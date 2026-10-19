Espanha busca jovens de 26 anos que amam gatos e oferece moradia em troca de 3h de trabalho por dia

Um casal de aposentados que vive em Cádiz, na Espanha, está em busca de voluntários com mais de 26 anos para ajudar a cuidar de 35 gatos e duas crianças. Em troca de pelo menos três horas de trabalho por dia, os participantes recebem acomodação gratuita e refeições durante a estadia.
A oportunidade foi divulgada na Workaway, plataforma internacional que conecta viajantes a famílias e projetos que precisam de ajuda. Os anfitriões vivem em uma propriedade rural de aproximadamente meio hectare, localizada a cerca de sete quilômetros de Conil de la Frontera, um dos destinos turísticos da costa atlântica da Andaluzia.
A experiência exige uma permanência mínima de um mês, mas o casal dá preferência a pessoas que possam ficar por seis semanas ou mais.
Como funciona o voluntariado na Espanha?
Os anfitriões são Jackie e Richard, um casal inglês aposentado que vive no campo e se dedica ao resgate de gatos abandonados na região. Jackie fundou uma instituição de caridade voltada à proteção desses animais.
Atualmente, cerca de 35 gatos vivem na propriedade. Os filhotes e os animais mais jovens que aguardam adoção ficam em espaços especialmente preparados para recebê-los.
Quais serão as tarefas dos voluntários?
A maior parte das atividades está relacionada aos cuidados com os animais, mas os participantes também deverão ajudar em algumas tarefas familiares.
Entre as responsabilidades previstas estão:
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Cuidar dos gatos: auxiliar na rotina diária de alimentação e cuidados dos animais que vivem na propriedade.
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Ajudar com as crianças: cuidar dos dois netos do casal em algumas tardes da semana. Os meninos falam inglês e espanhol.
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Realizar tarefas ocasionais: fazer pequenos recados e ajudar no preparo de refeições simples, além de atividades de culinária ou confeitaria.
O casal também participa de iniciativas de esterilização de gatos de rua na região, com o objetivo de evitar o nascimento de novas ninhadas sem lar.
O que está incluído na moradia gratuita?
Um dos principais atrativos da oportunidade é a possibilidade de viver no campo espanhol sem pagar pela acomodação e com refeições incluídas durante o período combinado com os anfitriões.
O voluntário ficará em uma pequena casa situada no jardim da propriedade. O banheiro é compartilhado com outra pessoa, e há diferentes comodidades disponíveis para facilitar a estadia.
Entre os benefícios oferecidos estão:
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Acomodação gratuita durante o voluntariado;
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Refeições incluídas;
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Acesso à internet Wi-Fi;
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Roupa de cama e toalhas;
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Bicicletas para circular pela região;
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Uso da piscina da propriedade.
Onde fica a propriedade?
A fazenda está localizada em Cádiz, na região da Andaluzia, próxima a Conil de la Frontera. A localização permite explorar uma área conhecida por suas praias e paisagens costeiras, embora o voluntário precise conciliar os passeios com as tarefas diárias.
Para quem gosta de animais e deseja passar algumas semanas na Espanha, a proposta combina hospedagem, alimentação e contato com uma iniciativa de proteção animal. Antes de se candidatar, porém, é importante conferir as condições completas da oferta na Workaway, incluindo as tarefas, os horários e os requisitos para participar.