso tem limitações: o vinagre não substitui os produtos desinfetantes adequados nem a higienização regular do banheiro.

Para que serve aplicar vinagre na base do vaso sanitário?

O vinagre branco é utilizado em diferentes tarefas domésticas por sua acidez, que pode ajudar a soltar certos tipos de sujeira e depósitos de minerais. Na parte externa do vaso sanitário, ele pode complementar a limpeza de áreas onde se acumulam respingos e resíduos.

Entre as principais utilidades estão:

  • Reduzir alguns odores: pode ajudar a remover resíduos responsáveis por determinados cheiros desagradáveis.

  • Facilitar a limpeza da base: contribui para soltar algumas manchas e sujeiras acumuladas ao redor do vaso.

  • Auxiliar na remoção de calcário: sua acidez pode dissolver certos depósitos minerais, dependendo da superfície e do nível de acúmulo.

  • Complementar a higienização: ajuda a tratar áreas que podem passar despercebidas durante a limpeza habitual.

É importante destacar que o vinagre não elimina todos os tipos de manchas e não deve ser considerado um desinfetante de eficácia universal.

Como usar vinagre branco para limpar o vaso sanitário

A aplicação pode ser simples, mas é importante verificar se o material do vaso, do piso e do rejunte é compatível com produtos ácidos. Algumas superfícies, como pedras naturais calcárias, podem sofrer danos com o contato com vinagre.

Passo a passo da limpeza

  1. Retire a sujeira superficial: passe um pano para remover poeira e resíduos visíveis.

  2. Aplique uma pequena quantidade: umedeça um pano com vinagre branco e passe na área desejada, evitando borrifar indiscriminadamente.

  3. Deixe agir por alguns minutos: respeite o tempo adequado à superfície e ao tipo de sujeira.

  4. Remova os resíduos: utilize um pano úmido para retirar o produto.

  5. Seque a região: finalize com um pano seco para evitar que a umidade permaneça acumulada na base do vaso.

Cuidados importantes ao usar vinagre no banheiro

Embora seja um produto comum na limpeza doméstica, o vinagre exige alguns cuidados. Nunca o misture com água sanitária ou produtos à base de cloro, pois essa combinação pode liberar gás tóxico. Também é recomendável evitar o contato com os olhos e manter o ambiente ventilado durante a limpeza.

O uso do vinagre deve ser entendido como um complemento, e não como substituto da limpeza regular com produtos apropriados. Para manter o banheiro higienizado, é necessário limpar o vaso sanitário, o piso e as áreas de contato com frequência, seguindo as instruções dos fabricantes dos produtos utilizados.

Oportunidade!

Espanha busca jovens de 26 anos que amam gatos e oferece moradia em troca de 3h de trabalho por dia

A oportunidade foi divulgada na Workaway.

19/10/2026 17h44

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dicas e cuidados com gatos diabeticos

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Um casal de aposentados que vive em Cádiz, na Espanha, está em busca de voluntários com mais de 26 anos para ajudar a cuidar de 35 gatos e duas crianças. Em troca de pelo menos três horas de trabalho por dia, os participantes recebem acomodação gratuita e refeições durante a estadia.

A oportunidade foi divulgada na Workaway, plataforma internacional que conecta viajantes a famílias e projetos que precisam de ajuda. Os anfitriões vivem em uma propriedade rural de aproximadamente meio hectare, localizada a cerca de sete quilômetros de Conil de la Frontera, um dos destinos turísticos da costa atlântica da Andaluzia.

A experiência exige uma permanência mínima de um mês, mas o casal dá preferência a pessoas que possam ficar por seis semanas ou mais.

Como funciona o voluntariado na Espanha?

Os anfitriões são Jackie e Richard, um casal inglês aposentado que vive no campo e se dedica ao resgate de gatos abandonados na região. Jackie fundou uma instituição de caridade voltada à proteção desses animais.

Atualmente, cerca de 35 gatos vivem na propriedade. Os filhotes e os animais mais jovens que aguardam adoção ficam em espaços especialmente preparados para recebê-los.

Quais serão as tarefas dos voluntários?

A maior parte das atividades está relacionada aos cuidados com os animais, mas os participantes também deverão ajudar em algumas tarefas familiares.

Entre as responsabilidades previstas estão:

  • Cuidar dos gatos: auxiliar na rotina diária de alimentação e cuidados dos animais que vivem na propriedade.

  • Ajudar com as crianças: cuidar dos dois netos do casal em algumas tardes da semana. Os meninos falam inglês e espanhol.

  • Realizar tarefas ocasionais: fazer pequenos recados e ajudar no preparo de refeições simples, além de atividades de culinária ou confeitaria.

O casal também participa de iniciativas de esterilização de gatos de rua na região, com o objetivo de evitar o nascimento de novas ninhadas sem lar.

O que está incluído na moradia gratuita?

Um dos principais atrativos da oportunidade é a possibilidade de viver no campo espanhol sem pagar pela acomodação e com refeições incluídas durante o período combinado com os anfitriões.

O voluntário ficará em uma pequena casa situada no jardim da propriedade. O banheiro é compartilhado com outra pessoa, e há diferentes comodidades disponíveis para facilitar a estadia.

Entre os benefícios oferecidos estão:

  • Acomodação gratuita durante o voluntariado;

  • Refeições incluídas;

  • Acesso à internet Wi-Fi;

  • Roupa de cama e toalhas;

  • Bicicletas para circular pela região;

  • Uso da piscina da propriedade.

Onde fica a propriedade?

A fazenda está localizada em Cádiz, na região da Andaluzia, próxima a Conil de la Frontera. A localização permite explorar uma área conhecida por suas praias e paisagens costeiras, embora o voluntário precise conciliar os passeios com as tarefas diárias.

Para quem gosta de animais e deseja passar algumas semanas na Espanha, a proposta combina hospedagem, alimentação e contato com uma iniciativa de proteção animal. Antes de se candidatar, porém, é importante conferir as condições completas da oferta na Workaway, incluindo as tarefas, os horários e os requisitos para participar.

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